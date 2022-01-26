«Всю систему лихорадит». Лавров рассказал депутатам о положении России в мире

Россия не позволит США и НАТО «замотать» в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности и при отсутствии реакции предпримет конкретные шаги, заявил глава МИД Сергей Лавров. Об основных направлениях внешней политики министр рассказал в ходе правительственного часа в Госдуме.

Россия рассчитывает уже на этой неделе получить ответ по представленным проектам соглашений о гарантиях безопасности с США и НАТО. Москва не опубликует ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, если ее об этом попросят, заявил в среду, 26 января, министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если у них будет такое отношение ко всему происходящему, наверное, мы не можем опубликовать американский документ. Но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать», — объяснил глава министерства.

Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва примет необходимые ответные меры, добавил Лавров. В МИД раскрыли договоренности Путина с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа Президент России Владимир Путин при общении c главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился... 26 января 16:18

Выступая в Госдуме, он рассказал о глубоких негативных изменениях, происходящих на международной арене. Глава МИД РФ считает, что государства так называемого исторического Запада по-прежнему не готовы принять реалии формирующегося многополярного мира.

«Всю систему лихорадит», — утверждает Лавров.

Он указал, что многополярный мир должен быть более справедливым и демократичным, чем мир при доминировании одной страны. По его словам, «ведомые Соединенными Штатами западники пытаются противостоять объективному ходу истории, стремятся обеспечить себе односторонние преимущества», не считаясь с интересами других.

В то же время стран, жертвующих своими национальными интересами в угоду западным партнерам и «таскающих им каштаны из огня», становится все меньше, сказал Лавров.

По его оценкам, мир уже давно не является американоцентричным или западоцентричным и уже никогда не будет однополярным.

Лавров полагает, что подавляющее большинство государств разделяют принципиальные подходы России, которые отвергают идеологический диктат Запада и геополитические «игры с нулевой суммой».

«Возразить старшему товарищу из-за океана»

США, по словам главы МИД, нарушают договор с Россией о правовой помощи по уголовным делам. Он подчеркнул, что Вашингтон требует ареста и экстрадиции россиян от стран их пребывания, и европейские государства, как правило, не могут «возразить старшему товарищу из-за океана». Лавров заявил о стремлении Запада склонить Украину к провокациям Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на парламентском часе в Госдуме, что западные... 26 января 16:18

«Мы добиваемся того, чтобы был незамедлительный доступ к этим людям. Часто бывают надуманные предлоги, откровенные провокации, как это осуществляют США в отношении хорошо известных наших сограждан Виктора Бута, Константина Ярошенко, Романа Селезнева, целого ряда других. Здесь многогранная проблема, включая необходимость добиваться выполнения договоров об оказании правовой помощи по уголовным делам, чего США категорически избегают и просто в откровенное нарушение своих обязательств не сообщают нам о тех подозрениях, которые у них возникают в отношении наших граждан, прежде всего касательно киберпреступлений», — пояснил Лавров.

«Подорвать доверие к доллару»

США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к доллару, убежден министр иностранных дел.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира», — добавил он.

Лавров также подчеркнул, что Россия «резко сокращает» свои валютные резервы, которые хранятся в долларах.

«Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах, и это уже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов. Не только на Западе, в США начинают задаваться вопросом, где начнутся для них реальные проблемы, но и наши экономические операторы ощущают облегчение в решении вопросов, связанных с переводом средств», — рассказал глава МИД.

Он отметил, что разработанная ЦБ РФ система передачи финансовых сообщений не такая устоявшаяся, как SWIFT, но она работает. «Я думаю, что по этому пути мы должны идти. Очень важно все-таки экономику не вывести из равновесия», — подчеркнул Лавров.

«Попытки переложить на Россию ответственность»

Запад подталкивает украинские власти к совершению прямых провокаций в отношении России, считает министр. В МИД РФ заявили, что военная ситуация в мире дошла до опасной черты Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и... 26 января 16:18

«В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны. Помимо нелегитимных односторонних санкций, наращивают военно-политическое давление на Россию. Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций в отношении РФ.

И на этом фоне особенно цинично звучат требования в наш адрес прекратить военные учения на нашей собственной территории, на что мы имеем полное неоспоримое право», — заявил глава МИД.

Москва будет жестко пресекать попытки переложить на РФ ответственность за невыполнение минских соглашений. «Будем и впредь жестко пресекать попытки переложить на Россию ответственность за отсутствие прогресса, тем более, выставить нас стороной конфликта, как это возмутительно пытаются в последнее время делать западные страны», — отметил Лавров.

По его словам, позиция РФ по ситуации на юго-востоке Украины остается неизменной: преодолеть внутриукраинский кризис можно только путем последовательного и неукоснительного выполнения минских договоренностей во всей их полноте.

«Залог успеха здесь один — налаживание прямого диалога между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском. Постоянно призываем США, Францию, Германию, других западных коллег, которые имеют влияние на киевский режим, принудить его к неукоснительному выполнению минских договоренностей», — цитирует министра ТАСС.

«Число друзей России в Латинской Америке растет»

Глава МИД также указал на очень тесные контакты с Аргентиной, Боливией, а также Бразилией как страной — членом БРИКС.

Он добавил, что Россия традиционно сохраняет тесные и добрые отношения со странами Латинской Америки, и в последнее время число дружественных Москве государств в этом регионе только растет.

«У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья», — сказал Лавров, добавив, что новое правительство Чили заинтересовано в том, чтобы отношения с РФ не были «жертвой так называемой доктрины Монро, которой Вашингтон по-прежнему привержен». Лавров предостерег Запад от попыток «замотать» инициативу по безопасности Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на парламентском часе в Госдуме, что Россия... 26 января 16:18

Министр проинформировал, что президент России Владимир Путин в недавних телефонных разговорах с лидерами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы Мигелем Диас-Канелем, Даниэлем Ортегой и Николасом Мадуро договорился о расширении стратегического сотрудничества во всех сферах.

«Партнерство РФ и КНР шире, чем традиционный военно-политический альянс»

Хорошим примером того, как должны развиваться межгосударственные отношения в XXI веке, служит российско-китайское стратегическое партнерство, добавил Лавров.

«По некоторым параметрам оно вышло на более продвинутый уровень, чем даже традиционный военно-политический альянс», — отметил он.

В свою очередь, Запад пытается наказать Россию и Китай при помощи разных «негодных инструментов», в том числе санкций, утверждает глава МИД.

«Инакомыслящих, которые проводят самостоятельную политику — прежде всего нашу страну и КНР — на Западе пытаются, как они говорят, наказать при помощи всяких негодных инструментов типа различного рода санкций, демонизации в медийном пространстве, провокаций спецслужб и много другого», — заключил министр.