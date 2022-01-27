Белый дом отложил санкции против Путина. Как это объясняют

США решили пока не вводить персональные санкции против президента России Владимира Путина, сообщили источники американского телеканала CBS. Они объяснили это «техническими трудностями» — ограничения осложнят ведение переговоров с участием Путина. Под санкциями находятся несколько мировых лидеров, напрямую с ними Вашингтон не контактирует.

США могли бы ввести санкции против российского президента, но пока Белый дом решил этого не делать, заявила корреспондент телеканала Маргарет Бреннан. Ее источники пояснили, что ограничения лично против Путина привели бы к «техническим трудностям».

«Если вы вводите санкции против тех, с кем хотите вести переговоры, как они будут путешествовать? В плане координации все тоже усложняется», — сообщила журналистка.

Она добавила, что эффективнее могут оказаться санкции против «олигархов, близких к Путину». В таком случае США наложат ограничения на их бизнес-структуры и банковские счета, чтобы бизнесмены, попавшие под удар, повлияли на главу страну. Представители крупного бизнеса в США опасаются возможных санкций против России Представители крупного бизнеса в США обратились с просьбой к администрации Джо Байдена и... 26 января 18:00

Президент США Джо Байден 25 января заявил, что не исключает персональных санкций против президента РФ в случае российского вторжения на Украину. При этом он отметил, что только сам российский президент знает, каковы будут действия России в отношении Украины.

«Это все Путин. Я думаю, что даже его окружение не знает наверняка», — сказал Байден.

Американские сенаторы от Демократической партии в январе подготовили проект нового пакета санкций против России, куда вошли ограничения против руководства страны. В частности, сенаторы предложили в случае вторжения на Украину ввести санкции против Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу. В Госдуме объяснили желание США ввести санкции против Путина Санкции в отношении президента России Владимира Путина в РФ расценили бы как враждебный шаг со... 26 января 09:03

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая возможность введения санкций против Путина, назвал такой поворот «запредельным».

«Введение санкций против главы государства и против главы России, еще раз повторяю, — это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений», — указал он. Песков добавил, что особенно негативно эта мера выглядела бы на фоне продолжающихся переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности в Европе.

Какие президенты уже живут под санкциями США

У Белого дома есть опыт введения санкций против лидеров других стран. Американские санкции, как правило, предполагают заморозку любой собственности и всех активов лиц из «черного списка» на территории США и запрет для граждан США вести с ними бизнес. Кроме того, своими санкциями Белый дом может подчеркивать, что не признает легитимность данного политического лидера.

Так, в 2011 году США впервые задействовали санкции против президента Сирии Башара Асада. Причиной стали якобы нарушения прав человека в Сирии в ходе подавления массовых протестов. Госдеп пояснил, что санкции должны заставить правительство Сирии отказаться от насилия и перейти к демократической системе управления. В Вашингтоне также заявляли, что Асад «потерял всякую легитимность» из-за событий в Сирии. Поэтому в переговорах по Сирии с США и НАТО в рамках Женевской конференции участвовали министры сирийского правительства, но не сам президент. Конгрессмены США призвали немедленно ввести санкции против России Американские конгрессмены, съездившие на Украину, заявили президенту США Джо Байдену, что необходимо как... 19 января 22:15

В 2017 году США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Действующий тогда советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул, что теперь Мадуро «не просто плохой лидер, а диктатор». Санкции использовали после венесуэльских выборов в учредительное собрание страны. Их проводили для изменения конституции, США заявили, что режим Мадуро хочет «переписать конституцию и навязать народу Венесуэлы авторитарный режим». С 2019 года США не признают Мадуро легитимным президентом страны, Госдеп объявил, что считает временным президентом оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. С 2019-го у США нет дипломатических отношений с режимом Мадуро, Белый дом контактирует только с Гуайдо.

Кроме вышеуказанных, США вводили санкции против Роберта Мугабе из Зимбабве, а также Муаммара Каддафи из Ливии.