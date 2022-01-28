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Политика

«Вторжение неизбежно». Как на самом деле прошел разговор Байдена с Зеленским

CNN: Байден и Зеленский не сошлись в оценках угрозы российского «вторжения»

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Поздно вечером в четверг президенты США и Украины побеседовали по телефону. Источник CNN утверждает, что Байден и Зеленский не сошлись в оценках угрозы российского «вторжения». Официальные версии Вашингтона и Киева такие сообщения опровергают.

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского нельзя охарактеризовать как конструктивный. С такой оценкой выступил телеканал CNN.

По словам его источника в правительстве Украины, состоявшаяся накануне беседа «прошла нехорошо». В частности, он утверждает, что стороны не сошлись в оценках угрозы российского «вторжения».

Как передает телеканал, Байден якобы заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска, и уведомил, что в отношении РФ не будут вводиться превентивные санкции, а по вопросу вступления Украины в НАТО не намечается никакого прогресса.

Официальная версия Вашингтона...

Позднее в Белом доме опровергли сообщения CNN, согласно которым Байден заявил Зеленскому о том, что «вторжение на Украину практически неизбежно, точно будет, когда замерзнет земля», а также рекомендовал «готовиться к удару».

«Это неправда. Президент Байден заявил, что есть определенная вероятность того, что российская сторона может вторгнуться на Украину в феврале. Он ранее говорил это публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или об ином, нежели это, в полной мере ложны»,

— рассказала официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, говорится, что Вашингтон рассматривает возможность оказания дополнительной экономической помощи Киеву.

Как следует из документа, «Байден подтвердил готовность США и их союзников и партнеров дать решительный ответ в случае дальнейшего вторжения России на Украину». «Он также подчеркнул, что США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

«Президент Байден отметил, что США за последний год предоставили Украине более $500 млн в качестве помощи в развитии и гуманитарной сфере, а также рассматривают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием Россией сил.

Байден дал ясно понять, что, несмотря на отъезд членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, оно остается открытым и в полной мере работает», — отмечается в тексте.

В Белом доме также рассказали, что лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия, касающиеся европейской безопасности, подчеркнув приверженность принципу «ничего об Украине без Украины». «Президент сообщил о поддержке США усилий в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе, выразив надежду на то, что подтверждение 26 января сторонами условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряженность и содействовать выполнению минских соглашений», — заключается в релизе.

...и Киева

В свою очередь, офис президента Украины сообщил в пятницу, что Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой выразил благодарность Соединенным Штатам.

«Глава украинского государства выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии», — отмечается в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что украинский президент «поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности, в виде оборонного летального оружия».

Зеленский выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению обороноспособности Украины.

Он также поблагодарил за комментарий президента США о важности сохранения дипломатического присутствия США на Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве. Президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности Украины в нынешней ситуации.

Как указали в Киеве, лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций. Президенты Украины и США также обсудили итоги недавних переговоров в «нормандском формате» на уровне политических советников.

«Джозеф Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня», — отмечается в сообщении.

Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в «нормандском формате» на уровне лидеров в ближайшем будущем.

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