«Хватит мямлить!» Киевляне призвали Зеленского не допустить войну с Россией

Жители Киева вышли на митинг против войны с Россией. Они призвали президента Владимира Зеленского прекратить нагнетать обстановку вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. Горожане пожаловались, что из-за военной риторики властей граждане стали скупать все в магазинах.

«Нет войне с Россией»

«Хватит мямлить», «Прекрати издеваться над народом», «Нет войне с Россией», «Мы против войны с Россией» — с такими плакатами жители Киева пришли на митинг к стенам Верховной рады.

По словам организаторов акции, испуганные граждане скупают продукты в магазинах, сообщает Vesti.ua. Участники митинга рассказали, что им страшно от нагнетаемой украинскими властями атмосферы предвоенной ситуации, а пожилые люди пожаловались на плохое самочувствие. В Киеве устроили митинг с требованием к Зеленскому не допустить войны с Россией В Киеве состоялся митинг у стен Верховной рады, протестующие потребовали украинского президента... 29 января 12:06

«Мы не хотим войны с российским народом! Российский народ не хочет войны с нами! Зачем все это, господин президент?» — обратились к властям протестующие.

Оккупация Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью The Washington Post заявил, что Россия и Украина уже воюют друг с другом. Он также предположил, что российские войска оккупируют Харьков.

«Я скажу реалистично, если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они сделают это на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти», — заявил тогда Зеленский, отвечая на вопрос журналистки о том, беспокоит ли президент, что россияне хотят захватить территории Украины. И если да, то какие именно. Украинский лидер добавил, что не знает о планах Москвы. При этом Зеленский подчеркнул, что на Украине есть большие города, как например, Харьков, где проживают более 1 млн человек. Поэтому попытка захватить его «будет началом крупномасштабной войны».

Владимиру Зеленскому следует быть осторожнее со словами, чтобы не допустить вооруженный конфликт с участием Украины, написал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он убежден, что лидер страны допустил ошибку и посеял панику, заявив о возможной «оккупации Харькова» Россией.

«Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах», — подчеркнул Мураев. Политик также заверил сограждан, что «войны в ближайшее время точно не будет, если наше правительство поступит правильно».

План на случай вторжения

На сайте горсовета Львова появился план национального сопротивления на случай вторжения России. Программа направлена на то, чтобы проводить просветительскую работу и обучение среди населения.

Мэр города Андрей Садовый заявил, что благодаря плану люди научатся защищать родину. Так, инструкция предусматривает обучение украинцев основным боевым навыкам и знаниям о домедицинской помощи, поддержку материально-технического обеспечения, содействие батальонам на территории города и области, а также развитие инфраструктуры территориальной обороны на территории львовской общины.

План рассчитан на 2022-2024 годы. Кроме того, как сообщает meta.ua, во Львове сформируют отдельную бригаду.

«Силовой вариант решения конфликта»

Помимо заявлений, украинские власти готовятся отправить в Донбасс наиболее боеспособные украинские части. Об этом сообщают данные разведки народной милиции Донецкой Народной Республики, говорится в Telegram-канале ведомства ДНР.

«Командование ВСУ планирует в ближайшее время перебросить в зону конфликта на восток страны еще три бригады — 72-ю отдельную механизированную, 10-ю отдельную горно-штурмовую и 80-ю десантно-штурмовую бригады, считающиеся на сегодняшний день наиболее боеготовыми в украинской армии и способными провести наступательные действия», — говорится в сообщении.

В ДНР «с уверенностью расценивают», действия киевских властей как подготовку к «силовому варианту решения конфликта на Донбассе».