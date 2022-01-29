«Понятно, что это сила». Какую роль сыграли войска ОДКБ во время беспорядков в Казахстане

Январские беспорядки в Казахстане были спланированной операцией — по своей сути террористической — с привлечением боевиков из-за рубежа. Об этом заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев. В то же время он признал, что этому предшествовали действительно мирные протесты граждан, а власти страны «проиграли в информационном плане». Кроме того, Токаев заявил, что при вводе сил ОДКБ никаких предварительных условий со стороны России не было. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу заявил, что участники массовых беспорядков захватили аэропорт Алма-Аты в начале января, чтобы провести через него боевиков, прилетевших под видом гастарбайтеров. Об этом глава республики рассказал в интервью телеканалу «Хабар-24», вышедшем в эфир 29 января. Токаев рассказал, на каких условиях ушел в отставку Назарбаев Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не обещал Нурсултану Назарбаеву привилегии в обмен... 29 января 19:37

«Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алма-Ате.

Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города, это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией», — утверждает глава государства.

Он добавил, что тех, кто во время беспорядков руководил атаками на административные здания, интересовали досье на сотрудников правоохранительных органов. «Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Токаев заявил о переходе части боевиков из Алма-Аты в соседние республики Многие боевики и их командиры, участвовавшие в массовых беспорядках в Алма-Ате, покинули город. Об... 29 января 19:37

Это была тщательно спланированная операция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа», — считает Токаев.

«Фейки лились рекой»

Президент признал, что власти страны проиграли в информационном плане в период беспорядков, спланированных, по его оценкам, профессионалами.

«Я думаю, что это была спланированная акция, причем все этапы беспорядков — начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами, мародерством. Это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же.

Что касается мирных демонстраций, то естественно, они состоялись. Какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть», — пояснил Токаев.

По его словам, многие боевики покинули Алма-Ату после беспорядков, в том числе ушли в соседние страны. «Кто-то растворился в сельской местности, кто-то переехал через границу, ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался и ушел в подполье. Есть факты, когда они сбривают бороды, меняют внешность, превращаются в гражданских лиц», — рассказал лидер республики. Токаев заявил об отсутствии долгов перед Кремлем в связи с отправкой сил ОДКБ Власти России не выдвигало никаких предварительных условий перед отправкой сил Организации Договора... 29 января 19:37

«Информационно мы проиграли, но не до этого было. Мы все умны задним числом, а в то время разве можно было думать о том, кто о нас что скажет. В таких случаях интернет отключается не только в Казахстане, но и в целом ряде стран, потому что его используют недобросовестные люди в своих целях. Надо отметить, что среди командиров бандитских формирований были люди информационно очень хорошо специально подготовленные, то есть была дезинформационная кампания — так называемые фейки лились рекой», — отметил президент, добавив, что вылазка бандитов против Казахстана была тщательно подготовлена.

«Россия для Казахстана — это союзное государство»

По его словам, власти России не выдвигали никаких предварительных условий перед отправкой сил ОДКБ в Казахстан.

«Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство», — отметил Токаев, отвечая на вопрос о слухах, что после направления сил ОДКБ в Казахстан республика будет вынуждена идти на какие-то уступки РФ. Токаев назвал беспорядки в стране спланированной профессионалами операцией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что массовые беспорядки в стране в начале января... 29 января 19:37

Он подчеркнул, что контингент ОДКБ во время миссии в Казахстане не произвел ни единого выстрела.

«Привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации. Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договоренность о том, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов. С остальными вопросами мы сами разберемся. Нам нужен был тыл», — пояснил глава государства.

По его словам, сама весть о прибытии миротворческого контингента в Казахстан сыграла важную психологическую и устрашающую роль для бандитов.

«Понятно, что это сила. Кстати говоря, это объединенный миротворческий контингент. Там, кроме России, были воинские части Беларуси, Таджикистана, Армении, Кыргызстана», — констатировал Токаев.

«Никакого торга с Назарбаевым»

Действующий президент сообщил, что никакого торга с первым главой государства Нурсултаном Назарбаевым в период беспорядков не было, решался только вопрос о статусе председателя Совета безопасности. Токаев считает, что захват аэропорта в Алма-Ате был связан с боевиками Участники массовых беспорядков в начале января захватили аэропорт в Алма-Ате для провоза... 29 января 19:37

«Нет, никакого торга, естественно, не было. Разговоров о личных привилегиях тоже не было. Единственное, был разговор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности, и, когда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос, что я сейчас обращусь к нации и должен заявить, что я с этого момента являюсь председателем Совета безопасности», — рассказал Токаев.

Он добавил, что этот вопрос был решен буквально на ходу. «28 января состоялся съезд партии «Нур Отан», и я там выступил и дал оценку исторической роли Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я полагаю, что это оценка объективная, и надеюсь, что именно на эту оценку, на эту характеристику люди будут ориентироваться в будущем», — полагает президент.

Токаев также заявил, что думает над реформированием парламентской и партийной систем в Казахстане. По его словам, в парламенте должно быть несколько сильных партий, необходимо воспитывать политических деятелей.

«Как глава государства, я об этом сказал на съезде партии «Нур Отан», считаю, что я должен стоять несколько выше всех общественно-партийных и политических структур, служить неким магнитом, чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю», — заключил он.