«Острейшая перепалка»: Небензя возмутился словами постпреда США в ООН об агрессии России

На заседании Совбеза ООН произошла «острейшая пикировка» между постпредами России и США, сообщают СМИ. Василий Небензя возмутился из-за слов Линды Томас-Гринфилд о попытках России выставить Украину и Запад агрессорами. Российский представитель также назвал украинские власти «форменными нацистами». Накануне заседание Совбеза по поводу Украины покинул постпред РФ, а его зам назвал происходящее «мегафонной дипломатией».

Перепалка между постпредами РФ и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза всемирной организации стала самой острой за последние несколько лет. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Небензя выразил возмущение из-за заявления Томас-Гринфилд по поводу того, что Москва якобы старается представить Украину и западные страны агрессорами – для фабрикации предлога для нападения на украинскую территорию.

Российский представитель обвинил США в провокациях и усугублении кризисной обстановки в Восточной Европе лживыми сообщениями о подготовке «вторжения».

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — сказал Василий Небензя. Он подчеркнул, что Россия имеет право размещать войска на своей территории там, где посчитает нужным.

«Ни один российский политик, публичная фигура, вообще никто не говорил ни слова о каких-либо планах атаковать Украину», — добавил дипломат.

Постпред РФ добавил, что Запад привел на Украине к власти «форменных нацистов» и «героизировал тех, кто воевал на стороне Гитлера». При этом Линда Томас-Гринфилд заявила об «агрессивном характере» России, который западные страны «наблюдали долгие годы».

Совбез голосовал утром 31 января по поводу проведения заседания по ситуации на Украине. «За» проголосовали 10 стран, против выступили КНР и РФ, воздержались три государства (Индия, Габон и Кения). Для проведения заседания нужно было девять голосов. Обсуждать украинский кризис Совбез ООН будет 17 февраля, а с 1 февраля председательствовать в Совбезе будет Россия.

Василий Небензя также заявил в ходе утренней сессии 31 января, что Соединенные Штаты пытаются ввести мировое сообщество в заблуждение относительно истинного положения дел вокруг Украины, а также причин нынешней глобальной напряженности.

По словам постпреда, делегация США в пояснении к своему предложению по созванному заседанию указала, что рассматривает расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру.

«Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряженности», — рассказал Небензя.

Он подчеркнул, что истерия вокруг Украины наносит ущерб в первую очередь украинцам и экономике страны.

При этом Василий Небензя в конце концов ушел с заседания Совбеза ООН, на котором обсуждалась напряженность вокруг Украины, чтобы встретиться с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Это произошло прямо перед выступлением украинского постпреда.

«Я хочу извиниться перед членами совета и не воспринимать мой уход как демарш... Я иду на встречу с генеральным секретарем в преддверии нашего председательства в совете, которое начинается завтра, и, к сожалению, не могу перенести ее в связи с графиком генсека», — сказал он.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter заявил, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине, созванное по инициативе США, стало классическим примером «мегафонной дипломатии».

«Как мы и предполагали, это был не более чем пиар-ход, классический пример «дипломатии мегафона». Никаких фактов, одни утверждения и голословные утверждения. Дипломатия США в худшем ее проявлении», — написал дипломат.

При этом замглавы ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала стороны сосредоточиться на поиске дипломатического решения. Она подчеркнула, что в ООН «глубоко встревожены в связи с эскалацией и концентрацией войск в сердце Европы».