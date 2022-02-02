Лавров обсудил с Блинкеном дипломатические отношения России и США

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Они обсудили главным образом гарантии по безопасности, ответ на которые ранее получил МИД России, а также возможные встречи глав государств.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил позицию американской стороны о том, что каждое государство имеет право на самостоятельное определение внешней политики, в том числе и в вопросе выборов союзов.

Таким образом, стороны затронули гарантии безопасности, обсуждение которых проходит почти полтора месяца. В середине декабря прошлого года МИД России опубликовал соглашения для США и НАТО об обеспечении безопасности. В них учитывались озабоченности сторон, в частности и по ситуации на Украине. Основные условия России – НАТО не станет двигаться на восток и откажет Украине в членстве в союзе.

Документы российские дипломаты направили партнерам, и недавно получили ответ. В нем, как отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «не было позитивного ответа» на основные требования Москвы. После переговоров с Блинкеном он подтвердил свой тезис о том, что недопустимо укреплять свою безопасность за счет безопасности других. И этот принцип, по его словам, западные страны стараются не вспоминать.

1 февраля также прошли переговоры российского президента Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На пресс-конференции по итогам встречи Путин затронул тему гарантий безопасности. Он подчеркнул, что нигде не указано, что НАТО придерживается политики «открытых дверей». Он напомнил, что в договоре от 1949 года указано лишь, что военно-политический блок может принять в свои ряды страну. «Может, но не обязан», – подчеркнул российский президент.

Он выразил мнение, что американские власти и НАТО могли бы сказать, «в том числе Украине», что хотят обеспечить безопасности страны, но не могут принять в альянс, так как «есть другие, уже ранее принятые международные обязательства».

В Вашингтоне видят со стороны России заинтересованность в продолжении диалога по гарантиям безопасности. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, после того, как Россия предоставит США ответ на американскую реакцию на предложения Москвы, будут определены сроки контактов. «Мы остаемся открытыми и согласны на очередное взаимодействие на уровне лидеров между президентом Байденом и президентом Путиным. Но это будет зависеть от того, где мы окажемся после следующего шага», – добавил он.

Прайс заметил, что во время переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона готова вести серьезную дипломатическую работу с российскими представителями.

В Госдуме тем временем считают, что США и дальше нагнетают истерию. Такое мнение выразил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Он считает, что Вашингтон хочет «свести все переговоры по гарантиям безопасности к обсуждению мифа о предстоящем вторжении на Украину».

Парламентарий считает, что таким образом американские власти переводят внимание «с невыполненных собственных обещаний и обязательств». Скорее всего он имеет в виду тезис Москвы о том, что НАТО обещало не расширять свое военное присутствие на восток, но не сдержало этих слов.