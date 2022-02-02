О чем поговорили Путин и Джонсон по телефону

В среду состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Во время беседы они обменялись своими опасениями насчет ситуации, сложившейся вокруг Украины.

Саботаж и неадекватность

«Проведён достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации. Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам», — сообщается на сайте Кремля.

В частности, Путин обратил внимание британского коллеги на «хронический саботаж Киевом Минских договорённостей». Также он отметил «неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности», прикрываясь при этом «ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности».

Как сообщает Reuters, в свою очередь Борис Джонсон предупредил российского лидера, что вторжение на Украину будет «трагическим просчетом». Путин обсудил с Джонсоном Украину и гарантии безопасности Президент России Владимир Путин провел переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном... 02 февраля 23:14

«Премьер-министр выразил глубокую озабоченность нынешней враждебной деятельностью России на украинской границе. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины было бы трагическим просчетом», — говорится в сообщении канцелярии премьера Великобритании.

При этом оба собеседника согласились, что обострение ситуации не отвечает ничьим интересам. Джонсон также подчеркнул, что, согласно политике открытых дверей НАТО, все европейские демократии имеют право стремиться к членству в альянсе. И это в полной мере относится и к Украине. По мнению британского премьера, НАТО – оборонительный союз.

Политики приветствовали общение между Великобританией и Россией по ряду важных вопросов, включая изменение климата, ситуацию в Афганистане и ядерную сделку с Ираном.

«Они договорились применить этот дух диалога к нынешней напряженности, чтобы найти мирное решение», - заключили в канцелярии британского премьера.

Вечеринка Джонсона

Телефонный разговор Путина и Джонсона должен был состояться еще в понедельник, 31 января. Но его несколько раз переносили. В СМИ появилась информация, что британская сторона попросила перенести беседу двух лидеров после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились с участием британского премьера в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна. Джонсон, комментируя эти сообщения в прессе, заявил, что переговорит с российским президентом «как только сможет», вероятной датой называлось 1 февраля.

«Теневого» министра иностранных дел от британских лейбористов Дэвида Лэмми возмутил перенос телефонного разговора.

«Ситуация в Украине очень серьезная. Мы хотим, чтобы дипломатия победила. Но этому кризису нужен сосредоточенный премьер-министр, а не тот, кто настолько увлечен защитой того, что не может быть оправдано, что пропустил жизненно важный дипломатический разговор с Путиным», — написал Лэмми в Twitter.

The situation in Ukraine is immensely serious. We want diplomacy to succeed.



But this crisis needs a focused Prime Minister, not one so distracted by defending the indefensible that he missed a vital diplomatic call with Putin.https://t.co/FqoiRzuoNF — David Lammy (@DavidLammy) January 31, 2022

Он также убежден, что «в разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине».

Однако во время беседы с журналистами во вторник Джонсон сообщил, что разговор состоятся еще позже. «Я поговорю с президентом Путиным завтра», — сказал он.

Военная поддержка

Ранее Джонсон объявил об усилении присутствия британских военных среди сил НАТО из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины. Он решил увеличить контингент в Эстонии с 900 до 1800 военных, а также отправить в эту страну вооружение. Кроме того, премьер выразил готовность оказать военную поддержку другим союзникам по Североатлантическому альянсу. В Лондоне раскрыли детали разговора Путина и Джонсона Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром... 02 февраля 23:14

Однако он хочет наладить отношения с Москвой, поэтому решил направить в Россию глав МИДа и Министерства обороны королевства. Им поручено добиться деэскалации ситуации на границе с Украиной.

«Этот пакет (поддержки НАТО – «Газета.Ru») пошлет ясный сигнал Кремлю: мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем с союзниками по НАТО перед лицом российских враждебных действий… Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в определении своего будущего», — привел слова Джонсона The Telegraph.

По его словам, Лондон рассматривает вариант отправки в страны НАТО самолетов, кораблей и военных специалистов. Британским солдатам было приказано готовиться к отправке в Европу. А авианосец HMS Prince of Wales будет готов к отправке «в считаные часы» в случае роста напряженности.