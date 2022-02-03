Deutsche Welle запретят вещание в России

Москва намерена запретить вещание Deutsche Welle в России, закрыть корреспондентский пункт и аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро телеканала в ответ на запрет вещания RT DE в Германии, сообщили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел России в рамках первого этапа ответных мер на запрет вещания канала RT DE в Германии закроет корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании в России. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В заявлении министерства говорится, что российская сторона прекратит вещание Deutsche Welle на территории страны. «Предлог, чтобы везде нас забанить». Как в Москве отреагировали на запрет вещания RT DE Россия примет ответные меры после решения властей Германии запретить вещание телеканалу RT DE. Соответствующие... 03 февраля 16:42

Также во внешнеполитическом ведомстве заявили, что аккредитация всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании будет аннулирована.

Кроме того, Россия намерена инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании DW иностранным СМИ-иноагентом. В министерстве также пообещали сформировать перечень представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE. Перечень публиковаться не будет, однако вошедшим в него лицам запретят въезд на территорию России.

МИД РФ заявил, что своевременно сообщит о последующих этапах ответных мер.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила власти за это решение.

«Спасибо, Родненькая!» — написала Симоньян в Telegram.

Ранее МИД России подчеркнул, что Берлину неоднократно указывали на неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора и предупреждали о встречных мерах, если немецкие власти откажутся искать конструктивное решение проблемы.

«Чрезмерные и непонятные шаги»

Гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург прокомментировал решение Москвы, назвав меры российских властей против медиакомпании чрезмерными и совершенно непонятными. Он также сообщил, что DW намерена продолжать работу корпункта в Москве, пока не получит официального уведомления о запрете на работу. Глава Союза журналистов заявил, что Германия «сама добилась» запрета вещания DW в России Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал запрет вещания немецкой... 03 февраля 18:48

«Меры, принятые российскими властями, не поддаются объяснению и представляют собой чрезмерную реакцию. С нами играют так, как поступают со средствами массовой информации только в автократиях», - указал Лимбург. «Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции правительства России и сделаем юридические шаги для того, чтобы оспорить объявленные меры», - отметил он.

Он указал, что Deutsche Welle усилит освещение событий в России в случае прекращения вещания.

«Даже если нам в конечном итоге придется его [корпункт] закрыть, это не повлияет на наше вещание в России», - отметил он.

Представитель DW Кристоф Юмпельт ранее сообщил изданию Spiegel, что компания пока не получала официального уведомления российских органов о прекращении вещания.

«Нам пока не приходило ничего официального - ни в Берлине, ни в Москве», - сказал он. По словам Юмпельта, в медиакомпании узнали о шагах российских властей из СМИ.

Запрет на вещание RT DE в Германии

Комиссия по лицензированию и надзору ФРГ ранее опубликовала решение о запрете вещания телеканала RT DE в связи с отсутствием лицензии.

Регулятор отметил, что канал не запрашивал необходимого разрешения, а потому его вещание в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник «необходимо прекратить».

Ранее европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы RT DE по требованию немецкого медиарегулятора MABB. Ведомство утверждало, что весь контент для немецкой аудитории должен находиться под юрисдикцией ФРГ, так как значительная часть сотрудников немецкоязычной службы канала работает в Берлине. В отношении RT начали расследование. Как заявила глава регулятора Ева Флекен, канал не имел лицензии на вещание программы на немецком языке.

В пресс-службе RT DE назвали действия регулятора неправомерными и выразили уверенность, что это решение пересмотрят в судебном порядке. По мнению руководства канала, которое ссылается на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, лицензия, полученная в Сербии, дает ему право на вещание в 33 странах Европы.

Ситуация обсуждалась на уровне министров иностранных дел: глава МИД Германии Анналена Бербок после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что Берлин не вмешивается в работу RT DE, а Лавров предупредил об ответных мерах в случае сохранения ограничений на работу канала.