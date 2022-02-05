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Политика

Низложить Раду, создать лагеря. Bild описал захват Украины Россией

Захарова назвала публикации Bild и Bloomberg «шмарафоном натовских желаний»

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Фрагмент картины «Переяславская Рада. 1654 г.»

Фрагмент картины «Переяславская Рада. 1654 г.»

Wikimedia Commons
Немецкий таблоид Bild заявил, что Россия приготовила планы по оккупации Украины. В материале газеты утверждается, что власти РФ создадут «народную раду» — марионеточный парламент, который должен низложить Верховную раду. Кроме того, для несогласных украинцев российское руководство якобы намерено создать сеть фильтрационных лагерей. Вторжение якобы может состояться «не позднее марта». В МИД России назвали авторов подобных публикаций «извращенцами».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикацию немецкой газеты Bild, в которой излагается подробная схема захвата Украины Россией.

«В статье раскрывается подробная схема «захвата Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы». Глобальный информационно-политический шмарафон (sic!) натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», — заявила Захарова.

Она также раскритиковала случайную публикацию агентством Bloomberg новости-пустышки с заголовком «Россия напала на Украину». Редакция агентства объяснила это ошибкой, причины которой ей пока неизвестны.

В эфире «Радио России» Захарова сообщила, что подобного рода публикации уже нельзя назвать пропагандой, поскольку под пропагандой подразумевается отстаивание какой-то точки зрения, в ней есть зерно, «связанное с продвижением своей позиции».

«Но это уже даже не плохая пропаганда, когда ты используешь СМИ для достижения своих целей, это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима», — сказала дипломат.

О чем говорится в статье Bild

Автор материала в Bild ссылается на секретный отчет внешней разведки ФРГ. По данным журналиста, после разгрома украинских войск, российские части начнут осады крупных городов.

Используя агентурные сети в городах Украины, российское руководство якобы намерено с легкостью захватить их, а после — создать марионеточный парламент, «народную раду», которая объявит о низложении Верховной рады.

По данным Bild, «в настоящее время ФСБ готовит пророссийские группы для развертывания на Украине».

Кроме того, с помощью «народной рады» Москва якобы намерена создать систему фильтрационных лагерей для несогласных с вторжением жителей Украины. Перед марионеточным правительством также будет поставлена задача – провести общенациональный референдум о присоединении Украины к России в формате Союзного государства «по советской системе».

Bild также утверждает, что «полномасштабное вторжение» может начаться «уже в феврале, но не позднее марта» — это произойдет, если президент России Владимир Путин «не передумает».

Посольство РФ в Берлине заявило в комментарии Bild, что эта информация является «странной смесью спекуляций и слухов», и отказалось комментировать ее подробнее.

Немецкий таблоид Bild и ранее публиковал информацию по поводу украинского кризиса, с которой не соглашалась Москва.

В начале декабре издание опубликовало карту возможного «вторжения» России на Украину. Как написало издание, ссылаясь на источники в НАТО и украинской разведке, ожидать этого нападения стоило уже в начале 2022 года.

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bild.de

В материале уточнялось, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов. В первом сценарии, писала Bild, речь идет об одновременной атаке с северного Крыма и через территории ДНР и ЛНР. Второй сценарий включает в себя три фазы: нападение на юг Украины, на северо-восток Украины и наступление на Киев с севера. Авторы статьи утверждали, что в итоге Россия «захватит» около двух третей украинской территории.

Добавим, что Bild – крупнейший немецкий таблоид. Это одно из немногих изданий в ФРГ, где в каждом выпуске есть специальная полоса для опровержений.

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