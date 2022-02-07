Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Талибы* поспорили с ООН о росте терроризма в Афганистане 15:41
В Минске объяснили, как Литва «гробит» свою... 15:37
«Внутри Лапенко» впервые покажут на телевидении 15:34
В сборной России по лыжным гонкам ответили на слова... 15:32
Антитела к «омикрону» могут не защитить от заражения... 15:32
В Красноярском крае пекинес напал на младенца 15:29
Ученик рассказал о жалобах родителей на директора, уволившую... 15:28
Брюс Уиллис получил специальную категорию антипремии «Золотая... 15:26
В Meta прокомментировали новость об отключении Facebook и... 15:26
Компания Ротенберга совместно с ВЭБ.РФ приобрела первые активы 15:23
Политика

США напомнили о «суверенитете Японии» над Южными Курилами

Посол США в Токио обвинил Россию в неуважении японского «суверенитета» над Южными Курилами

Слушать
Остановить
close
100%
РИА «Новости»
Посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон продолжает признавать «японский суверенитет» над южными островами Курильской гряды. По его словам, Россия и Япония должны заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Сегодня, 7 февраля, японцы отмечают так называемый «День северных территорий», утраченных страной в 1945 году.

Соединенные Штаты признают южную часть Курильских островов частью Японии. Об этом в своем Twitter заявил американский посол в Токио Рам Эмануэль.

«В этот день, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу сказать предельно твердо и четко — Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий», — сказал дипломат в своем видеообращении.

Северными территориями официальный Токио называет острова южной части Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. МИД РФ подчеркивает, что эти острова – суверенная часть России.

Посол Эмануэль добавил, что Штаты поддерживают усилия Москвы и Токио по заключению мирного договора и разрешению этого территориального спора. По словам дипломата, «пренебрежение Россией суверенитетом другого государства – не новость». При этом он напомнил, что Россия «стягивает войска к границам Украины».

Наиболее популярные комментарии к твиту Рама Эмануэля различаются. Один из пользователей заявил, что благодарен послу США за поддержку японцев. Другой напомнил, что США были союзником СССР во Второй мировой войне, и воевали против Японии. Еще один комментарий, набравший 133 лайка, обвиняет советские войска в оккупации островов после окончания Второй Мировой.

«Россия вторглась на территорию Японии после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Затем [русские] выстрелили торпедой в уходившее оттуда мирное судно и всех убили. Погибли также брат и сестра моего дедушки. Я расскажу об этом своим детям и внукам», — заявил один из пользователей.

Стоит отметить, что десантные операции на Южных Курилах состоялись до и после подписания японским правительством Акта о капитуляции. Однако высадки после прекращения военных действий представляли собой принятие капитуляции японских гарнизонов; в 1946 году указом главнокомандующего союзных сил генерала Дугласа Макартура, Южные Курилы были исключены из территории Японии.

В 1951 году в Сан-Франциско был заключен мирный договор между Японией и союзными державами; Токио отказался от притязаний на Южные Курилы (причем эти острова она получила по итогам русско-японской войны 1904-1905 годов).

Советская сторона предлагала внести в проект мирного договора поправку о суверенитете СССР над Южными Курилами. Эти предложения не были приняты, поэтому Москва не подписала мир с Японией. Современный Токио утверждает, что острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи в состав Курил не входили, и Япония от них не отказывалась.

В 1956 году была принята московская декларация СССР и Японии. Состояние войны, согласно документу, прекращалось, дипломатические отношения восстанавливались, а советское правительство передавало японцам острова Хабомаи и Шикотан. Однако произойти это должно было только после заключения мирного договора.

Токио отказался подписывать мир под давлением США – Вашингтон пригрозил, что не отдаст японской стороне архипелаг Рюкю с островом Окинава, взятый американцами во время войны. В ходе разгоревшейся Холодной войны советская сторона отказывалась признавать наличие территориального спора.

На протяжении всей постсоветской истории России стороны продолжают фактически бесплодные попытки разрешить вопрос. При этом Япония, заявляя о своем суверенитете над «северными территориями», пользуется термином с весьма размытыми границами; и в целом хочет рассматривать вопрос на основании самого первого в истории дипломатического договора с Российской Империей от 1855 года — Симодского трактата.

«Нонсенс»

Осенью 2021 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердили намерение вести диалог по мирному договору между двумя странами.
«В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договоренность уверенно продолжать переговоры. И мы будем продолжать переговоры», — заявил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Премьер Кисида в ходе дебатов в парламенте заявил, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил. По его словам, японские власти должны решить этот вопрос, «не оставляя его следующим поколениям», и Токио настроен на заключение мирного договора с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна со словами Кисиды. Острова являются частью РФ.

В сентябре сам Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией — это нонсенс.

Россия готова обсуждать мирный договор с Японией только на основе Совместной декларации 1956 года, данное соглашение предусматривает возможность обсуждения передачи Токио островов Шикотан и Хабомаи. Однако любые переговоры должны проводиться только после заключения мира.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+