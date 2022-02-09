«Главные в ЕС по диалогу с Россией»: почему «Веймарский треугольник» возродился именно сейчас

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции перед встречей Веймарского треугольника для обсуждения продолжающегося украинского кризиса, Берлин, Германия, 8 февраля 2022 года

Главы Франции, Германии и Польши провели встречу, на которой обсуждали ситуацию на Украине, и снова призвали Россию к предметному диалогу по вопросам безопасности. Последний раз эти страны вместе действовали в феврале 2014 года, и тоже в связи с украинскими событиями, — тогда их министры иностранных дел убедили Виктора Януковича подписать соглашение с оппозицией. Спустя пару дней на Украине произошел государственный переворот. «Газета.Ru» разбиралась, почему страны вернулись к старому формату переговоров, и способен ли он помочь в урегулировании ситуации на Украине.

Три страны — одна цель

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля отправился в Берлин, где его уже ожидали лидеры Польши и Германии Анджей Дуда и Олаф Шольц. Вместе они провели саммит «Веймарского треугольника» — впервые за 11 лет на уровне глав государств. Примечательно, что Франция сейчас председательствует в Совете Евросоюза, Польша — в ОБСЕ, а ФРГ — в G7.

Ключевой темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса и способов его урегулирования. Канцлер Германии заверил, что оценки ситуации по этому вопросу у трех стран-союзников совпадают.

«Нас всех объединяет одна цель — сохранить мир в Европе: посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», — сказал он.

Дуда же сказал, что государства-участники саммита не понимают, чего ожидать от масштабной передислокации российских войск, «которой мир и Европа не видели со Второй мировой войны».

Итоговое совместное заявление, впрочем, не принесло сенсаций: Германия, Франция и Польша поддержали Киев и обратились к России, попросив снизить напряженность на границе с Украиной и вступить в «содержательный диалог» о безопасности в Европе. Любая же «военная агрессия» со стороны Москвы будет иметь высокую цену, предупредили они.

Лидеры «Веймарского треугольника» также считают, что НАТО нужно регулярно корректировать стратегию альянса в отношении России, если происходит ухудшение ситуации с безопасностью. Речь идет, например, об инициативе 2016 года «Расширенное передовое присутствие», которая предусматривает увеличение числа войск НАТО в Восточной Европе.

Эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что Франция, Германия и Польша имеют разные подходы к разрешению кризиса на Юго-Востоке Украины.

«Нынешние переговоры в рамках «Веймарского треугольника» продолжают дипломатическую активность лидеров ключевых стран Евросоюза.

По сути, это попытка оформить единую позицию ЕС в формализованном виде. Но вряд ли заявление изменит позицию российского руководства, которое считает приоритетной стороной для переговоров по европейской безопасности США.

Однако подключение к подобным форматам Польши может немного снизить градус антироссийской риторики Варшавы за счет влияния более сдержанных позиций Франции и ФРГ», — считает аналитик.

Надо чаще встречаться

Формат «Веймарского треугольника» появился в августе 1991 года в германском городе Веймар по инициативе глав МИД трех государств, чтобы помочь посткоммунистической Польше быстрее интегрироваться в евроатлантические структуры. Правда, в последние годы о нем было слышно весьма редко, — на уровне глав трех государств саммит проходил до этого момента в далеком 2011 году.

Представители министерств иностранных дел встречались чаще, — и самой знаменательной стала их совместная встреча 21 февраля 2014 года в разгар событий на Майдане с его лидерами Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Страны «Веймарского треугольника» стали гарантами соглашения об урегулировании политического кризиса между Януковичем и оппозицией. Однако всего через три дня вместо окончания кризиса Украина столкнулась с госпереворотом и побегом Виктора Януковича из страны.

Артем Соколов в комментарии «Газете.Ru» напомнил, что намерение актуализировать формат «Веймарского треугольника» было прописано на уровне коалиционного договора правительства ФРГ под руководством Шольца.

«Для нового немецкого правительства этот формат — один из инструментов для укрепления интеграции внутри ЕС. «Веймарский треугольник» в некоторой степени можно считать продолжением франко-германского тандема и Ахенского договора о сотрудничестве между ними 2019 года», — сказал эксперт.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский в беседе с «Газетой.Ru» согласился, что встреча лидеров «треугольника» вытекала из логики последних событий.

По его мнению, именно Франция, Германия и Польша становятся главными в Евросоюзе по диалогу с Россией.

«Польша не входит в нормандский формат, а ведь именно она вместе с странами Прибалтики наиболее настороженно относятся к проблемам с Россией. И потому сейчас, после визитов в Москву и Киев, Макрон расширяет диалог с привлечением страны Восточной Европы. Самая главная их цель — не допустить перерастание конфликта на Украине в широкомасштабный», — сказал он.