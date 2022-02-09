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Политика

Спел гимн Украины, раскрыл государственные секреты. Что делал Саакашвили в суде

Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал о тайных переговорах с Лукашенко в Лондоне

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Михаил Саакашвили и Александр Лукашенко

Михаил Саакашвили и Александр Лукашенко

РИА «Новости»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняется в растрате 2,7 миллиона долларов государственных средств. В среду на его родине состоялось заседание суда. Политик заявил о своей невиновности, спел гимн Украины, показал всем собравшимся перевернутый флаг этой страны и рассказал о своих тайных переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Тайная дипломатия Саакашвили

Выступая в суде, Саакашвили заявил, что, занимая пост президента Грузии, провел несколько тайных встреч с Александром Лукашенко. Якобы он просил президента Белоруссии не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.

«Я был четыре раза в Лондоне и провел четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч», — сказал экс-президент Грузии.

Сам Лукашенко ранее в интервью Владимиру Соловьеву сообщил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Ведущий YouTube-канала «Соловьев Live» спросил у белорусского лидера, когда он признает Крым российским, а Абхазию и Южную Осетию – независимыми.

«В этом есть какая-то необходимость? <...> Как только я пойму и президент (России Владимир Путин — «Газета.Ru») мне скажет, что в этом есть необходимость» — ответил Александр Лукашенко.

Представление в суде

Обвинение в Грузии утверждает, что Саакашвили во время своего президентства на госсредства купил пиджаки и пальто, оплатил учебу сыну, сделал косметические процедуры, арендовал дорогие автомобили и самолет, приобрел наручные часы. Всего он якобы растратил $2,7 млн.

В среду он уже во второй раз прибыл в суд в майке цветов украинского флага. Поддержать своего сына во время заседания также прибыла мать Саакашвили — Гиюли Аласания, которой разрешили присутствовать на процессе.

«У меня нет никакого доверия к этому судебному процессу. Я прихожу постоянно сюда только для того, чтобы повидаться с моим сыном, а в остальном у меня нет иллюзии, что что-то изменится или поменяется. Что касается сегодняшнего или завтрашнего, или любого другого процесса — для меня это одна большая несправедливость», — заявила она журналистам.

Во время заседания Саакашвили назвал все обвинения против него беспочвенными и обвинил прокуроров в коррупции. После этого адвокаты передали ему украинский флаг и включили на телефоне гимн этой страны.
Политик стал подпевать из-за решетки. Он также развернул флаг, но почему-то держал его вверх тормашками.

«Там, где Саакашвили, там — цирк», — заявил в октябре 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После ухода с поста президента Грузии Саакашвили занимал ряд государственных должностей на Украине. Он также получил гражданство этой страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили.

Однако власти Грузии отказались освободить своего экс-президента. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что политик останется в тюрьме надолго, он будет отбывать весь положенный срок.

Коллекция уголовных дел

Саакашвили тайно приехал в Грузию 29 сентября 2021 года. Позже, 1 октября, его задержали в Тбилиси и поместили в тюрьму в городе Рустави. Там политик объявил голодовку. Сначала его перевели в тюремную больницу, затем отправили в военный госпиталь города Гори, где 20 ноября он ее прекратил.

На родине он – фигурант сразу нескольких уголовных дел. Экс-лидера страны уже заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

Политик также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

Сейчас суд рассматривает дело, по которому Сакашвили обвиняют в растрате государственных средств на $2,7 млн на личные нужды, в числе которых фигурировали дорогие пиджаки. Поэтому нынешнее расследование известно общественности как «дело о пиджаках».

На днях экс-президент Грузии предстал перед судом по делу о незаконном пересечении границы. В зале суда политик также предстал в футболке с надписью на спине в поддержку Украины.

Часть своего выступления он посвятил «украинским друзьям». Он также ждет, что они обратятся в Генпрокуратуру Украины из-за «бесчеловечного отношения» к нему в тюрьме.

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