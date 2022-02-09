«Они зашли слишком далеко». Агент Болек предложил ударить по Москве

Экс-президент Польши Лех Валенса призвал Запад нанести «удар» по Москве, если Россия «вторгнется» на Украину. По его словам, нужно «быть храбрыми», так как «Путин зашел слишком далеко». В ответ на это высказывание в Госдуме предположили, что у Валенсы развился постковидный синдром из-за ранее перенесенного заболевания. В Совфеде призвали уголовно наказывать тех, кто призывает к нападению на Россию.

Российский депутат Адальби Шагоев иронично прокомментировал заявление экс-президента Польши Леха Валенсы.

«Эти слова о нападении на Москву, я считаю, что это последствия постковидного синдрома, не иначе, только так можно об этом говорить», – сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в комментарии РИА «Новости». Валенса недавно переболел COVID-19.

В Совфеде заявили, что подобные заявления о нападении на Россию должны приводить к уголовным делам.

«Любой гражданин, любая организация, которые призывают к войне с Россией, совершают преступление и подлежат уголовному преследованию», — сказал сенатор Андрей Климов.

Бывший польский президент в разговоре с газетой Rzeczpospolita заявил, что в случае «нападения» России на Украину западным странам стоит «ударить по Москве».

«На этот раз мы должны быть храбрыми. Я очень уважал [президента России Владимира] Путина, даже поддерживал его кое-где, но, на мой взгляд, он зашел слишком далеко. Его нельзя допустить, потому что каждая его следующая атака будет еще хуже», – уверен Валенса.

Экс-глава государства подчеркнул, что для защиты Украины должны объединиться все страны мира. «Если (Путин) нападет на Киев, должен быть немедленный ответ: нападение на Москву», – сказал он, призвав подготовиться и не допустить этого.

Вместе с тем Валенса заявил, что «больше не будет поддерживать Путина».

По его мнению, Польша должна поддержать Украину и «предоставить ей все силы, что есть у страны».

В конце января этого года о том, что Польша должна быть готова к «вторжению» российских военных на украинскую территорию, сказал замминистра иностранных дел страны Марцин Пшидач в эфире Polskie Radio. По его словам, необходимо «разработать план реагирования», к которому можно будет обратиться в любой момент.

О том, что Польша помогает Украине военной техникой рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 4 февраля. По его словам союзнику будет передано «оборонительное вооружение». Поддержка подразумевает переправку десятков тысяч снарядов, минометов и гранатометов. На Украину также отправятся комплексы ПЗРК Piorun и беспилотники для разведки.

Заявления Валенсы о мире, ошибочных санкциях и любви к русским

В 2020 году экс-президент Польши Лех Валенса дал интервью РИА «Новости». В нем он подчеркнул, что санкции против России являются «страшной ошибкой». По его словам, раз Польша и Россия оказались соседями, то стоит сделать так, чтобы отношения стран были приятными.

«Я к этому стремился вместе с [первым президентом РФ Борисом] Ельциным. И если бы я остался на второй президентский срок, то не было бы нынешних проблем. Я бы очистил российско-польские отношения. Но не получилось», – констатировал он.

На вопрос о том, боятся ли польские власти России, Валенса ответил, что руководители Польши «ищут виноватых для того, чтобы оправдать свои неудачи».

«В стратегии национальной безопасности так и записано: Россия является главной угрозой для Польши. Когда президент Дуда подписывал этот документ, никто из его многочисленных советников не выступил против», – сказал экс-президент.

В разговоре с агентством он напомнил: «Я уже говорил, что мы можем десять раз уничтожить жизнь на Земле тем оружием, что имеем сейчас, а мы спорим об одиннадцатом разе. Одиннадцатого раза не будет, поэтому это глупая, плохая концепция».

Он подтвердил, что «есть опасности, обиды, претензии». Но стоит быть сильными, чтобы «не наделать глупостей».

На вопрос о об отношении жителей Гданьска к России политик ответил: «Если речь идет о российском народе, то мы его очень любим. Мы так же любим и выпить, и закусить».

Агент Болек

В Польше в 2017 году против экс-президента страны возбудили уголовное дело по подозрению в даче ложных показаний по вопросу сотрудничества с органами безопасности в годы Польской Народной Республики (1944-1989).

По словам директора Главной комиссии по расследованию преступлений против польского народа, прокурора Анджея Позорского, показания Валенсы должны были стать «доказательством в предварительном уголовном расследовании, которое проводит Комиссия по расследованию преступлений против польского народа в Белостоке».

Во время расследования Института национальной памяти Польши (IPN) нашлись документы, которые относятся к 1970-1976 годам. В 2016 году сотрудники IPN изъяли из дома умершего генерала Чеслава Кищака «секретные документы», которые, по мнению польских специалистов, указывают на то, что Валенса был агентом.

Среди бумаг – рукописное обязательство о сотрудничестве со Службой безопасности ПНР (аналог советского КГБ) от 21 декабря 1970 года, сообщения и документы о приеме денег за работу. Специалисты выяснили, что эти бумаги подлинные, на них стояла подпись «Лех Валенса. Болек».

Группа экспертов проанализировала 158 документов с якобы 140 бумагами «за период с 1963 года до 2016 года, которые несомненно, лично написал или подписал Валенса».

На допросах Валенса заявлял, что такие свидетельства – подделка. По его словам, спецслужбы захотели обогатиться за счет несуществующего «агента».

«У меня есть свидетельства IPN, у меня есть постановления суда, у меня есть другие письма IPN, которые говорят о подделке документов, а теперь они говорят, что это неправда», – отмечал экс-президент. Он выразил мнение, что IPN – «несерьезное учреждение», которое стоит «расформировать».

Первые подозрения у польских правоохранителей о том, что Валенса является агентом появились еще в 1990-х. Тогда появились свидетельства о том, что был информатор, вхожий в высшие круги оппозиции. Но у экспертизы были только копии документов, поэтому суд счет основания недостаточными для признания Валенсы агентом.

При этом возглавляемый им профсоюз «Солидарность» способствовал свержению социалистического строя, который существовал на тот момент.

В 2017 году на тот момент министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что имя Леха Валенсы – «символ предательства».

Осенью 2021 года Валенсе предъявили обвинение в даче ложных показаний и сотрудничестве со спецслужбами ПНР. Ему грозит от трех месяцев до восьми лет лишения свободы только по статье о даче ложных показаний.