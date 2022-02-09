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Политика

Болезнь Альцгеймера или слабоумие. Конгрессмены США усомнились в адекватности Байдена

Байдена призвали пройти когнитивный тест для проверки умственной полноценности

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Andrew Harnik/AP
38 конгрессменов-республиканцев призвали президента США Джо Байдена пройти когнитивный тест. Они усомнились в психическом здоровье американского лидера и в его пригодности к работе на занимаемой должности. Это уже второй раз, когда главу Соединенных Штатов просят проверить умственные способности.

«Что-то не так» с Байденом

«Мои коллеги и я снова просим президента Байдена немедленно пройти формальный когнитивный скрининговый экзамен, такой как Монреальский когнитивный тест. Как бывший врач трех президентов Соединенных Штатов, я знаю, что требуется умственно и физически для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», — сказал бывший врач Белого дома, член палаты представителей конгресса США Ронни Джексон телеканалу Fox News.

По его словам, Байден постоянно доказывал ему и всему миру, «что что-то не так». По мнению конгрессмена, «американский народ заслуживает абсолютной уверенности в когнитивных способностях своего президента».

Джексон отметил, что прохождение Байденом «когнитивного теста станет важным первым шагом», чтобы убедить американцев в том, что президент подходит для этой должности. Он также допустил, что тест выявит нарушения, поэтому придется заняться их «надлежащим лечением». Конгрессмен предположил, что у лидера США может быть диагностирована «болезнь Альцгеймера, сосудистые заболевания, слабоумие, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз».

«Это не партийный вопрос. Когда я обсуждал с президентом Трампом прохождение когнитивного теста, он стремился заверить американский народ и положить конец фейковым новостям. Почему президент Байден не сделает то же самое?»

— заметил бывший врач Белого дома.

«Мы можем предполагать худшее только в том случае, если он не подчинится тем же стандартам, которых его собственная партия требовала от прошлой администрации», — добавил он.

«Снижение умственных способностей»

Согласно информации американского телеканала, недавние опросы показали, что американцы не уверены в психической пригодности президента к должности. Именно поэтому 38 конгрессменов обнародовали письмо, в котором призвали 79-летнего Байдена пройти когнитивный тест, как это в свое время сделал его предшественник Дональд Трамп.

«Независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, документируя и демонстрируя здравые умственные способности», — говорится в письме законодателей.

«В то время как вы проходили свой ежегодный медицинский осмотр 19 ноября 2021 года, вы либо не сталкивались с когнитивным тестом, либо эти результаты были скрыты от общественности», — считают конгрессмены.

Они отметили, что «Ассоциация Альцгеймера перечисляет «изменения настроения и личности», в том числе более «легкую расстроенность», как один из десяти признаков умственного упадка».

«Вы продемонстрировали такое изменение настроения во время заседания кабинета министров 24 января 2022 года, когда вы, по-видимому, не знали, что ваш микрофон был включен после того, как вы закончили вступительное слово, и назвали репортера Белого дома «глупым сукиным сыном»… в ответ на вопрос, который он задал об инфляции», — подчеркнули политики в заявлении.

Законодатели также указали на спотыкание Байдена, когда он пытался сказать, сколько американцев получили повторную прививку от COVID-19, и написали, что оплошности — это «не просто недавняя тенденция».

Конгрессмены констатировали, что «снижение умственных способностей и забывчивость президента стали более очевидными за последние два года».

Чемпион по неловким ситуациям

Байден – самый старый действующий президент США в истории страны. Политик регулярно попадает в неловкие ситуации из-за своих оговорок. Так, перед выборами он заявил, что афроамериканцы, поддерживающие Трампа – не настоящие чернокожие.

А вице-президента Камалу Харрис он почему-то часто называет президентом США. Он также спутал экс-лидеров Соединенных Штатов Барака Обаму и Дональда Трампа. Свою оплошность он объяснил «оговоркой по Фрейду». Однажды он пообещал по 100 тысяч долларов американцам, которые привьются от коронавируса. Что не соответствовало действительности.

Некоторые фразы и слова Байдену трудно выговаривать. Так было с фамилией президента России Владимира Путина. Однажды лидер США случайно обозвал военных Соединенных Штатов нецензурным словом. Порой он забывает знакомых, спит на мероприятиях. Его даже прозвали в стране «сонный Джо».

«Байден – профессионал»

Однако президент России Владимир Путин придерживается иного мнения. 16 июня 2021 года он лично встретился с американским лидером в Женеве. Главы государств тогда провели переговоры. На следующий день Путин заявил, что образ Байдена, преподносимый прессой, не имеет ничего общего с действительностью.

По словам российского президента, Байден — профессионал, который находится «полностью в материале» и ничего не упускает. Путин также обратил внимание, что, несмотря на длительную поездку и смену часовых поясов, Байден «выглядел бодрым».

«Мы разговаривали с ним с глазу на глаз два, может быть, чуть больше, часа. Он (Байден – «Газета.Ru») полностью в материале, время от времени заглядывал в свои записи — мы все так делаем», — цитирует президент РФ RT.

«И тот образ, который рисуют, он даже, может, немножко расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечему, Байден — профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас, это было совершенно для меня очевидно»,

— подчеркнул Путин.

Он предположил, что тот факт, что Байден «чего-то путает иногда», связан с тем, что, когда «люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень-то фиксируют на этом свое внимание».

«Так что здесь нет ничего необычного. Повторю еще раз: он собран, понимает, чего он хочет добиться, и делает очень искусно, это сразу чувствуется. Но при этом обстановка была достаточно доброжелательной, и, как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам», — заключил Путин.

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