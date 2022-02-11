«Ситуация может выйти из-под контроля очень быстро». Граждан США призвали покинуть Украину

Президент Джо Байден заявил, что американские военнослужащие не смогут помочь находящимся на украинской территории гражданам США, если там начнется конфликт. Отправка военного контингента на Украину ознаменовала бы начало мировой войны, подчеркнул он. Госдеп призвал американцев эвакуироваться коммерческими рейсами.

Президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину «прямо сейчас». «Американским гражданам стоит уехать сейчас. <...> Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. [Но] мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», — заявил он в интервью телеканалу NBC.

Политик подчеркнул, что американские войска не смогут оказать помощь в эвакуации граждан США, потому что ни при каких обстоятельствах не окажутся на украинской территории. «Такого сценария нет», — ответил Байден на вопрос ведущего Лестера Холта о том, при каких обстоятельствах Вашингтон может отправить военных на Украину.

«Если американцы и Россия начнут стрелять друг в друга, это означает мировую войну», — констатировал американский президент.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби допустил, что с эвакуацией граждан США могут помочь американские военнослужащие, находящиеся в Польше. «Они многое могут делать очень и очень хорошо. <...> Они будут готовы выполнять целый ряд [заданий] в случае чрезвычайных обстоятельств. <...> Я не могу исключать того, что эти солдаты могут быть в какой-то степени использованы для помощи в эвакуации на той стороне этой границы [между Польшей и Украиной]», — заявил он.

«Было много времени и возможностей [сделать это], это не зона боевых действий», — уточнил Кирби, напомнив, что Вашингтон ранее неоднократно рекомендовал американцам покинуть страну.

Накануне с призывом к американцам покинуть Украину, используя коммерческие или иные частные виды транспорта, обратился Госдепартамент. «Не посещайте Украину из-за возрастающей опасности российских военных действий и COVID-19. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас», — говорится на сайте ведомства. «Ответим взаимностью». О чем поговорили Лавров и Трасс Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Москве с главой британского МИД Лиз... 10 февраля 14:13

Французский телеканал France24 связал предупреждение Госдепа с началом учений «Союзная решимость — 2022», которые проводят Москва и Минск на территории Белоруссии. В ходе маневров военные отрабатывают задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии». По оценке Вашингтона, Россия направила в Белоруссию 30 тыс. военнослужащих. Официально данные о числе участников учений не раскрываются.

В конце января посольство США в Киеве также порекомендовало американцам покинуть территорию Украины в связи с «непредсказуемой ситуацией» в сфере безопасности и «учитывая усилившийся риск военных действий со стороны России». Госдеп тогда же разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей.

Какие меры предпринимает Россия

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее рекомендовал неосновному персоналу диппредставительства России на Украине на время покинуть страну. Он указал, что это связано с аналогичными действиями Вашингтона и Лондона. «Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-нибудь готовят, если они эвакуируют своих сотрудников», — пояснил он. «Англосаксы что-то готовят». Лавров посоветовал российским дипломатам покинуть Украину Россия допускает возможность частичной эвакуации дипломатов с Украины в связи с аналогичными... 10 февраля 16:04

Позднее представитель российского посольства рассказал в беседе с ТАСС, что вопрос об эвакуации «находится в активной проработке».

Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что эвакуация дипломатов необходима для защиты от провокаций: «Оставляем за собой право также принять необходимые меры по обеспечению безопасности наших дипломатов на Украине, их защиты от возможных провокаций киевского режима или третьих стран, вплоть до организации эвакуации на родину».

Об эвакуации части персонала посольств и родственников дипломатов ранее заявляли также Австралия, Великобритания, Германия, Канада и Япония. В МИД Австрии сообщали, что рассматривают возможность вывоза персонала посольства в Киеве, но будут принимать решение в зависимости от развития ситуации.