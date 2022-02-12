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Политика

Преодолеть украинский тупик. О чем говорили Путин и Макрон

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Макрона

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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (коллаж)

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (коллаж)

AP
Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели в субботу переговоры по телефону. В Кремле и Елисейском дворце указали, что президенты России и Франции обсуждали пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Также лидеры затронули вопросы гарантий безопасности.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 12 февраля, побеседовал по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Как проинформировала пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Парижа.

«В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эмманюэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств», — отмечается в пресс-релизе, опубликованном администрацией российского президента.

В сообщении говорится, что Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы.

«Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств «нормандского формата».

Путин и Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе.

Условлено и далее держать упомянутые вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне. Кроме того, затронута тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — рассказали в пресс-службе президента РФ.

В свою очередь, Елисейский дворец сообщил, что беседа двух лидеров продолжалась один час 40 минут и стала четвертым телефонным разговором в их общении за последние недели

Макрон обсуждал с Путиным ситуацию вокруг Украины, разговор был посвящен перспективам снижения напряженности в этом кризисе.

Напомним, 7 февраля президент Франции посетил Москву с официальным визитом, а на следующий день прибыл в Киев. Макрон провел переговоры с президентами России и Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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