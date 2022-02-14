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Политика

«Время клоунады подошло к концу»: Кадыров призвал Зеленского не допустить войны

Кадыров назвал выполнение минских соглашений долгом Зеленского перед украинцами

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Reuters/Елена Афонина/ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом проявить благоразумие. Чтобы избежать кровопролития, утверждает российский политик, нужно выполнять минские соглашения. Кадыров подчеркнул, что «время клоунады подошло к концу». Кроме того, он напомнил украинскому президенту о наследии Гоголя и Богдана Хмельницкого.

Президент Украины Владимир Зеленский должен «прекратить клоунаду» и начать выполнять минские соглашения. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что заявление – его личное мнение как гражданина России, чтобы «не давать повода недоброжелателям для истерии на предмет выхода за рамки полномочий».

«Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений… Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе — первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния», — заявил Кадыров.

Глава Чечни заявил также украинскому народу, что у него общая история, религия и культура «с российским народом». Кадыров добавил, что из школьного курса «истории СССР» он знает, что Киевская Русь была колыбелью русской государственности.

«Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией», — говорится в посте Кадырова.

Наконец, чеченский политик заявил, что не верит в то, что украинцы – часть западного мира «с вырожденческими ценностями и русофобской истерией».

25 января 2022 года Кадыров заявил, что на месте президента РФ Владимира Путина «давно забрал бы» Украину, ввел бы туда войска и навел порядок. «К нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», — заявил впоследствии журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский ранее говорил, что ему не нравится ни один пункт минских соглашений, подписанных в 2015 году. По его мнению, этот договор был заключен под давлением обстоятельств.

«Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал после этого Путин на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», — объяснил впоследствии свою фразу российский лидер.

Макрон после встречи с Зеленским сказал, что украинский лидер подтвердил готовность страны к исполнению минских соглашений. Он добавил, что Киев заявил о своей приверженности к сохранению перемирия в Донбассе. Французский лидер при этом назвал минские договоренности «единственной основой для урегулирования кризиса на Украине».

Кадыров уже не в первый раз комментирует происходящее на Украине. В декабре 2019 года, к примеру, чеченский глава заявил, что хочет попросить у президента России, чтобы тот «отпустил с этой должности». После этого Кадыров намеревался попасть в Донбасс и защищать там «интерес именно тех граждан», которые на сегодняшний день участвуют в боевых действиях.

«Чтобы именно вот таких, как этих шайтанов, ловить и уничтожать, потому что у них чести и совести нет», — сказал Кадыров.

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