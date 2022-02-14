«Пичкают читателей новым враньем»: в ЛДПР пригрозили подать в суд на интернет-СМИ

В телеграм-каналах появилась информация о тяжелом состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сразу после этого в пресс-службе партии опровергли эти данные, заявив, что политик идет на поправку, а юристы подготавливают иски против интернет-СМИ, которые распространяют «вранье». Хотя ранее в ЛДПР придерживались иного мнения об интересе изданий к состоянию политика.

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жиринского врачи оценивают как тяжелое, пишет Telegram-канал «112». По данным издания, политик на кислородной терапии под аппаратом ИВЛ. «Кроме того, врачи диагностировали у главы ЛДПР серьезные воспалительные процессы в головном мозге», – сказано в посте «112».

В пресс-службе в ответ на это возмутились и опровергли данные. На сайте ЛДПР указано, что лидер партии «идет на поправку». Представители политика выразили недовольство «беспрецедентным уровнем лжи в медиа».

«Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей новым враньем от «анонимных источников» о здоровье Владимира Жириновского, хотя ни один из их прежних «инсайдов» не оправдался, все оказались примитивными сказками, которые подчас противоречат сами себе», – подчеркивается в публикации.

В партии заявили, что прекратят сотрудничество с изданиями, спекулирующими на новостях «без малейшей проверки».

«А юристы партии в связи с этим уже ведут сбор материалов для подачи исков в суд», – заявили в ЛДПР, предупредив интернет-СМИ о том, что цитирование «слухов о Владимире Жириновской может серьезно ударить по репутации» издания или даже обернется заявлением в суд.

В партии констатировали, что Жириновский в стабильном состоянии и идет на поправку. «Общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу. Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий, происходящих в партии», – в очередной раз заявили представители политика.

Сообщения о том, что Жириновский госпитализирован, появились 9 февраля. Telegram-канал Mash сообщал о 50-75% поражении легкий депутата. В тот же день пресс-служба партии в комментарии РИА «Новости» заявила, что он «чувствует себя хорошо и продолжает работать». По данным Минздрава, у политика на тот момент было стабильное состояние, и ему оказывалась необходимая медицинская помощь.

В ведомстве рассказали, что Жириновского поместили в Центральную клиническую больницу Москвы еще 2 февраля. У политика выявили новый штамм коронавируса – «омикрон». Эту информацию подтвердили и в Управлении делами президента страны (медучреждение находится в его ведении), пишет РИА «Новости».

На следующий день «Коммерсантъ» со ссылкой на источник опубликовал статью, где утверждалось, что Жириновский скрывал заболевание коронавирусом на протяжении двух недель. Якобы членам центрального аппарата партии сообщали, что Жириновский уходит на удаленку в целях профилактики заболевания вирусом. Но при этом близкое окружение якобы знало о том, что Жириновский уже заразился.

В тот же день в партии заявили, что Жириновский чувствует себя нормально, продолжает руководить ЛДПР. Кроме того, представители политика добавили, что «скоро он вернется к полноценной, активной работе».

В пресс-службе либерал-демократов добавили, что россияне желают выздоровления Жириновскому. «Хотим отметить, что в эти дни огромное число граждан присылают на его имя самые теплые пожелания. Мы благодарны всем за добрые слова в адрес лидера ЛДПР. Ну а колоссальное внимание СМИ Владимиру Жириновскому лишь демонстрирует его значимость в публичной политике России», – говорится в публикации от 10 февраля.

Свои пожелания выздоровления выразил и российский президент Владимир Путин. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

13 февраля ЛДПР предупредили однопартийцев о телефонных атаках с передачей информации о якобы смерти Владимира Жириновского.

«Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию – что это вранье и безосновательно», – рассказал РИА «Новости» первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов. Он подчеркнул, что люди должны понимать, что «идет провокация».

По данным Минздрава на 14 февраля состояние лидера партии стабильное: «Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь».

При этом в комментарии «Ленте.ру» иммунолог Николай Крючков заявил, что если Жириновский долго лежит уже под ИВЛ, то «это, мягко говоря, не очень хорошо»: «Это нужно, если человек иначе умирает, тут безвыходная ситуация».

Ранее сам Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» заявлял, что привился от коронавируса восемь раз. По его мнению, это и спасло его на тот момент (декабрь прошло года) от заражения вирусом. В своем Telegram-канале политик уточнил, что использовал исключительно отечественные вакцины – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».