Когда от России ждали и ждут нападения на Украину

Вторжение России на Украину предсказывают уже не первый месяц и даже не первый год. Но если раньше прогнозы делались с точностью до месяцев, то теперь СМИ и политики называют даже час атаки. На этот раз Запад ждет нападения в ночь на 16 февраля. Какие еще даты называли в качестве предполагаемых для нападения со стороны России — вспоминает «Газета.Ru».

Приближается день, который в США назвали днем нападения России на Украину. Британские таблоиды The Sun и Mirror уточнили даже час «вторжения».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Источники Mirror в американской разведке предположили, что авиаудары по командным пунктам могут быть нанесены 16 февраля в 3 часа ночи по местному времени (4.00 мск).

The Sun подтвердило, что в американской разведке считают 3 часа ночи «наиболее вероятным временем для приказа» о начале «вторжения».

Бурные обсуждения якобы приближающегося нападения начались после того, как Politico со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена, сделанное в ходе переговоров с лидерами западных стран, сообщило, что Россия вторгнется на Украину 16 февраля. Это заявление подтвердили несколько официальных лиц в США.

У агентства Bloomberg другое предположение: «вторжение» России на Украину, по его данным, должно было произойти уже 15 февраля. Эту информацию агентству якобы передали «чиновники», но не уточняется, из каких стран, какие у них должности и фамилии.

Хотя это американское информагентство ранее уже скомпрометировало себя, сообщив 5 февраля о «начале вторжения» России на Украину.

Впоследствии Bloomberg извинилось за эту публикацию, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на этом фоне у Кремля есть все основания заменить дефиницию термина fake-news на Bloomberg-news.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и спрогнозировал диапазон дат, когда «вторжение» может осуществиться. По его словам, РФ может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины до конца Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля.

Нападение России на Украину предсказывают далеко не впервые, но в последнее время прогнозы на эту тему появляются все активнее. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Military Times утверждал, что Москва готовится совершить атаку к концу января-началу февраля 2022 года.

Примерно такой же прогноз давала 14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она говорила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля.

Таблоид The Sun со ссылкой на аналитиков 25 января писал, что Россия почти наверняка нанесет «ограниченный удар» в отношении Украины в течение ближайших десяти дней.

Прогнозы на чуть более ранний период делали The Associated Press (AP) и The Washington Post. Они писали, что Россия готовит наступление на Украину в первые недели 2022 года. В материалах утверждалось, что, по данным разведки, во вторжении могут быть задействованы до 175 тыс. российских военных, половина из которых уже находится на границе с Украиной.

Предсказания о нападении России до Нового года тоже имели место. Как писал британский таблоид Daily Star, руководители британской разведки предупредили министров о якобы очень реальной возможности вторжения РФ на территорию Украины в канун Рождества — 25 декабря.

Прогнозы, которые были сделаны осенью, тоже были преимущественно о зимнем периоде.

Bloomberg еще 22 ноября прошлого года писало, что, по данным американской разведки, Россия планирует напасть на Украину в начале 2022 года, когда все войска соберутся у границы. В агентстве отмечали, что военные, предположительно, будут наступать по трем направлениям — из центральной России, Крыма и Белоруссии.

Но нападение в осенний период тоже не исключалось. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня прошлого года заявил, что его страна рассматривает риски возможной военной эскалации из-за действий России на большей части своей границы — с востока, юга и севера — в любой момент до конца сентября. Как он отмечал, можно ожидать попытки российского «блицкрига» к границам Донбасса.

О российском вторжении говорили и за годы до этого. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 11 апреля 2019 года заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе. Он тогда отмечал, что Москва наращивает ударные группировки войск вдоль украинской границы.

Незадолго до этого, в феврале 2019 года, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль готовится к военному удару по Украине — об этом, по его мнению, свидетельствовало наличие российских войск на границе с Украиной.

В ноябре 2018 года, после инцидента в Керченском проливе с украинскими судами, Порошенко даже решил ввести на Украине военное положение.

Он объяснял такую необходимость существующей угрозой полномасштабной войны с РФ.

«Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — говорил он в интервью украинским телеканалам.