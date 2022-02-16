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Политика

«Нельзя исключать вооруженное нападение». Почему Швеция не хочет в НАТО

В Швеции заявили, что останутся вне НАТО ради безопасности в Северной Европе

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TT News Agency/Karl Melander/Reuters
Свобода от военных альянсов способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет вступать в НАТО, заявила глава МИД страны Анн Линде, представляя в парламенте внешнеполитическую декларацию. Подробнее об этом документе — в материале «Газеты.Ru».

Власти Швеции не планируют подавать заявку на вступление в НАТО, следует из внешнеполитической декларации 2022 года. Ее текст опубликован в среду, 16 февраля, правительством страны. Документ представила в парламенте министр иностранных дел Анн Линде.

«Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — сказала она.

Соответствующий курс, как она указала, подразумевает «активную, широкую и ответственную политику безопасности и внешнюю политику в сочетании с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического».

При этом в декларации не упоминается так называемая опция НАТО. В декабре 2020 года парламентское большинство (Умеренная коалиционная партия, «Шведские демократы», «Христианские демократы», Партия центра и «Либералы») проголосовало за то, чтобы Швеция, как и Финляндия, объявила о существовании этого варианта. Он предполагает, что Швеция сохраняет возможность подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

В декларации также дается оценка политики безопасности — в нее включена формулировка о том, что «нельзя исключать вооруженное нападение на Швецию».

Кабмин страны сделал эту оценку в своем законопроекте об общей обороне 2020 года, который был основан на анализе, проведенном профильным комитетом.

«Опция НАТО»

Швеция и Финляндия с 1994 года сотрудничают с Североатлантическим альянсом в статусе государств-партнеров. И в Хельсинки, и в Стокгольме ранее выступили против российских инициатив в сфере безопасности, требующих юридического прекращения расширения блока.

В частности, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в начале января, что «теперь, когда военное сотрудничество с ЕС активизируется», власти республики хотели бы иметь опцию получения членства в НАТО.

О том, что Финляндия «сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама», указал в своем новогоднем обращении и президент страны Саули Ниинистё, уточнив при этом, что пока Финляндия не собирается менять свой внешнеполитический курс.

В похожем ключе высказался и министр обороны Швеции Петер Хультквист, который подчеркнул, что королевство не собирается вступать в альянс «ни сейчас, ни позднее», но должно иметь свободу принятия решений.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон также указала, что пока у правительства нет необходимости вступать в НАТО, но сослалась на парламентское большинство, поддерживающее углубление сотрудничества с альянсом.

В свою очередь, в руководстве НАТО и в Белом доме заявляют, что готовы принять Финляндию и Швецию в течение «одной ночи».

Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что обе эти страны «соответствуют стандартам НАТО практически во всех сферах, у них очень хорошо организованные и управляемые институты обороны и безопасности» и они «очень близки к НАТО во многих аспектах».

По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, и Стокгольм, и Хельсинки «давно создали стабильные демократии, что серьезно отличает их от других кандидатов, которые только находятся в состоянии перехода к демократической системе и имеют дело с экономической нестабильностью и коррупцией».

В Москве указывают, что уважают суверенитет и выбор Финляндии и Швеции, которые остаются нейтральными со времен «холодной войны».

Обе страны сохраняют внеблоковый военный статус и занимаются развитием собственных оборонных структур. «Несмотря на формальную независимость от НАТО, обе страны активно сотрудничают с альянсом, проводят совместные учения и операции и наверняка рассчитывают на его помощь в случае военного конфликта», — отмечается в материале ТАСС.

Как показал опрос по запросу газеты Helsingin Sanomat, более 40% жителей Финляндии выступают против присоединения к блоку. За присоединение к НАТО высказались 28% респондентов, и это рекордно высокий показатель с 2002 года, отмечает издание. Аналогичный опрос в Швеции показал, что 46% жителей страны хотят вступить в НАТО.

Как расширяется НАТО

НАТО — военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Вступление новых членов в альянс регулируется статьей 10 Североатлантического договора, в которой провозглашается, что каждое европейское государство, которое способно развивать принципы договора и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе, может быть приглашено к присоединению к НАТО. Страны, желающие присоединиться, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.

Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. Первое, второе и третье расширения произошли еще до распада Советского Союза. В 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 году — ФРГ и в 1982 году — Испания.

В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток. Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших республик СССР и государств-членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России.

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