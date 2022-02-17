Выбрали удобные темы и «перекрутили»: МИД оценил ответ США на гарантии безопасности

Автомобиль посла США в Москве Джона Салливана у здания МИД РФ на Смоленской площади, январь 2022 года

МИД России раскритиковал ответ США на предложенные Кремлем гарантии по безопасности в Европе. На 11 страницах МИД расписал, почему Москву не устраивает сложившееся положение дел. По мнению министерства, США, вместо того, чтобы дать общий ответ на предложение, выбрали удобные для себя темы и «перекрутили», как им удобно. МИД подчеркнул, что если на Западе будут обесценивать опасения и просьбы России, она начнет защищать себя по-другому.

Российский МИД 17 февраля пригласил посла США Джона Салливана и передал ему письменный ответ на американскую позицию. Соответствующий документ МИД опубликовал на своем сайте. После этого сайт ведомства рухнул. В министерстве пояснили, что он перестал работать из-за некачественной работы техслужб.

В опубликованном документе говорится, во-первых, что российская сторона не увидела «конструктивного ответа» США на поступившие предложения по гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, о том, что США должны были бы отказаться от вступления Украины и Грузии в НАТО и от создания военных баз на постсоветском пространстве.

«Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намерено выбраны «удобные» темы, которые, в свою очередь «перекручены» в сторону создания преимуществ для США и их союзников», — считает МИД.

По мнению ведомства, такой подход и «сопутствующая риторика американских официальных лиц» доказывают, что Вашингтон вряд ли действительно заинтересован в улучшении европейской безопасности. На Украине обвинили Запад в экономической диверсии из-за «вторжения» России Нагнетание угрозы «российского вторжения» со стороны стран Запада носит характер «экономической диверсии»... 17 февраля 10:07

Российская сторона отметила, что текущее положение дел тревожит Москву — США и НАТО усиливают военную активность вплотную к российским границам. МИД предупредил, что, если США не хотят заключать с Россией юридические гарантии, которые обеспечат безопасность со стороны Вашингтона и американских партнеров, Россия перейдет от дипломатии к другим действиям.

«Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — резюмировал МИД.

Насчет кризиса вокруг Украины

МИД вновь пояснил, что Россия не собирается вторгаться на Украину и не планировала этого. При этом западные страны требуют, чтобы Москва отодвинула войска от украинской границы, взамен угрожая санкциями. Разговор в таком тоне недопустим, российские войска в полном праве находиться на российской территории.

«Размещение вооруженных сил Российской Федерации на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Хотели бы напомнить, что на территории Украины наших сил нет», — указал МИД. Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины от России и США Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО, заявил президент... 17 февраля 18:48

Своим давлением в этом вопросе, по его мнению, США только рушат возможность реально о чем-то договориться с ними. Более того, Вашингтон, по всей видимости, на самом деле давит на Россию и обвиняет ее в «эскалации» вокруг Украины, чтобы «обесценить» российские предложения по гарантиям безопасности.

«Содержащиеся в американском ответе [на проект гарантий безопасности] обвинения России в том, что она «оккупировала Крым», также не выдерживают никакой критики. <...> Крымчане проголосовали за воссоединение с Россией. <...> Сила или угроза не применялись. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт», — сообщил МИД.

Он также опроверг обвинение США в том, что Россия «разожгла конфликт в Донбассе».

Российская сторона считает, что Украина потеряла часть своей территории из-за собственных действий. После переворота 2014 года новые власти страны при поддержке США решили создать «националистическое государство» и стали притеснять русскоязычное население.

Говоря о возможности вступления Украины в НАТО, внешнеполитическое ведомство заявило, что если это случится, то, став частью альянса, Киев может попытаться силой вернуть Донбасс. Это втянет США и союзников в вооруженный конфликт с Россией. Байден не читал ответ России на предложения США по безопасности Президент США Джо Байден заявил, что еще не ознакомился с ответом России на американские предложения... 17 февраля 23:04

МИД в целом считает, что политика «открытых дверей НАТО» о приеме любых стран в альянс противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБС. Так, в Хартии европейской безопасности говорится, что государство может присоединяться к любым союзам только если при этом не укрепляет свою безопасность за счет безопасности другой страны.

Чтобы закончить кризис на Украине, подчеркнул МИД, Западу надо сделать следующее: заставить Киев выполнить минские соглашения, прекратить поставлять Украине оружие и проводить с ней совместные военные учения, отозвать оттуда своих военных советников и забрать все ранее поставленное вооружение.

Кроме того, Россия хочет, чтобы США вывели все свои войска и вооружения из стран Европы, в том числе из Прибалтики. Особенно Москву беспокоит, что Вашингтон размещает в чужих странах свое ядерное оружие, которое может поразить цели на российской территории.

МИД резюмировал, что Россия готова заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности». Основные компоненты — работа по ДСНВ, РСМД и неразвертыванию ядерного оружия вне национальных территорий. «США и их союзникам следует отказаться от политики «сдерживания» России и предпринять конкретные практические меры по деэскалации военно-политической обстановки», — говорится в ответе.