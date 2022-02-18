Врачи не могут прооперировать Жириновского из-за тяжелого состояния

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему остается в ЦКБ, куда он был госпитализирован в начале февраля с коронавирусом. По информации СМИ, ему срочно требуется операция, но врачи боятся делать ее из-за тяжести состояния пациента. В партии в то же время заявляют, что политик «повысил свою активность» и подготовил ряд заявлений к заседанию Госдумы, намеченному на 22 февраля.

Госпитализированному с коронавирусной инфекцией лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому требуется операция, сообщает РЕН. Тем не менее, врачи Центральной клинической больницы все еще не могут провести оперативное вмешательство из-за состояния здоровья политика — оно остается тяжелым, несмотря на положительную динамику в последние дни.

По данным телеканала, депутата периодически приходится вновь подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя часть времени он дышит самостоятельно. О том, что Жириновскому нужна операция, пишет также Telegram-канал 112.

Источник РИА «Новости» подтвердил, что политик остается под наблюдением врачей в лечебном учреждении.

Заявления от Жириновского во вторник

Замглавы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов ранее сообщил, что Жириновский по-прежнему должен оставаться под наблюдением медиков, но уже идет на поправку. «Владимир Вольфович идет на поправку, но пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — сказал он. Нилов также поблагодарил врачей и всех сочувствующих, присылающих на имя главы фракции теплые слова и пожелания.

В пресс-службе ЛДПР подчеркнули, что лидер партии восстанавливается, и во вторник от его имени в Госдуме прозвучит ряд заявлений.

«Владимир Жириновский восстанавливается, это требует времени, но прогресс очевиден. Он уже повысил свою активность, поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии, они прозвучат во вторник на заседании палаты», — рассказали в ЛДПР.

Когда заболел политик

Первые сообщения о госпитализации Жириновского появились 9 февраля. Telegram-канал Mash сообщал, что у депутата поражено 50-75% легких. Пресс-служба партии утверждала, что он «чувствует себя хорошо и продолжает работать». Зюганов объяснил практически одновременную госпитализацию с Жириновским Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его госпитализация может быть связана с эпидситуацией... 18 февраля 23:52

Как позже подтвердили в Минздраве, политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы еще 2 февраля, после того как он сдал положительный тест на коронавирус. Анализы показали, что Жириновский заразился «омикроном».

В конце прошлой недели начались телефонные провокации: неизвестные звонили в региональные подразделения партии и сообщали о смерти лидера. «Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию — что это вранье и безосновательно», — рассказывал первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Сергей Каргинов.

В партии отмечали, что «работают в штатном режиме», несмотря на болезнь Жириновского, а сам он продолжает работать и уже скоро «ответит на все вопросы».

Практически одновременно с Жириновским в ЦКБ госпитализировали лидера коммунистов Геннадия Зюганова. У политика поднялась температура. Меньше чем через неделю его выписали из больницы.

По словам самого Жириновского, он восемь раз вакцинировался препаратами для защиты от коронавируса. Политик уточнял, что всегда использовал отечественные вакцины — «Спутник V» и «КовиВак».