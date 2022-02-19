«Нет людей, нет проблем?» В России возмутились словами Байдена об обстрелах в Донбассе

Президент США Джо Байден выступил на брифинге, посвященном ситуации вокруг Украины. Он обвинил непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики в нарушении режима прекращения огня и заявил, что Россия собирается вторгнуться на Украину в течение недели. В России высказывания американского лидера назвали «предательством» миллионов людей.

«Путин принял решение»

«На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе», — сказал Байден.

По его словам, Россия намерена «вторгнуться» на Украину. Якобы российское руководство приняло решение о дальнейших шагах в контексте ситуации.

«На данный момент, я уверен, что он (Путин – «Газета.Ru») принял решение… У нас есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни…

Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 миллиона невинных людей», — пояснил глава Белого дома, сославшись на разведданные.

При этом Байден подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин вряд ли «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность использования ядерного оружия.

По его мнению, недавнее решение президента Украины Владимира Зеленского отправиться на конференцию в Германию во время обострения ситуации у границ страны не верно.

«Это может не быть... мудрым выбором, но это его решение», — констатировал президент Соединенных Штатов.

Ранее западные СМИ сообщили, что американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене.

«Мы не станем направлять наши войска, чтобы те воевали на Украине, однако мы продолжим поддерживать Украину и ее народ», — заключил Байден.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин вечером в пятницу обвинил украинских военных в начале обстрелов по всей линии соприкосновения в Донбассе. Мирное население ДНР и ЛНР временно эвакуируют на территорию Российской Федерации.

«Ни слова об истинном положении дел»

«Байден: «сейчас российские войска практически окружили Украину, полностью обложили». Надо было добавить: «Россия опасно придвинулась к границам НАТО». Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?» — так прокомментировала выступление Байдена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверен, что «Байден дает абсолютно перевернутую картину ситуации вокруг Украины». По его мнению, заявления американского лидера далеки от реалий Донбасса.

«Идут минометные обстрелы жилых районов со стороны ВСУ… звучат взрывы… экстренно эвакуируют мирных жителей — стариков, женщин и детей. Для этих граждан президент США, рассуждающий о «злодейке-России», той самой России, которая сегодня принимает и спасает население ЛНР и ДНР, должен казаться настоящим персонажем из Зазеркалья»,

— написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, «подобная американская демагогия меркнет на фоне необходимости защитить жителей республик». Он также отметил, что по поручению Путина беженцам окажут материальную помощь.

«Все это неудобная правда для Вашингтона… Россия не хочет войны, Россия — как ни одно другое государство на Земле — заинтересована в мирном урегулировании на Украине, Россия всегда первая призывала к выполнению Минских соглашений, альтернативы которым нет! Но мы не можем позволить киевскому режиму при покровительстве его западных кураторов продолжать истреблять русскоговорящее население Донбасса, большинство из которого — наши сограждане», — заключил политик.

В свою очередь вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев возмутился, что в нарушении режима прекращения огня Байден обвинил ДНР и ЛНР, а не ВСУ.

«Момент критический, когда каждое заявление может стать судьбоносным. Сказанное сейчас — это предательство Вашингтоном и их союзниками миллионов людей, причем с обеих сторон вдоль линии соприкосновения, которые ждут от политиков только одного — чтобы они предотвратили войну… А еще это — прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом. Чудовищно», — написал Косачев в Facebook.