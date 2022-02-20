Удар по химическому заводу, попытка штурма. Что произошло за ночь в Донбассе

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили о ночных обстрелах со стороны Украины. В Донецке под удар попал химический завод, в ЛНР появились новые жертвы среди населения. На территории Донецка также задержали диверсантов, которые хотели атаковать городские системы снабжения. В ДНР заявили о начале вторжения войск Украины.

Власти Донецкой народной республики считают, что Киев отдал приказ о начале вторжения на Украину.

«Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей республики»,

— заявил утром в воскресенье начальник народной милиции ДНР Денис Синенков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли завод химических изделий, расположенный в Донецке, сообщило представительство республики ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Это предприятие выпускает боеприпасы и взрывчатые вещества. Украинские военные выпустили по нему более десятка мин.

Помимо этого, добавили в представительстве, начиная с полуночи, ВСУ обстреляли территорию ДНР 19 раз. В то же время официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин позже сообщил, что с начала текущих суток противник обстрелял республику 12 раз. Глава минобороны Украины высказался о наступлениях в Донбассе Министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook, что страна не планирует наступлений вглубь... 19 февраля 20:23

Для обстрелов украинская армия применяла минометы, гранатометы различных типов и тяжелую артиллерию. Всего украинские военные выпустили больше 200 снарядов калибром 120 и 122 миллиметра. Артиллерийские снаряды такого размера запрещены минскими соглашениями.

Всего за ночь под огонь украинской стороны попали 11 населенных пунктов. В том числе, обстрелы затронули Донецк и его окрестности. Так, поселок Старомихайловку на западе донецкой агломерации обстреляли шесть раз. Огонь также велся по направлению Авдеевка — Спартак.

О жертвах и разрушениях официальных данных нет. В результате обстрелов со стороны Украины в ДНР прервано электроснабжение 240 бытовых абонентов в Коминтерново, Заиченко, Ленинском и Дзержинском.

По словам очевидцев, в центре, на севере и западе самого Донецка ночью были слышны интенсивные взрывы. Местные жители рассказали, что насчитали как минимум 20 разрывов боеприпасов тяжелой артиллерии.

Горожане также говорят, что видели ночью на улицах Донецка тяжелую бронетехнику: танки, самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

В милиции ДНР подчеркнули, что ВСУ стреляют не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре.

«Враг не останавливается ни перед чем. Обстреливает объекты мирной инфраструктуры и жизнеобеспечения, устраивает террористические акты как вдоль границы, так и в столице нашей республики», — указал Синченко.

Спецназ ДНР также обнаружил в субботу в Донецке диверсантов, которые планировали подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций, сообщило утром 20 февраля Министерство государственной безопасности (МГБ) республики. При попытке задержания лазутчики оказали вооруженное сопротивление. Два бойца спецназа получили огнестрельные ранения.

«Преступная деятельность представителей террористического киевского режима была пресечена», — резюмировали в министерстве.

Телеканал ДНР «Оплот ТВ» показал кадры спецоперации в Донецке. По информации журналистов, спецназ штурмовал один из домов Киевского района. Канал уточнил, что в результате боя один из диверсантов погиб, как минимум еще одного взяли в плен.

Басурин 20 февраля заявил, что с начала эскалации конфликта, который обострился 17 февраля, силы ДНР зафиксировали всего пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками «Правого сектора» (организация запрещена в России). «По данным нашей разведки, противник планирует проведение новых террористических атак, как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Призываем наших сограждан проявлять бдительность», — призвал он.

Начальник народной милиции ДНР, в свою очередь, попросил жителей республики защитить свою родину и вступить в армию. Синенков подчеркнул, что на счету каждый человек.

«Для нас важен каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию. Все военные комиссариаты готовы к работе и ждут вас в своих стенах», — сообщил он.

В субботу в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация. Власти ДНР 20 февраля заявили об «огромном притоке граждан», желающих записаться в армию. Военкоматы ДНР работают в усиленном режиме. Премьер Великобритании предрек Европе крупнейшую войну со времен ВОВ из-за Украины Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с «Би-би-си» заявил о том... 20 февраля 08:30

Власти ЛНР со своей стороны сообщили об атаке украинских военных, которую отбили силы республики. Около 5 утра 20 февраля (6.00 мск) солдаты 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ пытались перейти реку Северский Донец, чтобы атаковать линию обороны в селе Пионерское.

«В результате боестолкновения противник, понес потери и отступил», — сообщили власти ЛНР.

Украинские военные в процессе уничтожили пять жилых домов в Пионерском. Есть потери среди местного населения, точное число жертв уточняется. Источник «Интерфакса» передал, что погибли двое мирных жителей.

Кроме того, с начала воскресенья украинские военные, по заявлению представительства ЛНР, нарушили режим прекращения огня 10 раз. Как и в ДНР, противник использовал минометы, тяжелую артиллерию, пулеметы.