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Политика

Две БМП уничтожены, диверсант взят в плен. Что известно о бое на границе России и Украины

Директор ФСБ Бортников сообщил о взятии в плен украинского военнослужащего

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ФСБ РФ
Российские военные предотвратили нарушение госграницы украинскими диверсантами: пять человек убиты и две боевые машины пехоты уничтожены, сообщили в Минобороны. Один человек взят в плен. Инцидент произошел в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области. Никто из российских военных или пограничников не пострадал. В Киеве сообщения отправке диверсантов назвали «дезинформацией» и потребовали остановить «фабрику фейков».

Российские военные уничтожили из противотанкового оружия две украинские боевые машины пехоты (БМП), перешедшие границу в Ростовской области. В результате были убиты пятеро «нарушителей границы РФ из состава диверсионной группы, проникшей с территории Украины», сообщили в пресс-службе Южного военного округа Минобороны.

«Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет», — рассказали «Интерфаксу» в ЮВО.

Инцидент произошел в понедельник, 21 февраля, около 06:00 по московскому времени в районе населенного пункта Митякинская. Украинцы перешли границу для экстренной эвакуации диверсионной группы ВС. Российские пограничники, обнаружив БМП, запросили подкрепление у военных. «Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены», — говорится в заявлении ЮВО.

В ходе боя среди никто из российских военных и пограничников не пострадал.

Как сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совбеза, один из диверсантов был взят в плен. Глава спецслужбы также рассказал, что Россия зафиксировала случаи попадания снарядов ВСУ на территорию РФ, прежде всего в Ростовской области.

«Остановить фабрику фейков»

В Киеве отрицают, что украинские военные пересекали границу с Россией в Ростовской области. Сообщение российского оборонного ведомства об уничтожении БМП там назвали «фейком», передает Reuters.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отрицает информацию об атаках на Донецк и Луганск и обстреле российской территории.

«Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий. Не планирует подобные действия. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков», — написал Кулеба в Twitter.

Нарушения на границе

В понедельник, 21 февраля, в место несения службы пограничников в Ростовской области с территории Украины также упал снаряд, разрушен пограничный пункт. Никто из пограничников не пострадал.

«21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 м от российско-украинской границы», — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Киев «не имеет никакого отношения к обстрелам». В пограничной службе Украины назвали информацию об обстреле «откровенной провокацией», отметив, что в Москве не смогли указать точное место, куда попал снаряд.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту разрушения погранпункта в Ростовской области снарядом, выпущенным с территории Украины.

Министерство госбезопасности ДНР ранее сообщило, что украинская диверсионная группа, по предварительным сведениям, проникла на юге на территорию самопровозглашенной самопровозглашенной республики с целью пробраться к границе России. «21 февраля ориентировочно в 08.10 [совпадает с мск] в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника», — сообщается на сайте ведомства. В результате прорыва был взорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной милиции республики. Бойцы перекрыли центральные пути, начаты боевые действия.

В начале февраля Госдеп США сообщал, что в России сфабриковали видеозапись, которую в дальнейшем используют в качестве предлога для вторжения на Украину. По информации источников The New York Times, на кадрах видны последствия «взрывов», поддельная украинская военная техника и турецкие беспилотники. «Это видео, если оно будет обнародовано, может дать [президенту России Владимиру] Путину искру, необходимую ему для начала и оправдания военных действий против Украины», — говорилось в публикации.

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