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Политика

«Давайте сядем и решим свою судьбу навсегда». Лукашенко призвал Москву и Киев провести переговоры

Лукашенко сообщил, что вопрос признания ДНР и ЛНР стоит в повестке

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить. Для этого он призвал лидеров России и Украины провести переговоры в Минске. Лукашенко считает, что Киев должен пойти на уступки, поскольку украинская сторона терпит поражение. Он также опроверг информацию об участии белорусских военных в конфликте и сказал, что в ближайшее время примет решение по вопросу признания суверенитета ДНР и ЛНР.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время оперативного совещания с военными призвал не допустить кровопролития и массовой бойни на Украине.

«Конфликт начался, что делать? Если меня не услышали во время послания, когда я к ним обратился, я хочу, чтобы в этот момент они [украинцы] меня услышали. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай бог, начнется наземная операция…», — приводит его слова «БелТа».

Глава республики отметил, что если погибнет хоть один человек — начнется полномасштабная война. Чтобы этого не допустить и остановить эскалацию, Лукашенко призвал сесть за стол переговоров. «Никогда Россия не сядет с [Украиной] за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться», — сказал Лукашенко.

По его словам, Россия прописала условия «для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе».

«Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое — демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы», — отметил президент Белоруссии.

Он также заявил, что разделяет позицию Китая по ситуации на Украине о том, что полномасштабный конфликт можно предотвратить. «Китайцы, мудрые люди, говорят: «Сейчас еще дверь не захлопнута. Сейчас еще этот конфликт можно предотвратить», — сказал Лукашенко.

По его словам, Киев должен пойти на уступки, поскольку украинская сторона терпит поражение.

«Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне», — заявил Лукашенко.

Также он утверждал, что военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий, но не приняло никаких мер.

Переговоры в Минске

Переговоры между властями России и Украины Лукашенко предложил провести в Минске.

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился», — сказал Лукашенко. По его мнению, это единственный шанс остановить эскалацию и избежать войны. «Мы не будем здесь посредниками, нам не надо никакое посредничество: эта война уже у нас», — подчеркнул глава Белоруссии.

По его словам, в разговоре с ним президент РФ Владимир Путин заявил: «мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину».

«Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль, — сказал Лукашенко. — Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения».

Белорусский президент заявил, что Путин в разговоре с ним обозначил прекращение геноцида в Донбассе как основную цель спецоперации.

«Он подробнейшим образом посвятил меня в ситуацию и, самое главное, в развитие этой ситуации. Как он заявил, цель проведения операция однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях», — цитирует Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский президент также объяснил, что российские войска не ушли с территории Белоруссии после окончания совместных учений из-за усиления украинского военного присутствия на белорусско-украинской границе.

Лукашенко опроверг информацию о том, что белорусские военные участвуют в российской спецоперации в Донбассе.

«Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции, — указал он. — Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России».

Признание ДНР и ЛНР

По словам Лукашенко, вопрос о признании ЛНР и ДНР стоит в повестке дня белорусских властей, но «сегодня не до этого».

«Мы с Путиным говорили, сегодня нам не до этого. Это во-первых. Во-вторых, это не является проблемой. А в-третьих, нам надо четко понимать: вот делаем шаг — что будет в результате этого шага? Но тем не менее это не проблема», — указал белорусский президент.

«В ближайшее время мы примем решение. Сделаем так, как это лучше и России, и Беларуси», — сказал Лукашенко.

24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина ввела военное положение на всей территории страны.

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