Операция на Украине. Хроника cедьмого дня

12:32

Песков:



▪️ При выборе ответа на санкции Россия не собирается «стрелять себе в ногу». «Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно и с трезвой головой»



▪️ Де факто все страны, решившие ввести санкции против России - недружественные.



▪️ О словах Байдена, что российская экономика шатается: она испытывает серьезные удары, но запас прочности есть, как и потенциал, на ногах устоим



▪️ Высказывания президента Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР



▪️ Решение не пересматривать ставки по уже выданной ипотеке включает и льготные кредиты



▪️ Путин как главнокомандующий получает информацию о российских потерях в ходе операции на Украине. Кремль не может раскрыть информацию о потерях, поскольку это прерогатива Минобороны



▪️ Власти РФ примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы, после других кризисов определенный опыт в этой области имеется.



▪️ Четких дат послания Путина Федеральному собранию нет. «Понятно, что оно чуть-чуть сдвигается вправо, но четких дат, собственно, и не определялось. Но, безусловно, оно состоится»



▪️ Путин в курсе решения Генпрокуратуры РФ по «Эху Москвы», ведомство выполняет свою работу



▪️ Рост уровня поддержки действий Путина очень высок, мы это чувствуем, и это придает сил президенту. «Мы это чувствуем по обращениям граждан, по словам поддержки, по конкретным действиям. Мы видели реакцию нашего парламента еще до того, как были признаны республики, которые во многом являются зеркалом нашего с вами общества»



▪️ Пока запустить «Северный поток - 2» невозможно, но это не значит, что проект «умер». «Инфраструктура готова, технически, технологически, логистически и так далее, эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется. Здравый смысл и экономическая целесообразность отчетливо говорит о необходимости скорейшего запуска этого объекта»



▪️ ДНР и ЛНР после боевых действий пригласят представителей израильского центра памяти жертв Холокоста «Яд ва-Шем», которые критиковали данные о геноциде в Донбассе. «Они просто не знают, о чем говорят. А мы можем им помочь - приехать туда и все посмотреть своими глазами». В частности, представителям центра могут показать места массовых захоронений



▪️ На Украине действует огромное количество военных националистических батальонов, нужно от них избавиться. Кто-то должен наказать украинских неонацистов за совершенные ими преступления на Украине