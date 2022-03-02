Операция на Украине. Хроника cедьмого дня

На этом мы завершаем наш онлайн. Следите за текущими событиями в LIVE «Операция на Украине. Хроника восьмого дня».
⚡Дефицит электронных компонентов привел к тому, что на четыре дня «Автоваз» приостанавливает сборку автомобилей — ТАСС.
❗Вслед за Fitch международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг РФ на 6 ступеней — с «Baa3» до «В3». В компании допускают дальнейшее понижение — РИА «Новости».
Долговые обязательства с рейтингом «B» рассматриваются как спекулятивные. Есть высокий кредитный риск.
Госдеп США прокомментировал ограничение доступа к радиостанции «Эхо Москвы», телеканалу «Дождь» (признан в России иноагентом) и другим российским СМИ:
«Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», — приводит РИА «Новости» текст сообщения американского ведомства.
В Госдепе добавили, что считают решение о приостановке вещания СМИ «необоснованным».
Ранее H&M официально предупредила, что в России продажа товаров компании приостанавливается на фоне событий на Украине.
Приостанавливает свою деятельность в России и канадская золотодобывающая компания Kinross Gold. Она работает на месторождениях на Дальнем Востоке — РИА «Новости». В качестве причины указываются «стремительно меняющиеся условия работы» на фоне введения санкций против России.
ТАСС: Japan Airlines отменила пять рейсов в Лондон, Париж и Хельсинки. Такое решение принято из соображений безопасности в связи с военными действиями на Украине.
Японские министры поприветствовали принятие Генассамблеей ООН резолюции по Украине — ТАСС.
В документе содержится требование к РФ прекратить операцию на Украине и вывести свои войска.
Бразильский авиапроизводитель Embraer перестанет поставлять в Россию запчасти для своих самолетов. Кроме того, он намерен отказаться от обслуживания авиапарка российских компаний — ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Brasil.
Предположительно, это решение может затронуть S7.
Санкции США не затрагивают автомобили, смартфоны, стиральные машины и другую бытовую технику, произведенную в Корее, сообщает Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея — ТАСС.
Власти Южной Кореи отметили, что Вашингтон сделает исключение для этих категорий товаров, так как они предназначены для массового потребителя. Но эти предметы экспорта не должны оказаться в распоряжении ВС России.
На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели ограничения для технологического сектора РФ. Отмечалось, что южнокорейским фирмам необходима спецлицензия США для ввоза продукции с американскими технологиями в Россию.
Южная Корея, в целом, готова поддержать антироссийские санкции, но не в вопросе экспорта полупроводников (это важная часть экспорта страны).
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что за неделю в соседние страны отправились миллион украинских беженцев — РИА «Новости».
В Белом доме заявили, что рассматривают возможность снижения потребления нефти из России. Но при этом не должны возникнуть перебои мировых поставок ресурса — ТАСС.
Ранее представитель Госдепа призывала внимательно изучить все последствия потенциального запрета покупки российской нефти компаниями США.
В Минфине США предложили новые меры, чтобы «перекрыть возможности потенциального обхода» американских санкций Центральным банком России — ТАСС.
В Вашингтоне утверждают, что «за последние два дня Россия предприняла шаги, чтобы использовать экспортеров в качестве своих агентов с целью помочь ей собрать ресурсы для поддержки ее (России — прим. ТАСС) валюты и финансирования ее приоритетов».
Специалисты ведомства уточнили, что США запрещают американцам участвовать как в прямых, так и в непрямых транзакциях с участием ЦБ, ФНБ и Минфина РФ.
Американские власти должны внимательно рассмотреть все последствия для американцев при потенциальном запрете компаниям США покупать российскую нефть, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман — ТАСС.
Кубинское новостное агентство Пренса Латина выступило против ограничений ЕС в отношении российских СМИ — ТАСС.
Отмечается, что запрет на вещание RT и работу Sputnik «не имеют ничего общего с борьбой против фейковых новостей и лишают информацию объективности», так как у аудитории нет доступа к альтернативным медиа.
Испанские власти поставят на Украину 1 370 гранатометов, пулеметы и 700 тыс. патронов для стрелкового оружия, пишет ТАСС со ссылкой на главу Минобороны королевства Маргариту Роблес.
Глобальный провайдер FTSE Russell удаляет Россию из своих фондовых индексов. Такое решение было принято на фоне санкций против России — клиенты не могут вести торговлю на рынке. Страну удалят из индексов 7 марта — РИА «Новости».
⚡️Канада в свой «черный список» также добавила представителей российской власти. В него вошли (по ТАСС):
> зампред Совбеза России Дмитрий Медведев;
> премьер-министр РФ Михаил Мишустин;
> глава российского Минфина Антон Силуанов;
> мэр Москвы Сергей Собянин;
> губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ранее канадские власти заявили об экономических ограничениях для 10 сотрудников «Газпрома» и «Роснефти».
В комплекс мер, который кабмин России направил в Госдуму, входит также проект закона о предоставлении россиянам кредитных каникул до 30 сентября 2022 года.
Кроме того, российские министры хотят получить право на разрешение всем категориям лиц работать без продления срока лицензии.
Эти и другие меры были разработаны властями для поддержки россиян и бизнеса на фоне западных санкций.
❗️Японское правительство намерено заморозить активы четырех банков РФ, в том числе ВТБ — ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
В США полагают, что западные санкции против России затруднят продажу российского вооружения другим странам. По мнению помощника госсекретаря США Дональда Лу, отключение от SWIFT может привести к тому, что «другим странам будет очень трудно платить миллионы в долларах, рублях, иенах или евро за эти оборонительные системы». Лу считает, что на фоне такой ситуации ЕС, США и другие страны могут выйти на новые рынки. Его слова приводит ТАСС.
Канада вводит новые антироссийские санкции. Они затронут 10 ключевых сотрудников «Газпрома» и «Роснефти» — ТАСС со ссылкой на МИД.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на фоне санкций Запада поручил сократить зарплату себе и топ-менеджерам корпорации на 30% — РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Помимо этого, российский кабмин предлагает включить изменение курса валют в критерии при установке предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — ТАСС.
Законопроект о четвертом этапе амнистии капиталов добавит к параметрам, которые уже применялись, возможность задекларировать наличные деньги. В случае реализации законопроекта кабмина, под амнистию попадут все финансовые активы, а не только ценные бумаги (по ТАСС).
Единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод «Мазда» работает в штатном режиме — поставки комплектующих продолжаются, заявил ТАСС представитель компании «Соллерс Авто».
Остин подчеркнул, что американский президент Джо Байден ранее ясно дал понять, что США не будут воевать с Россией на Украине (по ТАСС).
«Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами».
Остин ЛлойдIrakli Gedenidze/Reuters
Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к войне США с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на интервью главы Пентагона Ллойда Остина телекомпании NBC.
Ранее в Пентагоне подчеркивали, что вопрос о бесполетной зоне в США и НАТО даже не обсуждается.
США готовы к переговорам по ситуации на Украине, если «Россия отведет войска», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен (по РИА «Новости»).
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве, 21 января 2022 годПавел Бедняков/РИА «Новости»
❗Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, в котором содержится комплекс социально-экономических мер для поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций, сообщает ТАСС.
⚡Компания SWIFT подтвердила, что 12 марта отключит российские банки, попавшие под санкции ЕС, от международной платежной системы — ТАСС.
Мадуро назвал экономические санкции Запада «преступлением против русского народа»: «Это сумасшествие, что они делают с Россией» (по РИА «Новости»).
Президент Венесуэлы добавил, что «проблемы должны решаться дипломатическим путем» (по ТАСС).
Западные страны нарушают права человека, уверен президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Они преследуют русских по всему миру. Замечательного дирижера отстранили от управления филармоническим оркестром в одной из европейских стран только за то, что он русский. Это называется ксенофобией, расизмом, преследованием, нарушением прав человека», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что началось расследование возможных преступлений на Украине, передает РИА «Новости».
Хан добавил, что 39 стран, входящих в МУС, обратились в суд с соответствующей просьбой.
⚡️ Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте России до «B» (ранее было «BBB») с негативным прогнозом — ТАСС.
Согласно шкале компании, «ВВВ» означает достаточный уровень кредитоспособности, «В» указывает на противоположную ситуацию.
⚡️Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
❗Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата СК устанавливать личности и гражданство наемников. Ведомство со ссылкой на открытые источники пишет, что «иностранные наемники прибывают на территорию Украины для оказания поддержки украинским военным».
Стриминговый сервис Spotify закрыл свой офис в России, но сам сервис доступен для российских пользователей — РИА «Новости» со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet.
На Spotify можно слушать музыку, аудиокниги, подкасты.
В комментарии РИА «Новости» в Mercedes-Benz сообщили, что намерены приостановить производство и поставки автомобилей в Россию.
В Конгрессе США республиканцы предложили ввести санкции против всех российских предприятий, в том числе в отношении «Газпрома», «Роснефти» и RT — РИА «Новости».
ТАСС: Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой поддерживает суверенитет Украины, а также требует «незамедлительно прекратить огонь и вывести все российские силы с территории Украины».
Резолюции конгрессменов демонстрируют их мнение по тому или иному вопросу, для исполнительной власти США документы носят рекомендательный характер.
На Украине создадут Координационный штаб по гуманитарным и соцвопросам для помощи украинцам — ТАСС со ссылкой на соответствующий указ, подписанный Зеленским.
Российские кинопроекты Netflix приостановлены из-за ситуации на Украине — РИА «Новости» со ссылкой на американский еженедельник Variety.
Во вторник Netflix отказался от трансляции 20 телеканалов России (в том числе Первого, Пятого, России-1, СТС), несмотря на требование Роскомнадзора.
С 24 февраля на Украине погибли 227 мирных жителей, ранены 525, сообщает ТАСС, ссылаясь на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.
⚡️Переговоры России и Украины пройдут не в Беловежской пуще — ТАСС со ссылкой на члена украинской делегации Давида Арахамию. Он заявил, что подробности будут позже.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что встреча пройдет 3 марта в Беловежской пуще.
США и Россия согласны в том, что «ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует проводить», заявил представитель Пентагона Джон Кирби — РИА «Новости».
РИА «Новости»: данные о действиях России на Украине в Международный уголовный суд передали 38 стран, сообщила глава МИД Британии Лиз Трасс
РФ не стягивает никакие дополнительные войска, чтобы привлечь их к операции на Украине, заявили в Пентагоне — ТАСС
Белоруссия «является соучастником специальной военной операции России на Украине», если поддержка Минска Москве продолжится, то Соединенные Штаты могут ужесточить санкции — ТАСС со ссылкой на Госдеп
США готовы к дипломатии по Украине, если РФ отведет войска и вступит в переговоры — госсекретарь Блинкен
Компания Valve отключила для российских пользователей в Steam возможность оплатить покупки с помощью любых видов платежей, кроме PayPal и внутреннего кошелька (его пополнение с банковских карт также невозможно). Фактически купить игры в Steam стало невозможно.
Корреспондент «Газеты.Ru» попытался оплатить покупку с помощью карты, у него это не получилось.
При этом в Steam сейчас проходит распродажа, которая должна продлиться до 7 марта. На странице магазина также есть сообщение следующего содержания: «В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации начиная с января 2021 года прямое пополнение кошелька Steam может быть недоступно в течение некоторого времени. Вы по-прежнему можете осуществлять оплату с помощью банковских карт, Paypal, Yandex и Webmoney. Если вы используете платёжные терминалы, QIWI Кошелёк, Сбербанк или мобильные платежи, мы рекомендуем пополнить кошелёк Steam до 31 декабря 2020 года».
Однако Webmoney и Yandex также недоступны.
Заявление компании H&M:
«Компания глубоко обеспокоена трагическими событиями в Украине и поддерживает всех людей, которые пострадали. H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины в Украине уже временно закрыты ради безопасности покупателей и сотрудников. Компания продолжает оценивать ситуацию».
Работу в России приостанавливает компания Oracle — второй крупнейший производитель ПО после Microsoft. Среди продуктов Oracle — система управления базами данных MySQL.
Необходимо немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей Украины в безопасные места — МО РФ
Российское Минобороны объявило о создании штаба по гуманитарному реагированию на ситуацию на Украине, его основная задача — оказание гумпомощи населению Украины, ДНР и ЛНР.
Никто из жителей Украины на контролируемой российскими войсками территории не останется без питания, воды и средств первой необходимости, подчеркнули в ведомстве.
⚡️Роман Абрамович принял решение продать футбольный клуб «Челси».
«Я хотел бы обратиться к спекуляциям в средствах массовой информации за последние несколько дней в связи с моим владением «Челси». Как уже говорил ранее, я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает наилучшим интересам команды», — сказал бизнесмен.
Пресс-служба команды сообщает, что Абрамович намерен перевести все средства от продажи английского футбольного клуба в специальный фонд помощи близким жертв и пострадавшим в результате боевых действий на Украине.
Российский бизнесмен Роман Абрамович на матче Английской премьер-лиги сезона-2018/19 «Челси» — «Кристал Пэлас»John Sibley/Reuters
Сайт сети магазинов одежды H&M временно не работает.
«В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу! Пожалуйста, обновите страницу или перезагрузите приложение через несколько минут», — гласит объявление на российской версии сайта магазина.
Центробанк объявил новые меры по поддержке граждан и кредиторов. Среди прочего, ЦБ решил отложить введение количественных ограничений на выдачу кредитов до 1 января 2023 года.
США вводят в отношении России меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.
⚡️США вводят полные блокирующие санкции в отношении российского оборонного сектора
Роскомнадзор требует снять ограничения, наложенные на приложения медиагруппы МИА «Россия сегодня», к ним относятся RT и Sputnik
По мнению РКН, действия Meta (бывшая Facebook) нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.
Правительство Великобритании открыто для рассмотрения вопроса об ослаблении санкций против РФ в случае, если Москва «остановит агрессию» на Украине — офис премьер-министра
Поставки пива в Россию из-за событий на Украине прекратили крупнейшие производители в Чехии, сообщает газета «Лидове новины».
Речь идет о компаниях Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard.
США выдворяют последнего российского офицера, прикомандированного к Управлению по военным вопросам Департамента миротворческих операций ООН — МИД РФ
Пресс-служба президента Казахстана: Токаев и Зеленский договорились о сотрудничестве Нур-Султана и Киева в гуманитарной сфере
«По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Владимиром Зеленским. Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.
Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине. Главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере».
❗️В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии:
> за изготовление и распространение фейков — до трех лет лишения свободы;
> если преступление совершено с использованием служебного положения, организованной группой, с помощью интернета — от пяти до десяти лет;
> если у фейков о действиях ВС РФ есть общественно опасные последствия — до 15 лет лишения свободы;
Отвечать перед судом будут те распространители фейков, которые «заведомо знали, что они ложные»
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к РФ прекратить операцию на Украине и вывести свои войска
За проголосовало 141 страна-член ООН, против пять (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались 35 (среди них Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР).
Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм — МО РФ
«Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил 9 единиц бронетехники (6 танков и 3 БТР-80) и более 90 националистов.
Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил 8 единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе.
В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще 2 танка противника»
Минобороны РФ утверждает, что солдаты-срочники и курсанты не принимают участия в военной спецоперации на Украине — заявление ведомства
⚡️⚡️⚡️Официальные данные о потерях от Минобороны РФ: Российские потери — 498 убитых, 1597 раненых
2 870 убитых и около 3 700 раненых потеряли украинские военные, взято в плен 572 военнослужащих ВСУ
⚡️⚡️⚡️Мариуполь взят в кольцо — Минобороны РФ
Местный житель во время эвакуации из Мариуполя, 24 февраля 2022 годаSergei Grits/AP
Российско-украинские переговоры состоятся завтра в Беловежской пуще, среди прочего будет обсуждаться прекращение огня — глава российской делегации Владимир Мединский
Польша не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику — президент Анджей Дуда
Глава СПЧ России обратился к комиссару Совета Европы по правам человека из-за притеснения русских в Европе — РИА «Новости»
Ещё Лавров:
«В ходе спецоперации делаем все, чтобы не допустить каких-либо серьезных жертв среди гражданского населения»
Россия также «предлагает Украине договоренность, которая будет обеспечивать законные права всех народов этой страны»
Выступление главы МИД РФ Сергей Лаврова, главные тезисы:
> механизма лишения России постоянного места в Совбезе ООН не существует
> Москва изумлена комментариями Берлина по Украине и по поставкам оружия (ФРГ решила отправить Киеву вооружения — «Газета.Ru»)
> по мнению Лаврова, требования России к Украине вряд ли можно квалифицировать как призыв к капитуляции
> Россия на 100% «сдюжит»
> Зеленский — президент, вравший своему народу, хотя был избран «за обещание положить конец войне»
> президент Украины «продолжает продвигать русофобские подходы и делает крайне противоречивые заявления»
> РФ «не может смотреть, как в современной Европе маршируют под фашистскими, неонацистскими знаменами участники факельных шествий»
Ространснадзор на фоне западных санкций против РФ отменил плановые проверки авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Boeing и Airbus
Ранее производители этих марок самолетов отказались от сотрудничества с российскими перевозчиками
❗️Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Village за публикацию недостоверной информации по теме военной операции на Украине
⚡️Японский автоконцерн Toyota Motor с пятницы приостанавливает производство автомобилей на территории России, сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники.
Комитет Верховной рады поддержал законопроект об усилении ответственности за госизмену и диверсии, виновным будет грозить пожизненный срок — РИА «Новости»
⚡️⚡️⚡️Нацбанк Украины: выпущенные российскими и белорусскими банками карты на территории Украины теперь не работают.
Заблокирован в РФ сайт издания «The Village», сообщают СМИ. Редакция в Twitter предлагает читателям пользоваться VPN.
Корреспондент «Газеты.Ru» при этом смог в 18:29 мск зайти на сайт «Вилладжа». Однако ряд пользователей жалуется, что издание недоступно.
«Читатели из разных регионов — и с интернетом от разных провайдеров — пишут о проблемах с доступом к сайту The Village.
Возможно, нас блокируют — хотя Роскомнадзор не присылал нам никаких уведомлений. Если у вас такая же ситуация, читайте нас через VPN или любое другое средство обхода блокировок», — говорится в обращении редакции «The Village».
Пресс-служба Минпросвещения: 3 марта в школах состоится всероссийский урок, посвященный спецоперации на Украине — «Защитники мира»
«Во время открытого урока зрителям подробно расскажут предысторию сегодняшних событий и объяснят, какую опасность представляет НАТО для нашей страны. Урок также поможет разобраться в том, как отличить правду от лжи в потоке информации», – говорится в релизе.
Цены на пшеницу взлетели до максимума с 2008 года на фоне опасений относительно вероятных перебоев поставок зерновых из-за спецоперации на Украине, сообщает MarketsWatch.
Украина не может экспортировать зерно — порты заблокированы. Неясно также, как пройдет посевная в условиях боевых действий, если они затянутся.
Гуманитарный коридор нужно срочно организовать в Киеве, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
«Существует срочная необходимость в установлении коридора для обеспечения безопасного и постоянного доступа гуманитарных работников и осуществления поставок для нуждающихся людей», — заявил Гебрейесус.
Переговоры между РФ и Украиной состоятся сегодня вечером, сообщил член украинской делегации Давид Арахамия
⚡️Компания-разработчик видеоигр EA Sports в письме сотрудникам сообщила о решении удалить Россию из игр серии FIFA и NHL из-за ситуации на Украине — Sports.ru со ссылкой на источник
Презентация игры Fifa 16 на выставке E3KEVORK DJANSEZIAN/Reuters
⚡️Американские авиавласти заявили, что российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, экипажи — задержаны
Государственная Дума ожидает от кабмина РФ пакет мер, среди которых поправки в Бюджетный кодекс (БК) — они предполагают направление дополнительных нефтегазовых доходов на финансирование мероприятий, связанных с санкциями, кроме того — на увеличение пенсий россиян — первый вице-спикер ГД Александр Жуков
⚡️В ДНР заявили, что украинские националисты готовят провокацию в Мариуполе — принудительно свозят мирное население на территорию местного завода, сам завод заминирован. Если россияне прорвут оборону города, националисты планируют взорвать завод и заявить, что его уничтожила российская артиллерия.
Также националисты не выпускают из города гражданских, которые пытаются его покинуть по гуманитарным коридорам.
Вопрос возможного вступления Украины в Евросоюз «не укладывается в голове» — замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко
«Принять в свои ряды такое государство, националистическое, где правят бал нацистские группировки, это, по-моему, саморазрушительно для самого Евросоюза», — заявил дипломат.
Ранее официальный запрос на вступление Украины в ЕС подписал президент страны Владимир Зеленский. Бумага адресована главам Евросовета, Европарламента, а также президенту Франции, председательствующей в ЕС.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр ГрушкоПресс-служба МИД РФ
Мальта останавливает выдачу «золотых паспортов» (гражданство страны, полученное за инвестиции в ее экономику) для инвесторов из России и Белоруссии.
ЦБ: российские банки кроме SWIFT имеют и иные каналы взаимодействия со своими зарубежными корреспондентами, в том числе собственные.
Белоруссия готова лечить украинских солдат, если Киев обратится с такой просьбой — руководитель Круглого стола демократических сил Воскресенский.
«Мы лечим русских солдат, да, и будем лечить. И также мы будем лечить и украинских солдат, если они обратятся», — сказал он.
Воскресенский отметил, что «ни один белорусский солдат не принимает участие в военной операции, ни один танк, ни один БМП». «В том числе потому, что не просил об этом верховный главнокомандующий Российской Федерации», — добавил он.
⚡️Компания Bosch опровергла сообщения об остановке поставок в Россию.
«Bosch продолжает выполнять свои обязательства по поставке товаров в Россию. Ситуация быстро меняется, мы следим за развитием событий и корректируем нашу работу с учетом меняющихся обстоятельств. Речи о закрытии заводов и остановке производств на данный момент нет», — уточнили в компании «Газете. Ru».
Бизнесмен из Башкирии Альберт Мухамедьяров на камеру молотком разбил планшет IPad и заявил, что больше не будет покупать гаджеты от Apple. Предприниматель пояснил, что это его ответ на санкции против России.
«Готов покупать российские смартфоны. <...> Я только рад буду и из патриотических соображений, и из экономических. Если стране нашей от этого будет лучше, мне не нужны эти бренды модные. <...> Этими вещами в некие заложники нас взяли. Хотим отключим, хотим включим. Я считаю, это совершенно неправильно со стороны американцев таким образом политическую ситуацию использовать и вредить гражданам России», — сказал он «Газете.Ru».
Бизнесмен рассказал, что пытался сломать IPhone жены, но она не позволила. Мухамедьяров пообещал, что не будет оплачивать ремонт этого телефона, и когда он сломается, купит супруге Samsung.
Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли в России:
▪️ Правительство РФ ежегодно будет выделять из федерального бюджета средства для поддержания грантами перспективных разработок отечественных решений в области ИТ
▪️ Эти средства также пойдут на улучшение жилищных условий сотрудников и обеспечения им высокой заработной платы
▪️ ИТ-компании смогут получить льготные кредиты по ставке не более 3%.
▪️ До 31 декабря 2024 года для аккредитованных организаций будет установлена налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в размере 0%
▪️ Иностранные граждане смогут по упрощенной процедуре устраиваться в ИТ-организации и получать вид на жительство в России
▪️ Работающие в ИТ-сфере российские граждане, которым еще не стукнуло 27 лет, теперь имеют право на отсрочку от призыва на военную службу
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 2 марта.
ЕС запретил вкладывать деньги в проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
⚡️Евросоюз запретил продавать, передавать, экспортировать и поставлять в Россию банкноты евро.
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — говорится на портале ЕС.
Запрет не работает, если наличные евро нужны:
▪️ Для личного использования тем, кто приехал в РФ
▪️ На официальные цели диппредставительствам, консульствам или международным организациям в России
Визовый центр Италии в РФ объявил, что с 1 марта начал прием документов на туристические визы.
Meta отключила приложения всех ресурсов МИА «Россия сегодня». Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА «Россия сегодня. Сама российская медиагруппа считает происходящее скрытой цензурой и манипулированием информационной повестки.
Вице-премьер по ОПК Юрий Борисов сообщил, что в 2021 году гособоронзаказ был выполнен на 98%, и имеются «все возможности для сохранения таких показателей и в будущем». Он отметил, что паники нет.
⚡️ЕС отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.
⚡️Правительство Британии должно выйти из состава акционеров компании OneWeb для запуска спутников 5 марта — Роскосмос.
Ранее компания заявила, что не запустит ракету со спутниками OneWeb 5 марта без гарантий использования этой системы только в гражданских целях.
⚡️Второй раунд переговоров Украины и России состоится вечером 2 марта, делегации будут в том же составе — советник Зеленского Арестович, передает РИА Новости.
МИД Сирии заявил, что осуждает «сфабрикованную США эскалацию напряжения с Россией, чтобы возродить и расширить роль НАТО».
Мишустин:
▪️ Правительство РФ введет мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса с 10 марта и до конца года
▪️ Важно не допустить снижения темпов развития ИТ-отрасли в РФ в условиях санкций. Все ИТ-компании РФ будут на три года освобождены от проверок и уплаты налога на прибыль
▪️ Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии
▪️ Правительство РФ получит дополнительные полномочия, чтобы быстрее принимать решения, касающиеся лекарств
▪️ Правительство еще на полгода продлит компенсацию малому и среднему бизнесу комиссий при использовании системы быстрых платежей
▪️ Правительство РФ поможет бизнесу защитить свои активы за рубежом, будет запущен новый этап амнистии капиталов. В рамках этого этапа можно будет задекларировать и наличные средства.
▪️ Правительство РФ и власти регионов получат право продления сроков уплаты налогов
▪️ Правительство РФ поддержало отмену НДС на драгметаллы с 1 марта, такие вложения станут хорошей альтернативой покупке валюты
▪️ Кабмин РФ в условиях санкций следит за всеми важными для граждан вопросами и будет оперативно реагировать на ситуацию
Путин встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Шохиным. Обсудили минимизации последствий санкций для крупнейших российских компаний. Разговор был «обстоятельным», передает Кремль.
МИД Украины сообщил о трудностях с доставкой вооружений от западных партнеров, передает РИА Новости.
Посол России в Великобритании Келин:
▪️ В британских школах и вузах отмечаются случаи дискриминации по отношению к россиянам
▪️ Посольство РФ в Лондоне работает в штатном режиме, несмотря на поступающие угрозы. Если не будет решен вопрос с финансированием российского посольства в Лондоне из-за санкций, адекватные меры примут в отношении посольства Британии
▪️ Не исключен разрыв дипломатических отношений между Москвой и Лондоном
▪️ В парламенте Великобритании звучат призывы выслать всех россиян
▪️ Выступление самого российского посла в парламенте отменили
Мэр Львова объявил, что все эвакуировавшиеся в город мужчины от 18 до 60 лет должны в течение 24 часов явиться в военкоматы и встать на учёт, передает РИА Новости.
⚡️Официальные курсы от ЦБ на среду:
▪️ доллар 103,25 рубля (+11,5) ▪️ евро 114,55 рубля (+11,6)
Альфа-банк заявил, что Apple Pay и Google Pay у клиентов банка работают, но рекомендовал на всякий случай иметь при себе карту.
Оператор «Северного потока - 2» — компания Nord Stream 2 AG — не подтверждает сообщения о начале процедуры банкротства. «Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций», - сообщили в Nord Stream 2 AG.
НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине в военном плане, это было бы ошибкой — канцлер ФРГ Шольц.
Премьер-министр непризнанного Косова Курти на фоне ситуации вокруг Украины попросил принять Косово в НАТО и ЕС.
«Мы хотим в ЕС и НАТО. Если нас примут, это будет лучше для народа Косова, для республики, и для всего региона и мира», — заявил он.
Со вторника с украинской делегацией, которая должна принять участие в переговорах с представителями РФ, нет связи — руководитель белорусского Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский.
Киев готов ко второму раунду переговоров с РФ, но не к принятию ультиматумов, — Кулеба, передает ТАСС.
⚡️Нерезиденты из стран, которые ввели санкции против России, не смогут переводить деньги из России за рубеж — ЦБ.
▪️ Запрет будет действовать с 1 по 31 марта 2022 года. Он касается физических и юридических лиц, в списке запрещенных находятся 43 страны. Нерезиденты из этих стран не могут отправлять деньги с банковских счетов на счета, открытые за рубежом. Кроме того им запрещено проводить трансграничные переводы денежных средств без открытия банковских счетов.
▪️ В те страны, которые не применяли санкции в отношении России, переводы будут доступны. Однако без открытия счетов транзакции для нерезидентов будут лимитированы $5 тыс. в месяц.
Nissan cократил производство в России, но продолжает выпуск и продажу своих автомобилей
Honda и Mazda останавливают экспорт в Россию
Глава МИД РФ Лавров:
▪️ Украинская сторона затягивает переговоры по указке США
▪️ Россия не позволит Украине получить ядерное оружие
▪️ Крым является частью РФ, и это не подлежит обсуждению
▪️ Власть Украины должны представлять все проживающие в стране национальности
▪️ У России много друзей, ее невозможно изолировать
▪️ Россия была готова к санкциям, но удивлена, что они коснулись спортсменов и сотрудников СМИ
▪️ Третья мировая война стала бы ядерной
Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровПресс-служба МИД РФ
Замглавы Минобороны генерал-полковник Александр Фомин 2 марта созвонился с президентом международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК, в том числе на украинском направлении.
Ранее российский Красный Крест сообщил, что предложил диалог по гуманитарным вопросам украинским коллегам, но пока не получил ответа.
Песков:
▪️ При выборе ответа на санкции Россия не собирается «стрелять себе в ногу». «Мы сделаем так, как нам нужно, как нам выгодно и с трезвой головой»
▪️ Де факто все страны, решившие ввести санкции против России - недружественные.
▪️ О словах Байдена, что российская экономика шатается: она испытывает серьезные удары, но запас прочности есть, как и потенциал, на ногах устоим
▪️ Высказывания президента Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР
▪️ Решение не пересматривать ставки по уже выданной ипотеке включает и льготные кредиты
▪️ Путин как главнокомандующий получает информацию о российских потерях в ходе операции на Украине. Кремль не может раскрыть информацию о потерях, поскольку это прерогатива Минобороны
▪️ Власти РФ примут меры по поддержке россиян и минимизации роста безработицы, после других кризисов определенный опыт в этой области имеется.
▪️ Четких дат послания Путина Федеральному собранию нет. «Понятно, что оно чуть-чуть сдвигается вправо, но четких дат, собственно, и не определялось. Но, безусловно, оно состоится»
▪️ Путин в курсе решения Генпрокуратуры РФ по «Эху Москвы», ведомство выполняет свою работу
▪️ Рост уровня поддержки действий Путина очень высок, мы это чувствуем, и это придает сил президенту. «Мы это чувствуем по обращениям граждан, по словам поддержки, по конкретным действиям. Мы видели реакцию нашего парламента еще до того, как были признаны республики, которые во многом являются зеркалом нашего с вами общества»
▪️ Пока запустить «Северный поток - 2» невозможно, но это не значит, что проект «умер». «Инфраструктура готова, технически, технологически, логистически и так далее, эта инфраструктура будет на месте, она никуда не денется. Здравый смысл и экономическая целесообразность отчетливо говорит о необходимости скорейшего запуска этого объекта»
▪️ ДНР и ЛНР после боевых действий пригласят представителей израильского центра памяти жертв Холокоста «Яд ва-Шем», которые критиковали данные о геноциде в Донбассе. «Они просто не знают, о чем говорят. А мы можем им помочь - приехать туда и все посмотреть своими глазами». В частности, представителям центра могут показать места массовых захоронений
▪️ На Украине действует огромное количество военных националистических батальонов, нужно от них избавиться. Кто-то должен наказать украинских неонацистов за совершенные ими преступления на Украине
⚡️ Российская делегация сегодня вечером будет ждать украинских переговорщиков. Надеемся, что они приедут, и встреча пройдет успешно, но прогнозы делать не будем — Кремль.
Песков отметил, что Мединский остается главой российских переговорщиков.
Зеленский сменил губернатора Одесской области, им стал Максим Марченко, передает РИА Новости. Раньше он руководил националистическим батальоном «Айдар». Кроме того, Зеленский поменял главу Черкасской области.
Российские войска взяли под контроль зону вокруг запорожской АЭС на Украине, радиация в районе соответствует норме — Международное агентство по атомной энергии.
Роскосмос не запустит ракету со спутниками OneWeb 5 марта, если не будет гарантий использования этой системы только в гражданских целях — Рогозин.
На 5 марта 2022 года в 01:41:02 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту.
⚡️Курс доллара на Мосбирже превысил 109,5 руб., обновив исторический максимум.
ЕС работает над четвертым пакетом санкций против России из-за военной операции на Украине. Новые ограничения затронут крупных бизнесменов, готовятся специальные списки — МИД Австрии.
Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что готов к сотрудничеству по гуманитарным вопросам с аналогичной организацией на Украине. Ответа пока нет, но российская сторона надеется на диалог.
Председатель РКК Павел Савчук отметил, что необходимо разделять гуманитарный и политический кризисы.
Машины Международного комитета Красного Креста в станице ЛуганскаяСергей Аверин/РИА «Новости»
В Донецке в результате обстрелов с начала суток погибли три мирных жителя, еще семь ранены — мэр города Кулемзин.
⚡️Польша ждет разрешения от Еврокомиссии на введение эмбарго на российский уголь. Страна хочет заменить его поставками из Австралии, о чем сейчас ведет переговоры.
⚡️Цена газа в Европе превысила $1900 за 1 тысяч кубометров впервые с 22 декабря 2021 года. — данные торгов.
С сегодняшнего дня название Кемеровской области по решению властей региона в официальных материалах будет писаться как «КуZбасс» в знак поддержки российских военных на Украине и символа «солидарности нашего общества» перед санкциями и моральным давлением на россиян с Запада.
Матвиенко призвала в условиях беспрецедентных санкций «включить мозги» и использовать весь потенциал страны, чтобы не допустить паники.
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России.
Россия готовит план по оспариванию решений международных федераций об отстранении спортсменов от соревнований — замминистра спорта Федоров.
Строительная отрасль заявила об отсутствии дефицита стройматериалов и возможной расконсервации ранее остановленных мощностей — Минпромторг.
Поступает много обращений от россиян, которые не могут вылететь домой из-за решения ряда стран закрыть свое воздушное пространство для самолетов РФ — уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова.
Цена газа в Европе продолжает расти и превысила $1 800 за 1 тыс. кубометров впервые с 23 декабря 2021 года.
⚡️DHL на фоне событий на Украине приостановила доставку грузов и документов в Россию и Белоруссию.
⚡️Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря — генштаб Вооруженных сил страны, передает ТАСС.
Председатель Совфеда Матвиенко призвала в условиях санкций не допустить роста цен на продукты питания первой необходимости, лекарства, строительные материалы.
Китай продолжит импортировать российский природный газ и поддерживать с РФ регулярные торговые контакты, несмотря на западные санкции — МИД КНР.
Власти Испании поставят Украине наступательное оружие — председатель правительства королевства Санчес. «Это нападение на Европу, ее принципы и ценности. Мы должны дать европейский ответ на угрозу Европе», — пояснил он.
Правительство Южной Кореи обеспокоено, что санкции против российской экономики могут негативно сказаться на южнокорейском малом бизнесе и технологическом экспорте — агентство Yonhap.
Соответствующие опасения прозвучали на заседании правительственной рабочей группы республики, созданной для мониторинга экономической ситуации в связи с событиями на Украине.
«Газпром-медиа» в ближайшее время соберет совет директоров «Эха Москвы» для дальнейших решений.
Ранее Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к «Эху Москвы» и «Дождю» (признан в России СМИ иноагентом) за целенаправленную публикацию фейков о российской операции на Украине. После этого радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от эфира, ее сайт, канал на платформе «Яндекс.Дзен» и группу «Вконтакте» заблокировали.
Апрельские фьючерсы на газ в Европе дорожают более чем на 20%, близки к $1700 за тысячу кубов.
Канал радиостанции «Эхо Москвы» на платформе «Яндекс.Дзен» заблокирован по решению Роскомнадзора.
Закрытие воздушного пространства США может затруднить вывоз россиян из карибских стран — Ассоциация туроператоров России.
Китай будет содействовать продвижению диалога между Россией и Украиной для урегулирования конфликта — МИД КНР.
⚡️Цена газа в Европе взлетела выше $1 500 за одну тыс. кубометров — лондонская биржа ICE. В целом стоимость газа растет на 7,7%.
⚡️Народная милиция ДНР предупредила украинское командование, что оставляет за собой право на «возмездие» в случае негуманного обращения со стороны ВСУ с захваченными в плен военными республики.
В ДНР подчеркнули, что сдавшие украинские военные получают гуманное отношение, медпомощь и питание.
⚡️«Северсталь» прекратила поставки в ЕС в связи с санкциями против своего основного акционера Мордашова.
⚡️В Херсоне, занятом российскими силами, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме — Минобороны РФ.
«Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Идут переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения», — официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия нанесла удар по телевышке в Киеве, чтобы пресечь информационные атаки против России — Минобороны РФ.
⚡️Свежая сводка от Минобороны РФ:
▪️ Войска России заняли областной центр Херсон, населенные пункты Томак и Васильевку. Украинские военные в последних двух сдались и добровольно сложили оружие.
▪️ Войска ЛНР при огневой поддержке России заняли Старобельск и Сватово. Силы ЛНР с начала операции продвинулись вглубь на 75 км.
▪️ Войска ДНР заняли Калиновку, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевку и Осипенко. Всего силы ДНР с начала операции продвинулись на 58 км.
▪️ Россия нанесла удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ Украины в Киеве. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки, разрушения жилых домов не допущено.
▪️ Военная авиация России также поразила 67 объектов военной инфраструктуры Украины. Всего с начала операции Россия вывела из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины.
Среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция.
▪️ Всего за время операции уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.
Глава дипломатии ЕС Боррель о санкциях Евросоюза против России:
▪️Евросоюз не ведет войну с Россией, но он на стороне Украины.
▪️Вопрос создания европейской армии не стоит на повестке дня.
▪️ Но членам ЕС нужно улучшить координацию между своими вооруженными силами и увеличить совместные расходы на оборону.
▪️ «Санкции необходимы, но санкции сами по себе - это не политика, это реакция на обстоятельства, нам нужны решения [возникшей проблемы], и эти решения должны быть связаны с дипломатией».
▪️ «Чрезвычайно безответственно говорить о ядерной войне».
▪️ Санкции нанесут ущерб и тому, кто их вводит, ЕС должен быть готов к этому.
Обстановка с беженцами из Донбасса и Украины
▪ Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса выросло до 137 тыс. человек — источник ТАСС.
▪ Сервис по аренде жилья Суточно.ру открыл горячую линию, по которой эвакуированные из Донбасса могут получить помощь в поиске бесплатного временного жилья.
▪ В Польшу с Украины прибыли с начала операции больше 450 тыс. беженцев — пограничная охрана республики.
▪ В Словакию за сутки прибыли 12 690 беженцев с Украины — Словацкое радио.
▪ Австрия предложила ЕС увеличить срок пребывания украинцев без визы до года.
▪ В Германию до настоящего времени прибыли более 5,3 тыс. беженцев с Украины — МВД ФРГ.
▪ Беженцы с Украины не будут проходить обычную процедуру предоставления убежища в Германии, они сразу получат защиту в ЕС сроком до трех лет.
▪ Япония в ближайшее время начнет принимать беженцев с Украины.
Казахстан с болью воспринимает происходящие на Украине события, поскольку народы и России, и Украины являются для казахстанцев братскими — председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов.
Глава «Роскосмоса» Рогозин опроверг информацию о том, что хакеры группировки Anonymous взломали центры управления Роскосмоса. Все российские центры управления работают штатно.
Брюссель должен отказаться от обычных «бюрократических процедур» и в ускоренном порядке предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз — президент Латвии Левитс.
«Газпром» продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины — официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.
Транзит российского газа через Украину сохраняется у максимального уровня, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем.
МИД Казахстана вызвал посла Великобритании в республике Кэти Лич, чтобы она разъяснила высказывания британского депутата насчет санкций против Казахстана.
Ранее британский парламентарий Маргарет Ходж заявила, что на фоне ситуации на Украине санкции нужно ввести не только против России, но и против Азербайджана и Казахстана.
⚡️Мариуполь блокирован — представитель Народной милиции ДНР Басурин.
ДНР надеется, что мирное население сегодня начнет выходить из Мариуполя, нужно сделать все, чтобы не пострадали люди, заявил Басурин.
⚡️Свежая сводка от Народной милиции ЛНР:
▪️Потери ВСУ с начала операции — 70 погибших, 65 раненых
▪️C начала операции 34 украинских военнослужащих сдались и перешли на сторону ЛНР. Пятеро из них госпитализированы в республике, им оказывают помощь
▪️Силы ЛНР заняли 40 населенных пунктов, вытеснив из них украинские войска.
Москвичи за последнюю неделю стали на 60% меньше посещать рестораны и на 7% больше — ТЦ. Россияне стремятся закупиться бытовой техникой и одеждой — РИА Новости.
Самолеты Boeing в России смогут продолжить летать, их техобслуживание может перехватить российская компания — глава агентства «АвиаПорт» Пантелеев.
⚡️Сбербанк уходит с европейского рынка.
▪️ Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.
▪️ В силу предписания ЦБ Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.
▪️ При этом дочерние банки Сбербанка обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам.
Мировые цены на нефть подскочили на 5%, стоимость Brent уже выше $110 за баррель, впервые с июля 2014 года.
Больше половины россиян (58%) не планируют предпринимать никаких действий со своими финансами на банковских счетах, только 9% задумались о снятии наличных средств — исследование Rambler&Co.
ВСУ ночью обстреляли Донецк, повреждены здания школы и больницы в Куйбышевском районе — мэр города Кулемзин.
⚡️Банк ВТБ повышает с сегодняшнего дня ставки по рублевым вкладам до 21%, по депозитам в долларах — до 8%, в евро — до 7% годовых.
⚡️Сбербанк также вновь повысил ставки по вкладам, максимальная доходность по депозитам в рублях теперь составляет 21%.
Первая группа специалистов, отозванных с космодрома Куру, вернулась в Москву — глава Роскосмоса Рогозин.
⚡️На Московской бирже 2 марта не откроются торги в секции фондового рынка. Так решил Банк России. О режиме работы биржи 3 марта ЦБ объявит до 9:00 мск четверга.
Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России, а туроператорам — приостановить продажу туров в эти государства.
За прошедшие сутки:
▪️США закрыли небо для российских авиалиний,
▪️российские войска полностью блокировали все выходы ВСУ к Азовскому морю и разрушили технологические объекты СБУ в Киеве,
▪️Компания Boeing приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний,
▪️Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и канала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан иноагентом) из-за «публикации ложных сведений» о спецоперации на Украине,
▪️Компания-оператор «Северного потока-2» объявила о банкротстве.