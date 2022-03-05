Спецоперация на Украине. Хроника десятого дня

10:05

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:



▪️ Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступление и вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка - Калиновка.

▪️ Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка.

▪️ Подразделения российских ВС наступают широким фронтом. За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка. ▪️ Военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.

▪️ По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.

▪️ ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.



▪️ За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы «Javelin» и «NLOW».

▪️ Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция.

▪️ Уничтожены: 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппарата.



▪️ 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.