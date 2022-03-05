Спецоперация на Украине. Хроника десятого дня

«Дошло до того, что руководство Великобритании прямо заявляет о намерении «задушить» российскую экономику и о том, что «не успокоится, пока не достигнет этой цели» — МИД РФ об отношениях с Соединенным Королевством.
В ведомстве подчеркнули, что не забудут такую «откровенность» Лондона, как и «сотрудничество англичан с киевским режимом». В МИДе напомнили, как министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призывала «своих соотечественников ехать воевать за Украину, а в Палате общин раздавались призывы выслать всех россиян за пределы Британии».
Лондон сделал свой выбор в пользу открытой конфронтации с Москвой — МИД РФ.
Это видно из вводимых Великобританией санкций и «истеричных заявлений официальных лиц страны», в которых «угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством в наш адрес».
Депутат от «Единой России» Владислав Резник предложил запретить публикацию личных данных чиновников, подвергнутых санкциям из-за рубежа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем:
Министры обсудили ситуацию на Украине. Лавров выразил благодарность белорусской стороне за организацию переговоров РФ и Украины.
Лавров и Макей обсудили дальнейшие шаги делегаций двух стран в международных организациях.
⚡ В МИД обратили внимание на «беспрецедентный уровень русофобии», который наблюдается за рубежом на фоне проведения спецоперации на Украине. Все инциденты фиксируются.
❗ дискриминация российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства;
❗ в Германии — погром магазинов с российской продукцией;
❗ в Германии, Польше, Италии — нападения на водителей грузового автомобильного транспорта из России и Белоруссии;
❗ многочисленные случаи повреждений автомобилей с российскими номерами;
❗ атаки «хулиганствующих молодчиков» на российские дипмиссии в Исландии, Ирландии, Канаде, Литве, Польше, Швеции, Эстонии.
Ранее Путин выразил мнение, что украинская сторона использует гражданских в Мариуполе «как живой щит», а в Красном кресте заявили, что сегодня наладить вывод мирных жителей из города уже не получится.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Киев заочно арестовал певца Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Ранее аналогичное решение было принято против Никиты Михалкова.
ТАСС со ссылкой на сообщение посольства России в Берлине:
За три дня на почту дипмиссии поступило «несколько сотен сообщений» об инцидентах, когда права русскоязычных граждан ущемлялись. Машины с российскими номерами подверглись вандализму.
⚡️Из-за повышенного фона DDos-атак на каналы телеком-провайдеров может быть замедлена работа Системы быстрых платежей — ТАСС со ссылкой на ЦБ РФ.
Но это никак не повлияет на сохранность средств.
По словам Путина, глава Минтранса внес свои предложения по решению вопроса с зарубежными самолетами, находящимися в лизинге у авиакомпаний РФ. Пока идут переговоры.
Тем временем в Красном кресте считают, что сегодня уже не удастся создать безопасный гуманитарный проход из Мариуполя и Волновахи — РИА «Новости».
Путин — о Мариуполе:
«Позвонили из правительства, из Киева, вышли на наших военнослужащих: «Предоставьте коридор для выхода граждан». Конечно, наши тут же отреагировали, приостановили боевые действия, смотрели, что происходит. Не выпускают никого, вы понимаете, что делают, никого не выпускают — прикрываются ими как живым щитом. Ну кто это? Конечно, неонацисты».
❗️Путин рассказал, что на Украине уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины, практически завершена ликвидация ПВО.
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что Россия не собиралась выполнять минские соглашения — это «театр абсурда».
От 13 до 14 тыс. человек были убиты в Донбассе, более 500 детей убито или искалечено с 2014 года, «цивилизованный Запад предпочитает это не замечать», сказал Путин на встрече с женщинами-пилотами и бортпроводницами в преддверии 8 Марта.
❗️ Вице-премьер Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога Booking.com — РИА «Новости».
⚡️ Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал решение о специальной операции на Украине тяжелым.
Румыния потратила до настоящего времени на прием беженцев с Украины 51 млн леев (10,3 млн евро) — ТАСС.
Брифинг из Минобороны РФ о срыве перемирия для эвакуации мирных жителей в Волновахе и Мариуполе.
Итальянское общество авторов и издателей SIAE остановило выплаты российским авторам — РИА «Новости».
Сербия полностью понимает цели специальной операции РФ на Украине, но, поддерживая Россию, продолжает испытывать давление со стороны Запада, заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко — ТАСС.
❗️ Басурин: 17 человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя по гуманитарному коридору — РИА «Новости».
По гуманитарному коридору в Волновахе по-прежнему никто не вышел.
⚡️ «Аэрофлот» опубликовал памятку для пассажиров отменяемых международных рейсов:
▪️ можно оформить полный возврат стоимости билета;
▪️ вернуть деньги за неиспользованный билет можно в любое время до конца года, либо можно переоформить его на другой маршрут;
▪️ пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках авиабилеты в обе стороны (если билетом за рубеж уже воспользовались), могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного билета в Россию до момента прекращения полетов;
▪️ компания приложит максимальные усилия, чтобы вернуть домой пассажиров, которые будут оставаться за рубежом к моменту прекращения полетов, советует следить за своими информационными сообщениями и уведомлениями.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он готов будет провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, если сочтет такие переговоры содержательными и если они будут вписываться в общие рамки переговорного процесса — ТАСС.
⚡️ Moody's с 5 марта приостанавливает коммерческую деятельность в России, говорится в сообщении агентства — ТАСС.
Случаи захвата националистами храмов канонической украинской православной церкви, грабежи и издевательства над священниками участились, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда.
❗️ Программа туристического кешбэка возобновляется 15 марта, продажи продлятся до 1 мая — РИА «Новости».
⚡️ «Аэрофлот» объявил, что уже с 6 марта прекращает допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возврата после 8 марта.
Авиакомпания продолжит полеты по России и в Минск.
Сети магазинов стройматериалов и товаров для дома — Leroy Merlin и OBI ввели минимальный лимит на сумму интернет-заказов из-за повышенного спроса — 30 и 15 тысяч соответственно, сообщает ТАСС.
В Leroy Merlin также добавляют, что сроки сборки интернет-заказов могут быть увеличены. Оформление самовывоза временно недоступно.
Телефонные мошенники стали использовать введенные против банков России санкции для хищения средств со счетов граждан, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
❗️ Ведущие немецкие телеканалы ARD и ZDF приостанавливают вещание из своих студий в России — ТАСС.
Польша создаст центр для документирования военных преступлений на Украине, заявил глава МИД — ТАСС.
Брифинг Минобороны РФ:
◾️ РФ готова и дальше работать по немедленному разрешению кризисной ситуации на Украине, несмотря на срыв субботней гуманитарной операции;
◾️ С начала проведения военной операции на Украине из опасных зон эвакуировано более 156 000 человек, из них 41 596 детей;
◾️ Националисты пресекают попытки выхода людей по гумкоридорам в сторону РФ на волновахском и мариупольском направлениях, из Харькова и Сум;
◾️ Из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам никто не прибыл;
◾️ Россия выполнила все условия украинской стороны по обеспечению безопасности в Мариуполе и Волновахе;
◾️ Националисты используют режим тишины в Мариуполе и Волновахе для улучшения положения и наращивания сил и средств;
◾️ Государственную границу России с территории Украины пересекли 17 365 личных автомобилей, из них за сутки - 924;
◾️ Российская сторона провела 62 акции по доставке гуманитарных грузов на Украину;
◾️ Боевики националистических батальонов на Украине продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита около 5 тысяч иностранцев;
◾️ Нацбатальоны избили группу студентов из Пакистана, которая попыталась покинуть город Сумы;
◾️ Рост преступности отмечается на Украине из-за бесконтрольной раздачи вооружения жителям городов, радикалам и уголовникам.
❗️ Власти Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине — ТАСС.
Речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также о вилле Усманова на Сардинии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:
▪️ РФ с самого начала военной спецоперации на Украине была готова обеспечивать гуманитарные коридоры. Военные РФ сделали все возможное для их функционирования;
▪️ РФ наносит удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины, которые представляют угрозу для России;
▪️ военные РФ были готовы помочь в эвакуации иностранных студентов из Харькова, но этому помешала украинская сторона; создается впечатление, что украинский режим не прочь удерживать иностранцев и своих мирных граждан в качестве заложников;
▪️ Есть информация, что власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от РФ, это похоже на манеры киевского режима;
▪️ появляется информация, что власти Мариуполя отказываются предоставить жителям возможность выйти по гуманитарному коридору;
▪️ РФ уже четко обозначила свои условия на переговорах с Украиной, российские участники на переговорах пока ожидают информации от Украины, сейчас ситуация «выглядит странно»;
▪️ РФ пока не получила от Украины сроков третьего раунда переговоров. Украина постоянно придумывает предлоги, чтобы отложить начало очередного раунда переговоров с РФ;
▪️ Киев хочет спровоцировать конфликт между НАТО и Россией. Озлобленные заявления Зеленского не добавляют оптимизма;
▪️ милитаристский угар Зеленского говорит о том, что ему переговоры с РФ не нужны
Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровПресс-служба МИД РФ
Норвегия сведет к минимуму контакты с российскими властями из-за операции России на Украине, сообщил норвежский МИД — ТАСС.
❗️ Американская компания Rockstar Games, разработчик серии игр GTA, Max Payne и Red Dead Redemption, не продает свою продукцию в России — РИА «Новости».
❗️ Великобритания рекомендует своим гражданам рассмотреть возможность покинуть Россию, говорится в заявлении МИД — ТАСС.
⚡️ Росавиация рекомендует авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 00.00 8 марта - рейсы из-за рубежа.
⚡️⚡️⚡️ Эвакуация мирного населения Мариуполя переносится, сообщают власти города — ТАСС.
Согласно их информации, идут переговоры с Россией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора.
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова и предлагает распространить нормы закона об ответственности за фейки о Вооруженных силах РФ на фейки о Росгвардии и других организациях, принимающих участие в специальной операции на Украине. Об этом заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн — ТАСС.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что дальнейшее продолжение военных действий на Украине может привести к «неисчислимому ущербу на геополитическом и человеческом уровне» — ТАСС.
Басурин: Мариуполь может быть освобождён в ходе спецоперации с использованием точечного оружия, мирное население должно быть предупреждено о проведении спецоперации, если будет принято решение о ней — РИА «Новости».
❗️ Компания Inditex останавливает работу в России 502 магазинов, 86 из которых Zara — РИА «Новости».
Также компании принадлежат бренды Bershka, Pull & Bear, Oysho и другие.
⚡️ Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подрыва украинскими националистами жилого дома в Мариуполе, сообщает СК.
❗️ Rockstar Games — разработчик серии игр GTA и Red Dead Redemption — прекратила продажи игр на территории России — ТАСС.
«Уральские авиалинии» с 14 марта до 20 мая отменили полёты в Египет, сообщает перевозчик — РИА «Новости».
Савеловский суд Москвы арестовал бывшего муниципального депутата Тимирязевского района столицы Юлию Галямину на 30 суток за призыв выйти на несанкционированную акцию против событий на Украине — ТАСС.
Российский Красный Крест доставил 187 тонн гуманитарного груза для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик — ТАСС.
⚡️ ВТБ поэтапно переводит клиентов зарплатных проектов на карты «Мир», говорится в сообщении банка.
Власти Республики Кипр отозвали разрешения на заход в порты острова четырех военных кораблей РФ, сообщили ТАСС в российском посольстве в Никосии.
❗️ Жилой дом в Мариуполе был взорван нацбатальоном «Азов» после объявления об открытии гуманитарных коридоров в Волновахе и Мариуполе, заявил Басурин.
ВСУ не оказывают нужной помощи жителям Волновахи, которые нуждаются в эвакуации, сообщает штаб теробороны ДНР.
В Донецкой народной республике также заявили, что украинские националисты отказались предоставить гуманитарный коридор жителям Мариуполя.
❗️ Силы ДНР вышли на границу с Запорожской областью на волновахском направлении, сообщил Басурин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:
▪️ Песков сказал, что эти праздники для Путина будут рабочими: сейчас не до выходных;
▪️ в Кремле исходят из того, что закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских войск и призывы к антироссийским санкциям принят — и его нужно исполнять;
▪️ санкции против России не означают ее изоляцию: мир слишком большой, чтобы США и Европа могли ее изолировать;
▪️ Россия сохраняет с США определенные каналы диалога;
▪️ планы США ограничить использование российской нефти могут перекосить мировые энергетические рынки, будут иметь довольно серьезные последствия;
▪️ о возможности использования в России «пиратского» софта: ситуация в экономике РФ сейчас экстраординарна, и она требует экстраординарных мер. На фоне экономического бандитизма должна быть соответствующая реакция;
▪️ в НАТО отдают себе отчет в невозможности прямого участия в происходящем на Украине;
▪️ об уходе из России иностранного бизнеса: вряд ли сейчас можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время меняется, придет и экономический рост;
▪️ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания по ситуации в экономике
❗️ Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным 6 марта, сообщает представитель президента Турции — ТАСС.
Реджеп ЭрдоганReuters
Украинские боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Волновахи, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
Пентагон дополнительно дислоцирует в Литве бронетанковый батальон, заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас — ТАСС.
МВД ЛНР сообщило, что те, кто живет на освобожденных территориях и не имеет паспорта ЛНР, для пересечения пунктов пропуска должен получить пропуск — РИА «Новости».
МВД России предупредило, что все попытки проведения акций, не согласованных с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены.
Глава подконтрольной Киеву донецкой военно-гражданской администрации заявил о переговорах с Россией о режиме тишины на всем маршруте эвакуации из Мариуполя — РИА «Новости».
Обращение президента Украины Владимира Зеленского:
▪️ о помощи Украине со стороны Польши: сейчас между странами фактически нет границы;
▪️ Украина делает все, чтобы договоренности по гуманитарным коридорам заработали;
▪️ Украина «посмотрит», можно ли пойти дальше в переговорном процессе с Россией, об этом можно будет судить по итогам проведения эвакуационных мероприятий для мирных жителей 5 марта;
▪️ помощь Киева по гуманитарным коридорам уже направлена;
Власти Украины удерживают более 140 российских грузовиков, водители не могут покинуть страну, говорится в письме российской ассоциации перевозчиков в Минтранс России
❗️ Пушилин: выясняем информацию о пострадавших при взрыве в Мариуполе на бульваре Меотиды, задействованы беспилотники.
⚡️ Пушилин сказал, что через гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек — РИА «Новости».
По его словам, вопрос о плане по освобождению Мариуполя остается открытым, так как есть риск для мирных жителей.
Российский союз ректоров выступил с поддержкой действий РФ на Украине, следует из опубликованного в субботу на сайте РСР обращения.
Украинские войска обстреляли Горловку.
По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
⚡️ ФМБА направило медиков в регионы России для помощи эвакуированным из ДНР, ЛНР и Украины — ТАСС.
Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО — ТАСС.
В ведомстве уточнили, что не вносили предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и не поддерживают их.
❗️ Команда «Формулы-1» «Хаас» расторгла контракты с российским пилотом Никитой Мазепиным и спонсором — «Уралкалием».
Ранее американская команда «Хаас» удалила все упоминания компании «Уралкалий» со своего логотипа на официальном сайте.
❗️ Посольство РФ в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с проблемой дискриминации соотечественников, заявил российский посол Сергей Нечаев.
По его словам, поступили сотни обращений россиян по поводу дискриминации в Германии.
«Опора России» предложила Банку России меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, одна из них — осуществление скорейшего перехода на прямые расчеты в рублях во внешнеэкономических контрактах — ТАСС.
Французская фармацевтическая компания Sanofi продолжает работу в России и нацелена на обеспечение бесперебойных поставок лекарств, рассказали в компании — ТАСС.
Более 787 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля, сообщает польская погранохрана — ТАСС.
Большой театр сообщил РИА Новости, что перенес на осень показы оперы «Лоэнгрин» (совместная постановка с Метрополитен-опера).
⚡️ Украинские националисты при отступлении пытаются нанести как можно больший урон гражданской инфраструктуре и системам снабжения, чтобы устроить гуманитарную катастрофу, заявил Басурин — ТАСС.
❗️ PayPal прекращает работать в России, но какое-то время еще можно вывести деньги, сообщил Альфа-банк.
⚡️⚡️⚡️ Боевики «Азова» взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами 200 человек, большая часть из которых женщины и дети, сообщил Пушилин.
Трое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими вооруженными силами населенного пункта Гольмовский, находящегося под контролем ДНР, сообщил мэр города Горловка ДНР Иван Приходько — ТАСС.
❗️ Из Мариуполя планируется вывезти более 200 тысяч человек, из Волновахи — более 15 тысяч, сообщил вице-премьер Украины — ТАСС.
Министерство обороны России показало кадры, на которых видно боевое применение двух вертолетов Ка-52, действующих в составе пары во время специальной операции РФ на Украине.
Два самолета МО Турции с 24 февраля не могут вылететь из Киева для эвакуации граждан Турции из-за закрытого воздушного пространства, сообщили в Минобороны — ТАСС.
Британская образовательная корпорация Pearson приостанавливает поставки продукции и продажи услуг в России и Белоруссии — ТАСС.
Американская образовательная платформа Coursera временно останавливает всю свою деятельность на территории РФ — ТАСС.
❗️ Американский разработчик видеоигр Activision Blizzard (World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty) заявил, что останавливает продажу своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной — РИА «Новости».
❗️ Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта — ТАСС.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил согласие украинских властей на открытие с 10:00 мск субботы гуманитарных коридоров для эвакуации жителей городов Мариуполь и Волноваха — ТАСС.
❗️ Режим тишины в Мариуполе будет установлен с 10.00 до 17.00 мск, с 12.00 начинается эвакуация мирного населения, утверждают власти города — РИА «Новости».
В горсовете Мариуполя заявили, что в качестве гуманитарного коридора выбран маршрут Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.
Москалькова приветствует открытие гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя и Волновахи.
Ассоциация иностранных корреспондентов FPA и Союз журналистов ежедневных афинских газет ESIEA попросили правительство Греции не отзывать аккредитации у сотрудников Sputnik Греция и продолжать предоставлять им доступ в министерства, парламент и другие места для их работы — РИА «Новости».
Пивоваренная компания «Балтика» заявила, что продолжает операционную и коммерческую деятельность в России — РИА «Новости».
❗️ Илон Маск заявил, что принадлежащая ему система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ.
«Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета», — написал Маск на своей странице в Twitter.
⚡️ Правительство отложило на декабрь срок уплаты российскими автопроизводителями утилизационного сбора за I-III кварталы. Российские автопроизводители, попавшие под санкции, смогут отложить до декабря уплату утильсбора и за IV квартал.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков:
▪️ Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступление и вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка - Калиновка.
▪️ Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка.
▪️ Подразделения российских ВС наступают широким фронтом. За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка. ▪️ Военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.
▪️ По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.
▪️ ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.
▪️ За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы «Javelin» и «NLOW».
▪️ Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция.
▪️ Уничтожены: 66 самолетов на земле и 16 самолетов в воздухе, 708 танков и других боевых бронированных машин, 74 реактивных системы залпового огня, 261 орудие полевой артиллерии и минометов, 505 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 56 беспилотных летательных аппарата.
▪️ 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
Британия не намерена вводить санкции в отношении Казахстана из-за Украины, заявили в МИД республики — ТАСС.
⚡️ «Аэрофлот» опроверг сообщения об уходе Полубояринова с поста гендиректора и его отъезде из страны — РИА «Новости».
❗️ В Мариуполе гуманитарная катастрофа, там более пяти дней нет воды, света, тепла и продовольствия, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин — ТАСС.
Родственники российских военнослужащих, которые могли попасть в плен на Украине, получают с неизвестных номеров сообщения с требованием выйти на незаконные протестные акции, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Торгово-промышленная палата России в условиях санкций не получала от палат-партнеров в странах Европы официальных уведомлений о прекращении взаимодействия и сотрудничества, сообщил глава палаты Сергей Катырин — ТАСС.
Британский премьер Борис Джонсон полагает, что до идеи прямого военного противостояния между Россией и Западом на Украине еще далеко — ТАСС.
Три самолета ВВС Индии доставили утром на военный аэродром близ Нью-Дели более 600 выехавших с украинской территории индийцев, в основном студентов, из аэропортов соседних с Украиной государств — ТАСС.
«Газпром» добронировал часть мощностей прокачки по Ямалу - Европе на полный день 5 марта, следует из данных платформы GSA Platform.
ФНС России требует признать банкротом «Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)» (иноагент), иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы — РИА «Новости».
⚡️⚡️⚡️ Минобороны России: сегодня с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Поливная система в Армянске на севере Крыма за восемь лет отсутствия воды в Северо-Крымском канале пришла в негодность и будет восстановлена для приема воды, рассказал ТАСС глава местной администрации Василий Телиженко.
Ранее вода из реки Днепр с украинской территории в четверг впервые почти за 8 лет самотеком поступила в Северо-Крымский канал, разблокированный российскими войсками в ходе спецоперации.
⚡️ «Уральские авиалинии» отменили рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан до 26 марта — РИА «Новости».
В ДНР за сутки из-за боевых действий пострадали 4 мирных жителя, из них один ребенок, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
За это же время зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск.
Минобороны РФ показало кадры из Киевской области с продвижением подразделений ВС РФ в ходе операции Z.
Государственный банк Вьетнама потребовал коммерческие банки страны предоставлять подробную отчетность по всем операциям, связанным с Россией — ТАСС.
Кадыров предложил распространить действие закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ на фейки о Росгвардии.
❗️ Нидерландский концерн Heineken приостанавливает экспорт пива и инвестиционные проекты в РФ — ТАСС.
Мишустин подписал распоряжение о продлении на полгода программы компенсации объектам малого и среднего предпринимательства расходов на использование отечественной системы быстрых платежей — ТАСС.
Председатель правительства РФ Михаил МишустинДмитрий Астахов/РИА «Новости»
⚡️ Собянин сообщил, что принял решение о создании Комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций — РИА «Новости».
Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО из-за смены ситуации, – заявил президент Саули Ниинистё.
❗️ Заявление парламента Белоруссии:
▪️ Белоруссия призывает западных политиков и парламентариев остановиться и прекратить реализовывать безрассудную политику против Минска;
▪️ Коллективный Запад продолжает незаконную, безосновательную политику санкционного давления на Беларусь;
▪️ В своих поступках политики Запада окончательно потеряли здравомыслие и чувство ответственности;
▪️ Под удар попали белорусские спортсмены, которых лишают соревнований;
▪️ За гранью понимания — атака на паралимпийцев, которые являются ярким примером преодоления трудностей и победы над собой;
▪️ Ради личных политических дивидендов и материальных благ западные политики готовы уничтожить духовно-нравственные ценности.
Делегация Белоруссии уехала из Пекина, где начались зимние Паралимпийские игры, российская делегация уезжает завтра утром — РИА Новости.
Правительство Чехии в понедельник обсудит внесенный министром труда и социальных дел республики Марианом Юречкой законопроект о выплате беженцам из Украины в качестве ежемесячной финансовой поддержки пяти тысяч крон (около €200) — ТАСС.
Украинские войска утром обстреляли Донецк, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм — представительство ДНР в СЦКК.