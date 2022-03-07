Военная спецоперация РФ на Украине. День двенадцатый

9:10

РИА «Новости» публикуют видео, на котором глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обращается «к Западу», читая стихотворение Александра Блока. На фоне — кадры с российской бронетехникой.

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, — С раскосыми и жадными очами!

<...> В последний раз — опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз — на светлый братский пир Сзывает варварская лира!