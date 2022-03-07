Военная спецоперация РФ на Украине. День двенадцатый

РИА «Новости» публикуют видео, на котором глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обращается «к Западу», читая стихотворение Александра Блока. На фоне — кадры с российской бронетехникой.
Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, — С раскосыми и жадными очами!
<...> В последний раз — опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз — на светлый братский пир Сзывает варварская лира!
ВС РФ будут контролировать с беспилотников эвакуацию по гуманитарным коридорам, «попытки украинской стороны сорвать выход граждан бессмысленны» — Минобороны РФ
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10» на полигоне в Московской области.Евгений Биятов/РИА «Новости»
Россию и Белоруссию могут исключить из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее словам, сейчас конгрессмены изучают законопроект, который «отменит нормальные торговые отношения» с РФ и РБ.
Документ предполагает запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России, «первый шаг» по исключению из ВТО и выделение Украине $10 млрд помощи.
⚡️Вооруженные силы РФ с 10.00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, сообщает российский гуманитарный штаб. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона, разговор с которым состоялся 6 марта, сообщает РИА «Новости»
Пожарные начали тушить горящую нефтебазу в Луганске. По данным ЛНР, пожар начался из-за обстрела со стороны ВСУ, горят резервуары с топливом, есть угроза перехода огня на соседние с горящими резервуары. О жертвах и площади возгорания пока не известно, сообщает ТАСС.