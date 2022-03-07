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Политика

Военная спецоперация РФ на Украине. День двенадцатый

Двенадцатый день российской военной спецоперации на Украине. Онлайн-трансляция

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Сегодня — 12-й день российской военной спецоперации на Украине. В Луганске на нефтебазе — крупный пожар из-за обстрела, цена нефти Brent близится к историческому максимуму 2008 года. В России приостанавливает работу стриминговый сервис Netflix. Южная Корея заморозила транзакции с Банком России, а товарный оборот РФ и Китая растет. «Газета.Ru» продолжает вести хронику текущих событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:10

РИА «Новости» публикуют видео, на котором глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обращается «к Западу», читая стихотворение Александра Блока. На фоне — кадры с российской бронетехникой.

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, — С раскосыми и жадными очами!

<...> В последний раз — опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз — на светлый братский пир Сзывает варварская лира!

9:00

Карта гуманитарных коридоров на Украине

8:42

ВС РФ будут контролировать с беспилотников эвакуацию по гуманитарным коридорам, «попытки украинской стороны сорвать выход граждан бессмысленны» — Минобороны РФ

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10» на полигоне в Московской области.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан-10» на полигоне в Московской области.

Евгений Биятов/РИА «Новости»
8:37

Минобороны РФ показало кадры работы Су-35 в ходе военной операции на Украине

8:20

Россию и Белоруссию могут исключить из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее словам, сейчас конгрессмены изучают законопроект, который «отменит нормальные торговые отношения» с РФ и РБ.

Документ предполагает запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России, «первый шаг» по исключению из ВТО и выделение Украине $10 млрд помощи.

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Global Look Press
8:15

⚡️Вооруженные силы РФ с 10.00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова, Сум, сообщает российский гуманитарный штаб. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял по просьбе французского лидера Эммануэля Макрона, разговор с которым состоялся 6 марта, сообщает РИА «Новости»

8:02

Пожарные начали тушить горящую нефтебазу в Луганске. По данным ЛНР, пожар начался из-за обстрела со стороны ВСУ, горят резервуары с топливом, есть угроза перехода огня на соседние с горящими резервуары. О жертвах и площади возгорания пока не известно, сообщает ТАСС.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» без перерыва ведет онлайн-трансляцию военной спецоперации РФ на Украине, начиная с 24 февраля. Сегодня — 12-й день. Следите за событиями вместе с нами.

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