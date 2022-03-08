Военная спецоперация РФ на Украине. День тринадцатый

12:33

Зеленский в интервью ABC заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО.

«Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», — сказал он.

Президент добавил, что Украина «не готова к ультиматумам» России по вопросу отказа от стремления в НАТО и признания Крыма, ЛНР и ДНР.