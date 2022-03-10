Военная спецоперация на Украине. День пятнадцатый

В турецкой Анталье скоро должны начаться переговоры глав МИД Турции, России и Украины. Это первый контакт российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы с начала спецоперации на Украине. Около 200 журналистов аккредитованы на встречу.
Свою деятельность в России временно приостанавливает японская Hitachi. Корпорация пошла на этот шаг после запроса украинских властей. В сообщении Hitachi нет упоминаний о требовании Киева, но подчеркивается, что «было принято во внимание множество факторов, в том числе ситуация с цепочкой поставок».
Производитель Milka, Alpen Gold, Toblerone и Oreo сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в России. «Как продовольственная компания мы сокращаем все несущественные виды деятельности в России, помогая поддерживать непрерывность поставок продовольствия», — говорится в заявлении Mondelez International Inc. Американская компания «сосредоточится на базовых предложениях».
В России работают три завода Mondelez — во Владимирской и Новгородской областях.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что среди членов украинской делегации на переговорах был американский шпион — его однофамилец, депутат Рады Рустам Умеров. «У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом», — рассказал он РИА «Новости».
Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Донецку — представительство ДНР в СЦКК.