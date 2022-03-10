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Политика

Военная спецоперация на Украине. День пятнадцатый

Пятнадцатый день российской военной операции на Украине. Онлайн-трансляция

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля и идет уже 15-е сутки. Лидеры стран ЕС намерены постепенно отказаться от российской нефти, газа и угля, общий крайний срок для отказа от энергоносителей пока не установлен. В Россию отказались поставлять свою продукцию Carlsberg, Epson и Nintendo Co., продажу консолей PlayStation и программного обеспечения прекращает Sony, лицензирование нового контента приостановит WarnerMedia. Coca-Cola повышает цены на часть ассортимента на 30%. В правительстве тем временем одобрили идею по национализации активов зарубежных компаний, уходящих из России. «Газета.Ru» круглые сутки освещает ход текущих событий.
Трансляция
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08.43

В турецкой Анталье скоро должны начаться переговоры глав МИД Турции, России и Украины. Это первый контакт российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы с начала спецоперации на Украине. Около 200 журналистов аккредитованы на встречу.

08.27

Свою деятельность в России временно приостанавливает японская Hitachi. Корпорация пошла на этот шаг после запроса украинских властей. В сообщении Hitachi нет упоминаний о требовании Киева, но подчеркивается, что «было принято во внимание множество факторов, в том числе ситуация с цепочкой поставок».

08.21

Производитель Milka, Alpen Gold, Toblerone и Oreo сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в России. «Как продовольственная компания мы сокращаем все несущественные виды деятельности в России, помогая поддерживать непрерывность поставок продовольствия», — говорится в заявлении Mondelez International Inc. Американская компания «сосредоточится на базовых предложениях».

В России работают три завода Mondelez — во Владимирской и Новгородской областях.

08.12

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что среди членов украинской делегации на переговорах был американский шпион — его однофамилец, депутат Рады Рустам Умеров. «У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом», — рассказал он РИА «Новости».

08.09

Украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Донецку — представительство ДНР в СЦКК.

08.05

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем нашу онлайн-трансляцию.

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