Военная спецоперация на Украине. День пятнадцатый

08.21

Производитель Milka, Alpen Gold, Toblerone и Oreo сворачивает капитальные вложения и расходы на рекламу в России. «Как продовольственная компания мы сокращаем все несущественные виды деятельности в России, помогая поддерживать непрерывность поставок продовольствия», — говорится в заявлении Mondelez International Inc. Американская компания «сосредоточится на базовых предложениях».



В России работают три завода Mondelez — во Владимирской и Новгородской областях.