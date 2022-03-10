Россия покидает Совет Европы. Что это значит

Российский МИД заявил в четверг о выходе РФ из состава Совета Европы, обвинив Евросоюз и НАТО в разрушении этой организации. В Совете Федерации рассказали, как РФ сможет покинуть СЕ и отметили, что после этого граждане России не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Необратимый ход событий

«Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе», — говорится в «Заявлении МИД России о ситуации в Совете Европы», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что «ход событий становится необратимым». И что Россия «не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах» на замену попираемого США и их сателлитами международного права». Совет Европы пока не получал уведомления от России о выходе из организации Россия пока официально не уведомила Совет Европы о выходе из состава организации, сообщает ТАСС... 10 марта 14:26

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — заключили в министерстве иностранных дел.

Россия без ЕСПЧ

Решение МИД РФ поддержал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он заявил РИА «Новости», что Россия должна остановить работу в Совете Европы незамедлительно.

«Считаю, что прекращать работу в Совете Европы нужно незамедлительно, так же, как и прекратить любые выплаты в пользу организации», — сказал Клишас.

Он также сообщил ТАСС, что после завершения всех процедур по выходу РФ из Совета Европы граждане России не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Нашим гражданам стоит активнее обращаться за защитой своих прав в рамках национальной юрисдикции, в том числе в Конституционный суд», — считает председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству. Кремль прокомментировал выход России из Совета Европы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выход России из Совета Европы. 10 марта 14:26

По его словам, ЕСПЧ всегда был субсидиарным институтом, то есть «дополнительной инстанцией» для защиты своих прав.

Слова Клишаса подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.

«Естественно, выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов», — сказал Песков на пресс-конференции.

Пресс-секретарь российского лидера также переадресовал во внешнеполитическое ведомство РФ вопрос, при каких условиях Россия может вернуться в Совет Европы.

Процедура выхода из СЕ

Выход России из Совета Европы прекратится в конце текущего финансового года, одновременно произойдет денонсация Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека, рассказал РИА «Новости» вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Выход из СЕ осуществляется на основании статьи 7 Устава СЕ по инициативе государства-члена, когда оно официально уведомляет об этом Генсека Совета Европы. Прекращение членства наступает в конце текущего финансового года, если уведомление сделано в течение первых 9 месяцев этого года», — сообщил политик.

По словам парламентария, если уведомление направлено в течение последних трех месяцев финансового года, то прекращение членства наступает в конце следующего финансового года.

«Механизм выхода предполагает одновременную денонсацию Устава СЕ и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)», — добавил Косачев.

При этом он отметил, что «денонсация не освобождает соответствующую страну от ее обязательств по ЕКПЧ в отношении любого действия, которое могло явиться нарушением таких обязательств и могло быть совершено ею до даты вступления денонсации в силу». Клишас: если РФ покинет Совет Европы, то россияне не смогут обращаться за помощью в ЕСПЧ Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас... 10 марта 14:26

В свою очередь в пресс-службе Cовета Eвропы сообщили ТАСС, что Россия пока официально не уведомила СЕ о выходе из состава организации.

«Генеральный секретарь Совета Европы не получала официального уведомления о выходе Российской Федерации из Совета Европы», — сказал сотрудник пресс-службы.

Совет Европы и ЕСПЧ

Совет Европы был основан в 1949 году и является старейшей в Европе международной организацией. Согласно информации, опубликованной на сайте СЕ, в его состав входят 47 государств, в которых проживают более 800 млн человек. Это ведущая организация на континенте в области прав человека. Все страны-члены СЕ подписали Европейскую конвенцию о правах человека – международный договор, признанный защищать права человека, демократию и верховенство права. За применением Конвенции в государствах-членах следит Европейский суд по правам человека.

Как написано на сайте ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека — международный судебный орган. Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Европейский Суд разрешает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению Конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.

На сайте также отмечается, что юрисдикция ЕСПЧ распространяется на Россию с 5 мая 1998 года. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней — составная часть правовой системы страны. МИД РФ: Россия отказывается от участия в Совете Европы Россия приняла решение не участвовать в Совете Европы. Об этом сообщается на официальном сайте... 10 марта 14:26

При этом Европейский Суд не является высшей инстанцией по отношению к судебной системе как России, так и другого государства — участника конвенции. Поэтому он не может отменить решение, вынесенное органом государственной власти или национальным судом, не дает указаний законодателю, не осуществляет абстрактный контроль национального законодательства или судебной практики, не имеет права давать распоряжения о принятии мер, имеющих юридические последствия.

Суд рассматривает только конкретные жалобы с тем, чтобы установить, действительно ли были допущены нарушения требований Конвенции. Однако Суд вправе присудить «справедливое удовлетворение претензии» в виде финансовой компенсации материального ущерба и морального вреда. Также ЕСПЧ может присудить возмещение выигравшей стороне всех издержек и расходов.