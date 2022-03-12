Спецоперация на Украине. День 17-й

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❗️Служба безопасности Украины (СБУ) задерживает в Киеве оппозиционных журналистов и общественных деятелей. Об этом сообщили родственники и знакомые пропавших, передает «Лента.ру».

Похищен, среди прочих, киевский писатель и журналист Ян Таксюр. Он пропал 10 марта после визита СБУ. Задержан также политолог и публицист Дмитрий Джангиров.

Сын Яна Таксюра Илья заявил «Ленте», что накануне украинские спецслужбы пришли домой к журналисту, начали в квартире обыск и похитили деньги. Его местонахождение родным не сообщают, о предъявленных обвинениях неизвестно.

«Мать ходила в офис СБУ, спрашивала про отца. Ей сказали, что ничего не знают про него. Короче, тушуются. Где его содержат — неизвестно. Обвинения нет, нет фамилий тех, кто отца задержал. Сейчас друзья семьи ищут адвоката», — рассказал Илья Таксюр.