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Политика

Спецоперация на Украине. День 21-й

Онлайн-трансляция 21-го дня спецоперации России на Украине

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РИА «Новости»
Россия ввела санкции против высших чиновников и политиков США, в том числе против президента Байдена. ЕС также объявил новые санкции против российских бизнесменов и инвестиций в РФ. Китай заявил, что санкции против России неоправданно вредят жителям всех стран. Власти РФ пообещали, что Крым впервые станет транзитной территорией между Кавказом, портами Северного Причерноморья и индустриальными центрами бывшей Украины. Власти Чехии и НАТО поспорили насчет наличия вооружения на разбившемся в Чехии беспилотнике из Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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