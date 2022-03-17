Спецоперация на Украине. День 22-й

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О том, что власти России должны обеспечить условия для трудоустройства жителей Донбасса, ранее заявил и маркетплейс для самозанятых Qugo.

Компания разместила петицию, в которой призвала разрешить получать статус самозанятых не только гражданам ЕАЭС, но и людям с паспортами Украины, ДНР и ЛНР.

«Это позволит переселенцам легально зарабатывать на территории России без оформления патента или рабочей визы и разрешения на работу в нашей стране» (цитата по РИА «Новости»).