27-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн

10:20

Байден заявил, что позиция Индии по Украине — единственной страны из Четырехстороннего диалога по безопасности, включающего также США, Японию и Австралию, — «несколько шаткая», сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Президент США подчеркнул, что все страны QUAD кроме Индии ввели санкции в отношении российских компаний и российских граждан, а Нью-Дели даже не осудил Россию.