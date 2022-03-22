27-й день военной спецоперации РФ на Украине. Онлайн

⚡️ Управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции выпустило во вторник уведомление Navtex, предупреждающее о дрейфующих минах в Черном море — ТАСС.
Международный комитет Красного Креста готов содействовать по вопросу гуманитарных коридоров на Украине, заявил в интервью РИА «Новости» президент МККК Петер Маурер.
Байден заявил, что позиция Индии по Украине — единственной страны из Четырехстороннего диалога по безопасности, включающего также США, Японию и Австралию, — «несколько шаткая», сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Президент США подчеркнул, что все страны QUAD кроме Индии ввели санкции в отношении российских компаний и российских граждан, а Нью-Дели даже не осудил Россию.
Джо БайденOliver Contreras/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Финансовая, материально-техническая и иная помощь Украине, в том числе ее армии, влечет в России до 20 лет колонии, финансирование националистических батальонов и организаций — до 10 лет, напомнил Росфинмониторинг — РИА «Новости».
«Яндекс» будет оспаривать решение о блокировке «Яндекс.Такси» в Латвии, заявили в компании — ТАСС.
«Газпром» продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину. На 22 марта заявки европейских потребителей составляют 108 млн куб. м. — ТАСС.
Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике за сутки эвакуировали 619 человек, в том числе 134 ребенка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Центральной темой визита Байдена в Европу будет вопрос зависимости ЕС от российских нефти и газа, РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Ранее чиновники ЕС настаивали на том, чтобы США увеличили производство и экспорт энергоносителей в Европу.
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики 32 раза. Также сообщается, что при обстрелах применялись ракетные системы залпового огня, артиллерия, минометы различных калибров и АГС.
❗️ Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на «Евровидении» в 2021 году, отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге — РИА «Новости».
Российское подразделение французского банка BNP Paribas с конца марта 2022 года прекратит обслуживание транзакций клиентов их России.
Импортные компоненты, для которых в российском станкостроении составляет 20-40%, могут быть оперативно замещены на отечественные. При этом новые образцы продукции могут быть представлены уже в конце этого года, следует из сообщения Минпромторга РФ — ТАСС.
Военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС доставили в Харьковскую область более 80 тонн гуманитарной помощи, сообщили в ведомстве — ТАСС.
Минфин на фоне западных санкций предложил практически втрое снизить штрафы для компаний за незаконные валютные операции и невозврат экспортной выручки — ТАСС со ссылкой на РБК.
⚡️ Блокировка в России WhatsApp, принадлежащего признанной экстремистской в РФ американской корпорации Meta (признана экстремистской организацией), не рассматривается, заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас — ТАСС.
Решение относительно места проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года будет принято советом Международной федерации хоккея на последней неделе апреля, сказал президент IIHF Люк Тардиф — ТАСС.
Изначально местом проведения турнира был выбран Санкт-Петербург.
❗️ Японская электротехническая корпорация NEC приостановила оформление новых заказов на свою продукцию и услуги в России в связи с ситуацией вокруг Украины — ТАСС.
РФ продолжит шаги по блокировке угрожающих безопасности и суверенитету России соцсетей, заявил зампред комитета СФ Полетаев — РИА «Новости».
⚡️ Замглавы МИД РФ Сергей Рябков:
▪️ США должны остановиться в эскалации отношений с Россией, прекратить проектировать угрозы;
▪️ Россия адаптируется к американским санкциям;
▪️ Действия США не оказывают никакого влияния на решимость Москвы двигаться к достижению целей российской военной спецоперации;
▪️ Отношения РФ и США стоят на грани разрыва, вопрос в той линии, которую выберет Вашингтон;
▪️ США должны прекратить оказывать давление на Киев;
▪️ Москва сомневается, что Соединенные Штаты будут влиять на Киев, чтобы он занял более конструктивную позицию;
▪️ Перспектива нормализации отношений РФ и США возможна, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей РябковПресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российские надзорные органы не искать лазеек в законодательстве для проведения проверок, а быть государственниками «в ключевой для страны момент».
«Детский мир» после совещания с ФАС зафиксировал на трехмесячный срок цены на одежду и обувь на уровне января, заявили в ведомстве — ТАСС.
Группа детей и сопровождающих — всего более 70 человек — прибыла в Севастополь с Донбасса, школьники пробудут в городе до окончания боевых действий и стабилизации остановки, сообщил ТАСС координатор городского штаба «Мы вместе» Михаил Остриков.
❗️ Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило об аннулировании рейтингов всех российских компаний до 15 апреля 2022 года — ТАСС.
Компании Nestle и Unilever уведомили ритейлеров из России о подорожании продукции до 45% с 1 апреля 2022 года.
Министерство обороны США «собирает доказательства» «военных преступлений» России во время спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби — ТАСС.
МЧС развернуло в крымском Джанкое пункт обогрева и питания для беженцев из Донбасса и Украины из-за пробок на границе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Украина будет продолжать транзит российского газа, пока это технически возможно, заявил глава «Нафтогаза» — РИА «Новости».
Около 42% россиян ждут возвращения большинства ушедших из РФ компаний в течение года, 26% полагают, что этот процесс растянется на 3-5 лет, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия» — РИА «Новости».
Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине возобновится, как ожидается, в среду, до конца недели ее участники проголосуют за резолюцию по гуманитарной ситуации, сообщил ТАСС источник во всемирной организации.
Президент США Джо Байден опасается, что Россия, вероятнее всего, ответит на санкции Запада кибератаками — ТАСС.
Он также утверждает, что предположения о наличии биологического и химического оружия США в Европе не соответствуют действительности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с Россией вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной гарантий безопасности — ТАСС.
Президент Украины Владимир ЗеленскийUmit Bektas/Reuters
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили события на Украине во время переговоров. Как сообщается в пресс-релизе на сайте МИД Франции, обе стороны считают нужным ввести новые санкции против России.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время дебатов в парламенте назвал недопустимым решение России о прекращении переговоров по мирному договору — ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы советовали ему в течение трех дней покинуть Украину. Решение при любых обстоятельствах остаться в Киеве, по словам главы государства, было им принято еще до 24 февраля — ТАСС.