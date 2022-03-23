Россия и США вступили в борьбу за золото и активы

Американские сенаторы обсудят заморозку золотого резерва России на сумму $132 млрд, пишет Axios. Помимо этого, Вашингтон рассматривает введение вторичных санкций на компании, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка РФ. Насколько реальна угроза и чем может ответить Россия — разбиралась «Газета.Ru».

Страсти по золоту

Над законопроектом о заморозке золотого резерва РФ работает двухпартийная группа американских сенаторов, сообщает Axios. Министерство Финансов США также участвует в процессе, что может ускорить принятие новых санкционных мер. Поправки могут вступить в силу еще до конца марта — после того, как министр финансов Джэнет Йеллен встретится с рабочей группой сенаторов, чтобы согласовать механизм заморозки российских активов.

По данным издания, Вашингтон исходит из следующий логики: чиновники и бизнесмены якобы используют золотые резервы России для отмывания денег или обмена иностранной валюты на нерегулируемых рынках. Что надо знать о российских ЗВР Международные резервы России по состоянию на 18 февраля составляли ,2 млрд. Согласно данным Центрального Банка, золото занимает от до млрд., (конечная цена зависит от биржевых котировок) или 20%-25% от общего объема резервов. Масса российского золота превышает 2,3 тыс. тонн, что делает Россию пятой страной после США, Германии, Италии и Франции по объемам запасов. Читать дальше

«Золото составляет четверть их резервов, и мы не хотим, чтобы они могли монетизировать его и подорвать эффект санкций», — пояснил сенатор Ангус Кинг, который является одним из инициаторов законопроекта.

Существующие санкции уже распространяются на любые операции с участием российских ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния, в том числе с золотом. Однако эти меры не распространяются на то золото, которое было перемещено или передано кому-то другому, например, неподсанкционному российскому банку.

Новый законопроект должен окончательно отсечь американские и дружественные США компании от сделок с российским золотом.

Важно отметить: физическое золото, которое хранится слитках, никуда не денется — драгметалл останется лежать в тайных хранилищах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Однако возможная заморозка ограничит возможность его конвертации, которая может принимать самые разные формы, будь то скупка валюты или приобретение ценных бумаг.

Дело даже не в ограничениях по конвертации, а в возможностях использования золота, считает директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. В качестве примера он привел ситуацию, когда Россия не сможет вывезти золото в Китай, чтобы положить его в банки как залог под кредит. В связи с этим Иноземцев подчеркнул актуальность венесуэльского опыта продажи золота.

«Впечатляет операция Венесуэлы, которая в свое время попала под такие же санкции.

Местный ЦБ попытался продать 2-3 тонны золота. Пришлось нелегально, на российском самолете, перевозить золото в Уганду, переплавлять его, чтобы избавиться от венесуэльского клейма на слитках, и уже оттуда отправлять его в Турцию на какие-то черные рынки», — рассказал Иноземцев.

Для России ситуация осложняется тем, что западные страны, по словам министра финансов Антона Силуанова, уже заморозили примерно половину или порядка $300 млрд золотовалютных резервов РФ. В случае блокировки операций с золотом,Центральный Банк столкнется с сложностями в финансировании дефицита платежного баланса, а также не сможет как прежде воздействовать на обменный курс валюты посредством интервенций. «Подход Индии к Украине подрывает позиции США» США обеспокоены «шаткой позицией» Индии по кризису вокруг Украины — Нью-Дели отказался... 22 марта 18:51

Огонь по резервам

Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев уверен: заморозка золотого резерва — реальная мера. В разговоре с «Газетой.Ru» Васильев допустил, что этот вопрос уже может быть согласован с администрацией Байдена.

«Принятие этого законопроекта вполне возможно. Другое дело – форма реализации, — обратил внимание эксперт. — Цена золота растет. Не стоит забывать, что Россия его добывает [второе место по добыче в мире — «Газета.Ru»].

Получается та же ситуация, что и с энергоносителями. Заморозка российских резервов поднимет цены на золото и другие драгметаллы. На никель, медь и цинк цена тоже вырастет — котировки в начале года и так зашкаливали», — заявил Васильев.

Эксперт также указал на взаимозависимость доллара и золота.

«Идет серьезный разгон инфляции. Чем быстрее растет цена на золото, тем быстрее ослабляется доллар. Сегодня, когда ФРС США подняла ставку, они по существу усилили позиции доллара как международной валюты. А когда поднимаются цены на золото, то фактически котировки доллара опускаются — это улица с разнонаправленными векторами», — рассуждает эксперт.

Политолог уверен: Америка раскручивает экономическую войну, причем политическое мышление сейчас — на первом плане, тогда как экономический аспект вопроса рассматривается во вторую очередь. «Пленных водили на Аллею ангелов»: интервью с главой ДНР Денисом Пушилиным Станет ли литера Z частью официальной символики Донбасса? Как трактовать слово «денацификация»? Когда... 23 марта 16:11

«Одно дело принять закон, который предусматривает введение санкций. Другое дело — его применение. Эти санкции могут усилить инфляционные тенденции в мировой экономике. Логика этих санкций носит сугубо политический характер. ФРС берет курс на относительно дорогой доллар. А всякие попытки повлиять на Россию как на золотодобывающую страну еще больше разгонят инфляционную спираль. Как будет исполнятся закон — это вопрос открытый», — заключил эксперт.

Владислав Иноземцев не согласился с такой трактовкой. По словам экономиста, никакой зависимости между долларом и золотом в настоящее время нет.

«Обычно, если американцы допускают огромную эмиссию доллара, то можно ожидать, что цена на золото пойдет вниз в случае большого предложения доллара. Если они запрещают торговлю золотом от лица России, которая в последние годы только скупала его, то дополнительного притока не будет. По сути дела цена на золото не будет расти. Если бы РФ вышла с большими объемами золота на рынок — цена пошла бы вниз. Таким образом американцы работают на сохранение нынешнего статуса-кво», — объяснил Иноземцев.

«Американцы давно забыли о том, что есть какие-то отношения доллара и золота. В балансе ФРС резервы, в том числе золото, составляют меньше процента. Никакого золотого обеспечения доллара золотом не было уже 50 лет. С точки зрения финансовой стабильности, для них это не имеет значения», — резюмировал он.

В то же время Владимир Васильев посоветовал рассматривать экономическое давление на Россию во внутриполитической плоскости США.

«Республиканцы поняли, что любого рода меры, особенно экономические, ухудшают экономическое положение США. А значит — растет недовольство среди населения. Таким образом перспективы на промежуточные выборы лучше у республиканцев, чем у демократов», — считает Васильев. «Отношения просто рухнули». Россия закрыла вопрос Курил Россия поставила точку в переговорах с Японией о мирном договоре, которая может стать и точкой... 23 марта 12:51

«Республиканцы играют в эту игру, встраиваются в тренд. Они поддерживают инициативы демократов по части санкций, но понимают, что ответственность за экономические последствия для США будет нести администрация Байдена», — сказал Васильев.

Ответный удар

Многие западные компании, включая банки, в настоящее время пытаются вывести из России многомиллиардные активы. Bloomberg пишет, что их объем может достигать $100 млрд.

Владимир Васильев допустил, что эти активы могут быть заморожены в качестве ответной меры на блокировку операций с российским золотом.

«Россия может воспользоваться сложившейся ситуацией — но сложно сказать, как это будет осуществлено. Сегодня рациональной логики может и не быть. На смену ей придет принцип «око за око — зуб за зуб».

К сожалению, наш экономический блок вовремя не просчитал все варианты. А значит в такой ситуации будет господствовать политическая логика, и только потом — экономическая оценка. На декларативном уровне стоит ожидать симметричного ответа», — предположил Васильев.

Владислав Иноземцев выразил мнение, что заморозка активов иностранных компаний и банков в России маловероятна.

«Такое ощущение, что пока есть установка делать вид, что все хорошо. К тому же Россия все еще платит по внешнему долгу. Да, мы перестали продавать ОФЗ, принадлежавшие иностранцам. Но вот так, чтобы «кинуть» — пока не готовы. Иначе последуют ответные меры, включая конфискацию российской собственности за рубежом или собственность компаний», — отметил Иноземцев. «США предлагают Китаю открыть свою спину для американских ударов, выведя Россию из игры» США не удалось убедить Китай повлиять на Россию с целью завершения спецоперации на Украине... 21 марта 19:17

Что дальше

Владислав Иноземцев считает, что США действительно способны ввести подобные санкции. Но российский Центральный Банк мог подготовится к такому развитию событию.

«Надо понимать, что эту проблему предполагали. Когда [глава Центробанка Эльвира] Набиуллина выступала по заморозке резервов, мне показалось, что имел место разговор о нейтрализации золотых резервов. Даже если поместить деньги от продажи золота на западные счета, средства все равно будут арестованы. Примут этот закон в США закон или нет — ничего не меняется. Надо принять за данность, что ЦБ не может оперировать никакими поступлениями на своих счетах. Надо будет пытаться продавать золото от имени других банков, не находящихся под санкциями. Но каким образом это будет делаться — большой вопрос. Масштабы настолько большие, что невозможно сделать это тихо», — отметил Иноземцев.