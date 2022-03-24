«Мир занят Украиной»: почему Ким Чен Ын нарушил ракетный мораторий именно сейчас

Люди смотрят телевизор, показывающий изображение запуска северокорейской ракеты во время программы новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле, Южная Корея, 24 марта 2022 года

Северная Корея решила напомнить миру о себе — страна де-факто разорвала мораторий на запуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые способны достичь территории США. По словам эксперта, КНДР очевидно пользуется тем, что внимание всего мира приковано к Украине. Однако в дальнейшей эскалации еще и в Азии не заинтересованы ни Китай, ни Россия. «Газета.Ru» — о том, почему Ким Чен Ын снова взялся за ракеты.

Что произошло

Лидер КНДР Ким Чен Ын нарушил мораторий весны 2018 года на проведение запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), запустив 24 марта снаряд «Хвансон-17» в сторону Японии.

Известно, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, в 170 км к западу от побережья префектуры Аомори, и не нанесла какого-либо ущерба.

Правительство Японии экстренно созвало оперативный штаб для сбора и анализа данных о предполагаемом ракетным пуске КНДР. По предварительным данным, ракета находилась в полете 71 минуту, преодолела 1100 км и достигла высоты свыше 6 тыс км.

На маневры Северной Кореи отреагировал и ее южный сосед. Так президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подтвердил нарушение моратория, Сеул в ответ запустил ряд своих баллистических и крылатых ракет в сторону Японского моря. Могут ли Россию исключить из «Большой двадцатки» В Вашингтоне заявили, что вместе с союзниками изучают, как можно оставить Москву за пределами... 23 марта 20:52

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском Северной Кореи. Он добавил, что важно избегать действий, которые могут усилить напряженность еще в одном регионе мира.

Как долго КНДР испытывает свои МБР

Северная Корея запускает межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь территории США, с 2017 года — тогда речь шла о «Хвасон-12», «Хвасон-14», «Хвасон-15». При этом общее число пусков достигло максимального количества в 2017 году — 22, а затем резко упало из-за попыток урегулировать корейский кризис дипломатическим путем.

В апреле 2018 в КНДР был введен мораторий на испытание МБР.

В 2021 году активность Пхеньяна снова вышла на новый уровень — в частности, были испытаны противокорабельные крылатые ракеты КН-27 и гиперзвуковая ракета «Хвасон-8», также были проведены испытания новой крылатой ракеты большой дальности, которая может нести ядерные боеголовки.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В 2022 году по темпам испытаний ракет КНДР взяла очень бодрый курс: нынешний запуск ракет для страны — уже одиннадцатый с начала года. Но запускать именно МБР Пхеньян начал именно после начала российской спецоперации на Украине, — 27 февраля и 5 марта были успешные попытки, а 16 марта — неудачная (взорвалась, предположительно, из-за неполадок в двигателях первой ступени на высоте 20 км, рядом со столицей страны).

При этом первые два запуска были в виде ракеты-носителя, которая испытывалась для вывода за пределы атмосферы потенциального разведывательного спутника.

И потому только сегодняшний запуск можно назвать первым безоговорочным запуском МБР и нарушением ранее взятых на себя обязательств.

Почему Пхеньян отказался от моратория

Явные намеки на то, что официальный Пхеньян больше не планирует соблюдать мораторий по запуску МБР, появились еще 20 января. Политбюро правящей ЦК Трудовой партии тогда собралось пересмотреть «меры по укреплению доверия, которые мы приняли по собственной инициативе». «Проблема политиков, а не компаний»: как переход на рубли в газовых сделках отразится на Европе Переход расчетов за газ на рубли ударит по небольшим странам, заявил президент Сербии... 24 марта 17:17

«Враждебная политика и военные угрозы Соединенных Штатов достигли опасной черты, которую больше нельзя упускать из виду, несмотря на наши искренние усилия по поддержанию общей тенденции к ослаблению напряженности», — писало тогда государственное агентство ЦТАК.

Профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков рассказал «Газете.Ru», что Северная Корея заранее, еще в январе 2021 года, открыто говорила про свои планы о спутнике и о том, что собирается для этого делать.

«Видимо, при запуске речь идет о той самой ракете с практически неограниченной дальностью — около 15 тысяч км. Эта третья модель, которая может наносить удары по континентальным США. И да, это окончательный разрыв моратория, который был введен весной 2018 года. К этому дело и шло.

Многие предсказывали, что это произойдет не раньше окончания Олимпийских игр в Пекине и президентских выборов в Южной Корее 9 марта. Хотя я был склонен к тому, что они еще подождут и проведут запуск ко дню рождения вождя Ким Ир Сена 15 апреля», — сказал эксперт.

По его словам, ответный запуск ракет Южной Кореей можно считать «полусимволическим», так как у нее нет ядерных зарядов. Однако линия уходящего президента Мун Чжэ Ина по отношению к КНДР действительно резко ужесточилась буквально за последнюю неделю.

Как это связано с Украиной

При этом Ланьков уверен, что нынешние действия КНДР имеют прямое отношение к ситуации в Европе, где развивается прямой вооруженный конфликт. По его словам, нарушение моратория могло бы произойти и без спецоперации России на Украине, но «в других ситуациях северокорейцы вели бы себя осторожнее».

«Но сейчас весь мир занят Украиной, никаких серьезных дополнительных мер против Северной Кореи сейчас никто принимать не будет. Очевидно, что Россия и Китай заблокируют в Совбезе ООН любое ужесточение санкций, а США вряд ли как-то смогут реагировать на происходящее в Северной Корее. Так что там знают, что в нынешних условиях реакции не будет вообще», — уверен кореевед.

При этом Пхеньян будет и дальше наращивать свой ракетно-ядерный потенциал, в том числе из-за событий на Украине. Со слов Ланькова, КНДР делает для себя важные выводы.

«Последние события еще раз продемонстрировали северокорейцам, что если ты сдал ядерное оружие, — то получишь по зубам», — сказал Ланьков.

Может ли Китай остановить КНДР

Дальнейшие действия Северной Кореи будут во многом зависеть от позиции Китая, который может достаточно жестко контролировать ее экономически. Известно, что Пекин при этом, как минимум, не хочет, чтобы Пхеньян таки создал полноценное ядерное оружие.

«Если Китай не захочет дальнейшего обострения в регионе — то его не будет, а если посчитает, что это в его интересах, — то оно будет. Похоже, что сейчас Китай в этом не заинтересован.

Надо помнить, что Китай и Россия в целом не слишком довольны ядерными экзерсизами КНДР, до недавнего времени китайские технические санкции против Северной Кореи соблюдались очень жестко. Он запрещал поставки в Северную Корею поставки любых материалов для оружия массового поражения. А вот другие санкции не особо соблюдались. Все потому что ядерное оружие — абсолютное оружие», — объясняет Ланьков.

Кроме того, Китай может держать в голове фактор того, что другие, уже не особо дружественные акторы, также могут захотеть получить ядерное оружие на фоне успехов КНДР. Речь идет о Японии, Южной Корее и китайской мятежной провинции Тайвань. Их амбиции могут в будущем привести к ослаблению позиций Пекина.

«Китай не хочет распространения оружия массового поражения, он крайне заинтересован в сохранении этого преимущества. Для Китая все это неприятно, но они вынуждены закрывать глаза на действия Северной Кореи, но радости там нет. Пока Пекин не заинтересован в эскалации. Но иногда тактика перекрывает стратегию», — заключает Ланьков.