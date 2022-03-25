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Политика

Кто и зачем распускал слухи о здоровье и смерти Жириновского

Песков назвал сообщения о смерти Жириновского «уткой»

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Владимир Федоренко/РИА «Новости»
В пятницу, 25 марта, российские СМИ сообщили о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Эта информация была отвергнута спикером Госдумы Вячеславом Володиным и однопартийцами Жириновского. По некоторым данным, «утка» о смерти лидера ЛДПР могла стать «спецоперацией по выявлению крота в партии». Данные о смерти подтверждал сенатор Александр Пронюшкин, председатель Госдумы предложил ему сложить полномочия.

Ложные сообщения СМИ о смерти Владимира Жириновского могли быть запущены намеренно – для выявления «крота», который передавал журналистам сведения о состоянии здоровья политика. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источник в Минздраве РФ.

Собеседник издания отметил, что за последние полтора месяца новости о здоровье госпитализированного лидера ЛДПР «на 80-85% передавали реальную картину».

Источник добавил, что ближайшее окружение Жириновского и руководство больницы «невероятно нервно» реагировали на новости о состоянии пациента. В Центральной клинической больнице (ЦКБ) проводились внутренние проверки, но найти «крота» так и не смогли.

ЦКБ — это главное медучреждение Управления делами президента РФ, там проходят лечение многие высокопоставленные российские чиновники. «В наше нынешнее неспокойное время подобная осведомленность журналистов стала раздражать всех втройне», — отмечает Baza.

Источник не смог подтвердить, что «крота» смогли найти и в этот раз, однако «такая вероятность очень высока».

Обеими ногами на этом свете

Около полудня по Москве Telegram-канал Mash сообщил, что Владимир Жириновский, более месяца находящийся в ЦКБ после заражения коронавирусной инфекцией, скончался.

Через несколько минут спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эти сообщения. «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить, он жив», — заявил он.

При этом «смерть» Жириновского поначалу подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. Позднее он удалил пост с «подтверждением».

Минздрав сообщил, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

«Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет», — заявили в ЛДПР.

«Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация желтой прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР», — говорится в сообщении фракции в Telegram-канале. Замруководителя высшего совета партии Ярослав Нилов заявил ТАСС, что фейк могли вбросить специально накануне встречи «либерал-демократов» с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Володин в свою очередь обратился к журналистам, которые растиражировали недостоверную информацию о Жириновском: «Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть».

Он также посоветовал сенатору, который «участвовал в распространении недостоверной информации», сложить полномочия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприличной «уткой» сегодняшнее сообщение о кончине Владимира Жириновского. Представитель Кремля отметил, что лидер ЛДПР жив, он в тяжелом состоянии и под контролем врачей.

Первый заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной думе Василий Власов направил запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой принять меры к Telegram-каналу Mash, сообщает ТАСС.

« <...> прошу рассмотреть возможность признания новостного интернет-проекта Mash нежелательной в России организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации», — уточнил Власов.

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