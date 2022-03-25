«Похоронили тело «Европы». Зачем посла РФ в Париже пригласили в МИД Франции

Военный конфликт на Украине, а также санкции в отношении официальных лиц РФ и российских бизнесменов продолжают создавать напряженность в дипломатических отношениях нашей страны с другими государствами. О последних событиях вокруг посольств РФ за рубежом и работы иностранных дипмиссий в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Посла России во Франции Алексея Мешкова пригласили в пятницу, 25 марта, в МИД республики из-за публикации российской дипмиссии в соцсетях. В Париже пост сочли неуместным. Об этом сообщает ТАСС. В Минобороны России сообщили, сколько военных погибло в спецоперации на Украине Присутствие российских войск в районе блокированных городов Украины сковывает силы Киева и не дает... 25 марта 20:14

В посольстве отметили, «что в Париже, как можно было убедиться, внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам». «Одновременно российский посол привлек внимание французских собеседников к провокациям и случаям вандализма в отношении российских загранучреждений», — указали в пресс-службе дипмиссии.

Как напоминает Reuters, посольство России ранее опубликовало фотографию, на которой изображено тело, лежащее на столе c надписью «Европа», с персонажами, представляющими США и ЕС, вонзающими в него иглы.

«Эти посты неприемлемы. Мы ясно дали это понять сегодня российскому послу. Мы пытаемся поддерживать канал диалога с Россией, и эти действия совершенно неуместны», — отмечается в заявлении французского МИДа.

В свою очередь, в дипмиссии проинформировали, что минувшей ночью здание Российского православного духовно-культурного центра на набережной Сены было забрызгано краской. В начале марта посольство вынуждено было направить в МИД Франции ноту в связи с нападением на здание Русского дома науки и культуры в Париже.

«Бессмысленные санкции»

Добавим, что посол РФ в Японии Михаил Галузин назвал бессмысленной санкционную политику Токио против Москвы. Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении России. 30-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий Идет 30-й день военной спецоперации РФ на Украине. В российском Минобороны заявили, что в ходе... 25 марта 22:12

«Япония продолжает тупиковую политику нагнетания санкций против России. Это бессмысленно, поскольку неспособно изменить наш принципиальный курс, включая последовательное проведение спецоперации по демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины. Это контрпродуктивно и для самой Японии, теряющей вместе с США и другими «единомышленниками» доверие как надежный международный партнер, в том числе в торгово-экономической сфере», — говорится в заявлении.

В пятницу МИД Японии объявил о расширении санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. В санкционный список были включены еще 25 россиян, включая главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, а также родственников российских чиновников и бизнесменов. В частности, речь идет о супруге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяне Навке, его дочери Елизавете и сыне Николае. Также в список добавлены родственники секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. В отношении них применили несколько рестрикций, включая заморозку активов.

Кроме того, Япония ввела дополнительные экспортные санкции, расширив перечень попавших под ограничения компаний и организаций с 49 до 130. В него попали судостроительные компании, производители электроники и техники, включая Амурский судостроительный завод и «Российские космические системы». В начале марта в него также включили АО «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР и другие. Власти Японии также объявили о введении запрета на экспорт в Россию предметов роскоши.

Посольство России в Великобритании в свою очередь назвало новый пакет санкций Лондона против 59 физических и юридических лиц из РФ «новой главой антироссийского сценария, для которого украинский кризис — лишь предлог».

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарие был вызван в МИД РФ после акции у посольства России в Кишиневе 24 марта. Как указали в министерстве, участники акции «демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия».

Россия потребовала от Молдавии принять меры и не допускать повторения таких акций у посольства.

Дипотношения с США могут быть прекращены

Напомним, посол США в России Джон Салливан в интервью «Новой газете» сказал, что две страны в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения. По его оценкам, это «может быть, не скоро, но произойдет». Месяц спецоперации России на Украине Итоги и главные события первого месяца специальной военной операции России на Украине в спецпроекте... 25 марта 10:05

«Я совершенно не умею предсказывать будущее, но одно предсказание сделаю — да это и не предсказание, я это просто знаю: в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить», — заявил он.

Хотя, по его словам, США видели знаки со стороны российского руководства, показывающие, что дипломатические отношения между двумя странами могут быть прекращены.

В то же время Салливан подчеркнул, что Штаты не планируют закрывать американское посольство в Москве, а президент США Джо Байден не собирается отзывать его в Вашингтон.

Он также отметил, что из бесед с Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном знает, как важно иметь диппредставительство в России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что отношения между двумя странами находятся на грани разрыва. По его словам, США для сохранения отношений с Россией должны «прекратить угрозы в адрес Москвы, а также поставки вооружений на Украину».