За Пекином установлена «слежка»: как прошел саммит Китая и ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель разговаривают с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Китая Ли Кэцяном в режиме видеоконференции во время саммита ЕС-Китай в здании Европейского совета в Брюсселе, Бельгия, 1 апреля 2022 года

Лидеры Китая и Евросоюза обсудили насущные вопросы двухстороннего партнерства и российско-украинский конфликт. И если для Брюсселя последняя тема была чуть ли не главной на прошедшем саммите, Пекин всячески пытался сместить вектор разговора в сторону независимости Европы от США. «Газета.Ru» разбиралась, какими оказались итоги саммита, и что значит российская военная операция в контексте европейско-китайских отношений.

О чем Европа говорила с Китаем

Высший политический бомонд Китая и Европы подвел итоги прошедшего в формате видеоконференции 23-го саммита ЕС-Китай. На переговорах Брюссель представляли президент Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

С китайской стороны к видеоконференции подключился премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Китайский лидер Си Цзиньпин также выступил на саммите, но почему-то не удостоился упоминания Шарля Мишеля в Твиттере, когда тот перечислял участников встречи.

Согласно официальной повестке, заявленной европейскими чиновниками, основное внимание стороны собирались уделить российско-украинскому конфликту.

В конечном же счете политики обсудили вопрос о роли «международного сообщества в поддержке Украины на фоне драматического гуманитарного кризиса», который грозит глобальными последствиями для всех без исключения. Стороны согласились, что боевые действия на Украине наносят ущерб мировой экономике, заявил Мишель.

Среди других тем на повестке были: защита прав человека, борьба с изменением климата и противодействие пандемии короновируса, из-за которой многомилионный Шанхай в одночасье погрузился в локдаун на прошлой неделе.

Чего от Пекина хотели европейцы

Европейский союз собирался убедить Пекин не оказывать России финансовую или военную помощь из-за ее спецоперации на Украине. Об этом отчасти свидетельствуют высказывания финского премьера Санны Марин, которая накануне саммита заявила:

Европа «должна убедиться, что Китай находится на правильной стороне истории».

В ходе саммита европейцы сходу взяли на вооружение жесткую риторику. Брюссель будет «следить за любыми шагами Пекина» по оказанию поддержки Москве с целью обхода санкций Евросоюза, предупредил Шарль Мишель.

«Любые попытки обойти санкции или предоставить помощь России продлят войну. Мы будем внимательно следить за любыми попытками помочь России в финансовом или военном плане», — приводит слова Мишеля ТАСС.

Фон дер Ляйен добавила: ЕС и КНР «обменялись противоположными взглядами» на ситуацию на Украине, а любые попытки Китая оказать военную помощь России подорвут его репутацию в Брюсселе.

«Ни один гражданин ЕС не поймет, если Китай будет оказывать военную помощь России», — сказала она.

Что ответил Китай

Примечательно, что за день до начала мероприятия издание The Washington Post озвучило предполагаемую позицию КНР на предстоящем саммите: по Украине будут придерживаться «прежней линии поведения» и заявят о своей обеспокоенности по поводу расширения НАТО в Европе. Стоит отметить, что китайская сторона и ранее заявляла, что именно противоречия в сфере безопасности в Европе, которые копились долгие годы, привели к кризису на Украине. Предположения оказались верными.

Говоря о ситуации на Украине, Ли Кэцян в очередной раз подчеркнул, что Китай всегда проводит независимую миролюбивую внешнюю политику, выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН, а также поддерживает международное право и общепризнанные базовые нормы международных отношений, включая уважение суверенитета и территориальной целостности.

«Все страны равны, а противоречия и конфликты разрешаются путем диалога и переговоров», — сказал Ли.

По словам политика, Китай и дальше готов конструктивно сотрудничать с международным сообществом, в том числе с европейской стороной, для «скорейшего облегчения ситуации, прекращения огня и войны».

Председатель Си был еще более сдержан, практически не упоминая конфликт на Украине. Свою речь он посвятил оценке китайско-европейских отношений, напомнив, как восемь лет назад предложил коллегам из ЕС построить «мост дружбы и сотрудничества на евразийском континенте».

«В текущих обстоятельствах Китай и ЕС, будучи двумя основными мировыми силами, двумя основными рынками и двумя основными цивилизациями, должны укреплять европейско-китайские отношениям и контактировать по основным вопросам, касающихся глобального мира и развития», — отметил он.

«Надеюсь, что ЕС будет проводить независимую политику в отношении Китая», — резюмировал Си.

Вообще «независимость» была основным лейтмотивом дней, предшествующих встрече. Еще в The New York Times обратили внимание на то, как китайские аналитики и официальные СМИ пытались «оторвать Европу от Соединенных Штатов», подталкивая ЕС к проведению более самостоятельной политики. Государственная телекомпания CCTV, к примеру, написала во вторник, что Европа, «которая неоднократно получала удар в спину от Соединенных Штатов», не должна совершать тех же ошибок, чтобы затем быть «втянутой в опасность» американцами.

«Скажи мне, кто твой друг…»

Европа остается важным направлением китайской внешней политики, что и может отчасти объяснить сдержанную риторику Пекина по ситуации на Украине, считает руководитель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

«Во-первых, понятно, что Китай старается максимально защитить собственные интересы, а они у него значительные: Евросоюз для них — большой рынок, сопоставимый с рынком США. Во-вторых, ЕС всегда был более удобным партнером для Китая.

Один из китайских политологов даже приводил такую параллель: с ЕС диалог через микрофон, а с Америкой через мегафон. В том смысле, что в отношениях с США очень много конфронтации, а с ЕС — более спокойные и прагматичные», — рассказал Карнеев «Газете.Ru».

В то же время эксперт обратил внимание на санкционное противостояние между Китаем и Евросоюзом, которое было инициировано Брюсселем из-за якобы геноцида в отношении уйгурского населения в Синьцзяне. Примерно год назад Совет ЕС на уровне министров иностранных дел согласовал пакет санкций за систематические нарушения прав человека. Таким образом, Евросоюз наложил на Китай санкции впервые за 30 лет после событий на площади Тяньаньмэнь. Среди других противоречий, возникших между Китаем и ЕС за последние несколько лет, стоит отметить негативную реакцию Брюсселя на подавление протестов в Гонконге летом 2020 года.

«С другой стороны, китайская дипломатия известна гибкостью и умением отстаивать интересы или пойти на уступки там, где считает возможным», — объяснил Карнеев.

«Китайское правительство будет стараться не ухудшать отношения с ЕС, но в то же время они постараются избежать впечатления, что Китай был вынужден подчинится указаниям из Брюсселя», — добавил эксперт.

«Основополагающая идея, объединяющая верхи и низы, заключается в том, что Китай — независимая цивилизация, которой никто не может диктовать, как надо себя вести. Они в будущем готовятся играть роль глобальной державы. Поэтому Пекин потихоньку примеряет на себя новую роль — а она неизбежна. В подготовке к этой роли продолжение всех торгово-экономических связей выгодны Китаю. Поэтому они будут всячески оберегать контакты с Европой», — заключил он.