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Политика

Путин отменил упрощенное оформление виз для граждан ЕС

Россия приостановила действие визовых соглашений со странами Запада

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин подписал указ «об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, приостанавливается упрощенное оформление виз для официальных делегаций и журналистов.

«В ответ на недружественные действия»

В тексте указа говорится, что нововведения приняты, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского Союза, ряда иностранных государств, их граждан… совершенные в отношении РФ, ее граждан и юридических лиц».

Россия приостанавливает действие некоторых пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном. В частности, это касается членов официальных делегаций стран Евросоюза, а также журналистов. Также было решено приостановить норму, по которой обладатели дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз.

В соответствии с документом МИД поручено «направить в представительство Европейского Союза в Российской Федерации» и посольства перечисленных стран соответствующие уведомления и ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

Правительство президент обязал подготовить и внести в Госдуму законопроект о приостановлении действия международных договоров, о которых говорится в указе.

«Недружественные страны»

Отношения России и Евросоюза ухудшились после начала военной спецоперации РФ на Украине. ЕС и США ввели против Москвы масштабные санкции, разные страны выслали несколько десятков российских дипломатов. Кроме того, страны Европы и США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

В ответ 7 марта правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств и территорий. Поручение об этом дал глава государства.

«Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорилось в указе Путина.

В итоговый перечень вошли США и Канада, страны Европейского союза, Великобритания и ее островные территории, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино и Северная Македония. В список также попали Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

При этом в интервью газете «Аргументы и факты» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у России осталось множество стран-друзей.

«Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС», — сказал Песков.

По его словам, Россия также дружит со странами Латинской Америки, которые проявляют к ней «огромный интерес». Кроме того, РФ будет развивать сотрудничество со странами Африки.

«Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии», — заключил Песков.

Газ для недругов

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Предусмотрена новая система оплаты по контрактам. Российский лидер решил, что для приобретения российского газа западные страны должны будут открыть рублевые счета в банках РФ, с которых будет вестись оплата голубого топлива в российской валюте.

При этом отсутствие соответствующих платежей российская сторона будет считать неисполнением обязательств со стороны покупателей.

Путин отметил, что в ситуации, «когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла».

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