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Политика

«Год за 15 лет». Байден заявил, что санкции «задушат» российскую экономику

Байден заявил о сведенных на нет достижениях РФ за последние 15 лет

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Президент США Джо Байден считает, что санкции способны всего за один год свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. А за счет ограничения импорта технологий значительно снизится способность РФ к экономическому росту, уверен политик. По мнению Байдена, конфликт на Украине может «продолжаться еще долгое время». В Вашингтоне заверили, что будут оказывать всестороннюю поддержку Киеву, а сам президент США пообещал «пойти на войну, если придется».

Один год американских санкций будет стоить российской экономике «15 лет ее достижений», заявил президент США Джо Байден, выступая перед представителями профсоюзов. Встреча транслировалась на сайте Белого дома.

«За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Благодаря тому, что мы отрезали РФ от импорта технологий, <...> необходимых им для того, чтобы быть конкурентоспособными в XXI веке, мы собираемся на годы вперед подавить способность РФ к экономическому росту», — сказал американский президент

Введенными ограничениями Соединенные Штаты «собираются задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы», добавил он.

Байден также связал введение новых санкций против России с произошедшим в украинском городе Буча. «Происходит не что иное, как крупное военное преступление», — заявил президент США.

«Страны должны собраться вместе, чтобы привлечь виновников к ответственности. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы намерены продолжать увеличивать экономические издержки <...>, еще больше усиливать экономическую изоляцию РФ», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Американский политик напомнил также, что в прошедшие несколько дней Вашингтон объявил о предоставлении Киеву беспилотников, ракетных комплексов с лазерной системой наведения, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Мы продолжаем предоставлять Украине вооружения и ресурсы, которые ей необходимы для защиты страны», — отметил Байден.

«Вчера я подписал еще один пакет [помощи Украине], чтобы направить больше ракет Javelin, этих переносных ракетных систем, с помощью которых можно уничтожать танки и бронеавтомобили», — добавил он.

По мнению Байдена, конфликт на Украине может продолжаться долгое время. «Сегодня Киев все еще стоит, и это правительство [Украины] все еще руководит. Эта борьба еще далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться еще долгое время, но Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину, украинский народ и борьбу за свободу. И я просто хочу, чтобы вы это знали», — сказал политик.

«И кстати, если мне придется идти на войну, я пойду с вами, ребята. Я говорю серьезно», — пообещал он.

Новые рестрикции

В среду, 6 апреля, Вашингтон ввел очередной пакет санкций против экономики РФ, россиян и российских компаний. В частности, вводятся полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка, подразумевающие заморозку любых их активов, связанных с финансовой системой США.

Кроме того, США ввели запрет на новые инвестиции в Россию со стороны американских граждан, «где бы они ни находились». Также вводятся полные блокирующие санкции в отношении «имеющих жизненно важное значение крупных российских госпредприятий». Минфин США, помимо вышеперечисленного, запретил России производить выплаты по долгу средствами, находящимися под юрисдикцией США.

Под новые ограничения также попали предполагаемые дочери президента России Владимира Путина и супруга министра иностранных дел Сергея Лаврова. В черный список Минфина США вошли также мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, полпред президента, бывший генпрокурор Юрий Чайка, заместитель секретаря СБ РФ Рашид Нургалиев и другие чиновники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новые ограничения США, заявил, что «адекватность в их шагах утеряна давно».

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