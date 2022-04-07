Второй случай в истории. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ

Во время голосования на Генассамблее ООН за приостановку членства России в Совете по правам человека, 7 апреля 2022 года

Россия временно исключена из Совета ООН по правам человека – «за» проголосовали 93 государства. Против выступили 24 страны, еще 58 не стали голосовать. Среди тех, кто был против, – сама Россия, Белоруссия, Иран, КНДР, ЦАР, Эритрея, Боливия, Габон и Китай. В Кремле ранее заявляли, что без России работа СПЧ ООН станет неполноценной. За всю историю органа членство приостанавливалось лишь у Ливии — при Муаммаре Каддафи.

Членство России в Совете ООН по правам человека временно приостановлено. Такое решение было принято Генассамблеей ООН по итогам голосования, передает ТАСС.

За приостановку членства РФ выступили 93 страны. В их числе США, страны Евросоюза, Канада, Чехия, Аргентина, Украина, Перу, Чили, Израиль и Молдавия, Сербия и Венгрия.

Против выступили Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Сирия, Вьетнам, Зимбабве, Лаос, Мали, Никарагуа, Эритрея, Эфиопия, Куба, ДР Конго, ЦАР, Бурунди, Боливия, КНДР и Габон.

Еще 58 стран – среди них Армения и Азербайджан, Индия и Саудовская Аравия – воздержались.

«Резолюция одобрена», — объявили на ГА ООН по итогам подсчета голосов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил проголосовавшие «за» страны за их позицию.

Первыми предлагали исключить Россию из СПЧ ООН в Сенате США. В конце марта члены комитета по международным отношениям Сената – как демократы, так и республиканцы – призвали президента Джо Байдена внести в ГА ООН соответствующую резолюцию.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик вскоре назвал эту инициативу «опасным прецедентом».

«Мы считаем, что Генассамблее ООН пора проголосовать за то, чтобы [Россию] отстранили», — заявила постпред США в организации Линда Томас-Гринфилд. Ее поддержала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, возложившая на Россию ответственность за убийства мирных жителей в украинской Буче.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя вскоре заявил, что ситуация беспрецедентна. «Это не облегчит, не стимулирует, не упростит то, что происходит на переговорах о мире между Россией и Украиной», — сказал дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России; она [работа СПЧ] станет просто неполноценной».

По данным издания Foreign Policy, Москва будет воспринимать недружественным шагом решение стран поддержать резолюцию об исключении России из Совета. Предупреждения, передает журнал, было разослано странам Африки, Азии и Латинской Америки.

За всю историю СПЧ ООН из него исключали лишь одну страну – Ливию, в 2011 году, после жестокого подавления протестов режимом Муамара Каддафи. Решение об отстранении Ливии поддержал тогда экс-генсек ООН Пан Ги Мун. Членство Ливии восстановили через восемь месяцев – после свержения Каддафи.

СПЧ ООН – орган Генассамблеи, который может готовить рекомендации в сфере защиты прав человека. Члены СПЧ «должны поддерживать самые высокие стандарты в области поощрения и защиты прав человека».