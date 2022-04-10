«Дали ему сало»: Джонсон тайно добрался в Киев на «фантастическом» поезде

Для визита в Киев британский премьер воспользовался железными дорогами Украины. Судя по фотографиям, которые опубликованы на странице в соцсетях железной дороги Украины, Джонсон успел познакомиться с персоналом. Кроме того, ведомство выложило и видеообращение премьер-министра, в котором он выразил благодарность «стальным» людям. Он выразил мнение, что это определение отражает и их дух. О том, как, откуда и зачем Джонсон направлялся в Киев, — в материале «Газеты.Ru».

Стало известно, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добрался накануне в Киев, где он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. На странице украинской железной дороги в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) указано, что британский политик приехал на поезде, а в дороге ел сало.

«Борис Джонсон в очередной раз доказал, что у него железный характер...Вчера лично приехал в Киев, а также гулял вместе с нашим президентом по улицам столицы. Наши «железные» люди помогли воплотить этот визит в реальность...Мы дали ему сало в поезде», – отмечается в публикации.

Украинское ведомство опубликовало также фотографии из вагона, в котором ехал Джонсон, и видеообращение премьер-министра к работникам железной дороги Украины. Он рассказал, что прибыл в Киев из Польши на «фантастическом» поезде.

«Здравствуйте! Я Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании», – так начинается видео.

К персоналу политик обратился со словами: «Знаю, что вас называют «стальными» людьми… Я думаю, это также отражает дух, который вы проявляете, и дух Украины, противостоящей ужасающей агрессии, которую мы наблюдаем».

Как написало британское интернет-издание Independent, в пресс-службе Джонсона отказались рассказывать детали поездки премьер-министра, сославшись на безопасность.

Визит к Зеленскому

Визит Джонсона в Киев не был анонсирован. С Зеленским он обсудил ситуацию на Украине в связи со спецоперацией России и помощь ВСУ.

«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским», – написал 9 апреля замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига на своей странице в Facebook. Дипломат также опубликовал совместную фотографию политиков.

close 100% Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 9 апреля 2022 года Reuters

Итогами встречи премьер-министр Великобритании представил новую программу военной помощи Украине. «Я дал ясно понять сегодня, что Соединенное Королевство непоколебимо поддерживает украинцев в их продолжающейся битве. Мы [готовы помогать] в долгосрочной перспективе», – заявил Джонсон.

Согласно сообщению канцелярии главы британского правительства, Украине будет направлено 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы.

Кроме того, Джонсон пообещал усиливать санкционное давление на Россию еженедельно.

Эта военная помощь станет дополнительной мерой поддержки. В пятницу, 8 апреля, Великобритания объявила, что поставит ВСУ военную технику на 100 млн фунтов стерлингов. В частности, на Украину будут доставлены зенитные ракеты Starstreak, 800 противотанковых ракет и боеприпасов для нанесения высокоточных ударов. Помимо этого, Джонсон намерен отправить военным шлемы, приборы ночного видения и бронежилеты.

Кроме того, Джонсон пообещал Зеленскому предоставить дополнительные кредитные гарантии в размере $500 млн по линии Всемирного банка. В итоге сумма кредитных гарантий Великобритании составит до $1 млрд.

По мнению Зеленского, «это была более чем плодотворная встреча».

«Спасибо за действенные санкционные меры, за укрепление обороноспособности Украины. Западные демократические государства должны следовать примеру Великобритании. Мы рассчитываем на то, что Лондон будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности нашего государства», – добавил глава Украины.

После переговоров политики прогулялись по улицам Киева. Зеленский показал Джонсону Крещатик, площадь Независимости, Аллею Героев Небесной Сотни.

После встречи Джонсона и Зеленского лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что премьер-министр Великобритании приезжал в Киев, чтобы поставить задачу украинскому президенту.

«По моей информации от сотрудников контрразведки, поставил задачу подготовить в ближайшее время новые, кровавые провокации, новые теракты в Одессе, Харькове, участниками и свидетелями которых мы с вами скоро будем», – написал Кива в Telegram-канале.