Южная Осетия не выбрала президента в один тур

В Южной Осетии прошли президентские выборы. Действующий глава республики Анатолий Бибилов и кандидат от партии «Ныхас» Алан Гаглоев вышли во второй тур. «Газета.Ru» рассказывает о том, как проходила предвыборная гонка и каковы сейчас шансы на референдум о присоединении к Российской Федерации.

Как прошли выборы

После обработки 95% протоколов ЦИК Южной Осетии сообщил:

Алан Гаглоев набрал 36,9% голосов, Анатолий Бибилов — 33,5%. Поскольку ни один кандидат не превысил порог в 50% голосов, республику ожидает второй тур голосования.

«ЦИК Республики Южная Осетия в соответствии со статьей 50 Конституционного закона Республики Южная Осетия «О выборах президента Республики Южная Осетия» назначает повторное голосование по выборам президента Республики Южная Осетия по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей», — приводит слова председателя ЦИК Эмилии Гагиевой ТАСС. Второй тур планируется провести не позднее, чем через 15 дней после подсчета результатов первого тура.

Второй тур президентских выборов — не редкость для внутриполитических реалий Южной Осетии. Еще в 2011 году действующий президент Анатолий Бибилов и бывший министр образования Алла Джиоева не смогли выявить победителя за один избирательный день. Джиоева тогда победила во втором туре с 69% голосов, однако Верховный суд отменил результаты выборов. На фоне этого в республике случились народные волнения, а к власти пришел Бибилов. «Все же потребуется месяца два». Южная Осетия готовится войти в состав России На подготовку к референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России потребуется еще... 09 апреля 15:54

Показательно, что сегодня ночью толпы вышли на главную площадь Цхинвала, чтобы не допустить фальсификаций — это слово активно сопровождало предвыборную гонку и регулярно звучало из уст оппонентов действующего президента.

Вице-спикер парламента Александр Плиев, депутат Гарри Мулдаров и бывший парламентарий Дмитрий Тасоев единодушно выразили поддержку Алану Гаглоеву, который, согласно предварительным данным, не просто имел шансы на второй тур, но еще и обходил Бибилова в территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Квайса и в Дзауском районе. Сам Гаглоев также присоединился к другим кандидатам на площади.

Нынешние выборы проходят под эгидой так называемого «протестного голосования». Ранее два других кандидата, бывший министр иностранных дел Давид Санакоев и бывший министр обороны Ибрагим Гассеев, которых не допустили к выборам из-за формальных нарушений, призвали своих сторонников голосовать за других представителей условной оппозиции, чтобы не дать Бибилову одержать победу.

Бибилов, к слову, также заручился солидной поддержкой. Накануне в Цхинвале прошла встреча инициативной группы по проведению референдума, куда съехались видные политические деятели Южной Осетии и России. Так, на встрече присутствовали глава Северной Осетии Сергей Меняйло, сенатор от Северной Осетии в Совете Федерации Таймураз Мамсуров, депутаты Госдумы Артур Таймазов, Зураб Макиев и Казбек Тайсаев, заместитель председателя парламента Северной Осетии Асланбек Гутнов.

«Население Южной Осетии после завоевания независимости в кровавых боях с грузинскими войсками проявило политическую мудрость. Об этом говорит сменяемость власти и работа института президентства. Однако сейчас настал момент для смены президента. На мой взгляд, у Бибилова меньше шансов во втором туре»,

— рассказал «Газете.Ru» президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа.

Консолидация других кандидатов вокруг Гаглоева — нормальная практика, считает Лабахуа.

«Бибилов несколько исчерпал себя. Республика требует инноваций, действий, новых поступков. Каждый президент хорош для своего народа — в свое время. Бибилов сделал много хорошего для своего народа, но, видимо, его время прошло», — резюмировал эксперт. Кто такой Алан Гаглоев Гаглоев — лидер партии «Ныхас» и бывший сотрудник местного КГБ. Для него эти выборы — вторые в карьере. В 2017 году он уже состязался с Бибиловым, но набрал лишь 10%. Фамилия Гаглоевых всегда была на слуху во внутриполитической жизни республики. Читать дальше

В международном сообществе ожидаемо отреагировали на проведение выборов в непризнанной республике. В день выборов грузинские власти четко дали понять, что Тбилиси не признает результатов голосования, поскольку сама процедура, по их мнению, является «очередным незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии».

С аналогичными заявлениями выступили дипломатические ведомства Азербайджана, Латвии и Литвы.

Судьба референдума

И хотя инициатива Бибилова о проведении референдума нашла широкий отклик в прессе, для многих местных наблюдателей эти заявления стали очередным проявлением пиар-кампании политика, который использовал схожий прием в 2017 году. Тогда обещания провести референдум принесли Билибову победу.

Схожим образом действовал и Алан Гаглоев — с той лишь разницей, что кандидат от партии «Ныхас» предложил провести референдумы по присоединению к РФ и объединению с РСО-Аланией в один день.

«Считаю недопустимым использование идеи воссоединения в качестве предвыборной манипуляции сознанием народа, применяемой всякий раз в период предвыборной кампании.

Это безответственный шаг и по отношению к собственному народу и по отношению к России», — говорится в заявлении Гаглоева, опубликованном в социальных сетях его партии.

В итоге его инициатива нашла отклик у сторонников, но не более того.

В целом практически все кандидаты выступили в поддержку референдума.

По мнению Виталия Лабахуа, процедура состоится в любом случае, независимо от исхода выборов, поскольку все кандидаты поддерживают вхождение в состав РФ.

Предвыборные скандалы

Примечательно, что апрельским выборам предшествовала череда незначительных, но достаточно противоречивых скандалов.

Страсти накалились с началом сбора подписей и регистрацией кандидатов. 19 марта глава местного ЦИК Эмилия Гагиева заявила, что сотрудники КГБ явились в ЦИК и провели там обыски. Формальным поводом для акции послужило обращение члена комиссии от правящей партии «Единая Осетия» Игоря Чочиева, что ровно за день до регистрации кандидатов из его служебного кабинета «были утеряны» подписные листы, собранные в поддержку бывшего министра обороны республики Ибрагима Гасеева.

Стоит отметить, что политик с недавних пор выступает в оппозиции к Бибилову, после того как тот его уволил, отчитав за неготовность армии на фоне российской спецоперации. Местные наблюдатели тогда посчитали, что Бибилов таким образом отомстил Гасееву за попытку вмешаться в исход президентской гонки.

В своем заявлении, опубликованном на сайте ЦИК, Гагиева заявила, что Чочиев не уведомлял комиссию о «пропаже» вплоть до заседания комиссии 16 марта, где и было озвучено решение об отказе в регистрации Гасеева [формально из-за нарушений в подписных листах]. Таким образом, решение об отказе бывшему министру обороны не содержит сведений о пропавших или замененных подписных листах, что и вызвало недоумение главы ЦИК.

Гагиева также обратила внимание, что подписи за кандидатуру Гасеева с первого дня вызвали «особый интерес у большинства членов ЦИК, их изучение не прекратилось и в день рассмотрения вопроса о регистрации кандидатов».

В результате обысков силовики и вовсе изъяли папку с подписными листами в поддержку Гассеева, а также забрали с собой записи с камер видеонаблюдения в здании ЦИК.

Не последняя роль в этой истории отводится и бывшему президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойты, который практически вывел на чистую воду участников скандала.

Поначалу Кокойты и сам планировал баллотироваться в президенты, однако ЦИК не пропустил его кандидатуру из-за отказа Кокойты предоставить согласие на трансграничную передачу данных. «Они давно хотят»: в Южной Осетии пройдет референдум о присоединении к России Референдум о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации может состояться уже... 30 марта 22:41

В конце марта политик публично обвинил Бибилова в готовящихся фальсификациях на выборах, сопроводив свою речь пятиминутным и якобы компрометирующим видео, на котором член ЦИК от правящей «Единой Осетии» — Игорь Чочиев — якобы проникает в кабинет Гагиевой, где хранились подписи в поддержку 15-ти кандидатов.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Кокойты, также видно, как люди из предвыборного штаба Бибилова находятся в кабинете Гагиевой в ее отсутствие довольно продолжительное время. Запись была сделана 5 марта — в день, когда официально завершился сбор подписей.

«Они плюнули в лицо всему осетинскому народу», — заявил Кокойты, а уже через две недели стал спецпредставителем Бибилова на время выборов. Удивительную переориентацию бывшего президента эксперты объясняют желанием оставаться в политике как можно дольше, особенно на фоне грядущих перемен во властном ландшафте — в Южной Осетии планируется референдум о вступлении в состав России с последующим объединением с Северной Осетией.