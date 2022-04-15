«Армия Китая готова к битве». Пекин начал учения у берегов Тайваня

Авиация и флот Народно-освободительной армии Китая примет все необходимые меры для того, чтобы «разбить любые попытки внешнего вмешательства и планы отколоть так называемый независимый Тайвань». Об этом в пятницу рассказал официальный представитель Минобороны КНР У Цянь. В четверг вечером в Тайбэй прибыла американская делегация во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, их визит не был объявлен ранее.

Самолеты и суда Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведут 15 апреля учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня из-за «ошибочных сигналов» США по вопросу острова. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Восточной зоны боевого командования НОАК. «Единственный вызов»: Глава ЦРУ считает Китай главным соперником США Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай – главный геополитический вызов США в XXI веке. Он... 14 апреля 22:40

«15 апреля Восточная зона боевого командования НОАК проведет совместные учения по проверке боеготовности нескольких родов и видов войск в акватории и воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня. В них примут участие эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы.

Эти действия направлены против неоднократных ошибочных сигналов США по вопросу Тайваня.

Эта дурная линия поведения и махинации США являются в полной мере бесплодными, в то же время это крайне опасно, это игра с огнем», — отмечается в тексте.

Ранее в пятницу в министерстве обороны КНР выразили протест в связи с визитом конгрессменов США на Тайвань, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства У Цянь проинформировал, что «НОАК примет меры для предотвращения внешних вмешательств в дела Тайваня и пресечения попыток сепаратизма». «НАТО — порождение холодной войны». Китай против продвижения альянса на восток Попытки расширения НАТО лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния... 08 февраля 10:43

«Недавний визит конгрессменов США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

Такие действия США грубо нарушают принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских совместных коммюнике. Китайская сторона выражает в этой связи решительный протест и сделала США строгое представление по этому поводу», — указал он.

По его словам, «НОАК готова к битве и примет все необходимые меры для того, чтобы разбить любые попытки внешнего вмешательства и планы отколоть так называемый независимый Тайвань».

Визит американских конгрессменов

Как сообщало Центральное информационное агентство Тайваня, американская делегация во главе с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом прибыла в четверг вечером с кратким необъявленным визитом на остров. Группа политиков, в которую входят несколько сенаторов США, сделала остановку в Тайбэе, прилетев на борту военного самолета на обратном пути из Австралии. Япония и США провели морские учения ВМС Японии совместно с США провели учения в Японское море и отработали обмен информацией... 15 апреля 07:15

Ожидается, что в пятницу американские официальные лица встретятся с главой местной администрации Цай Инвэнь и главами нескольких ведомств.

Сообщалось, что посетить Тайвань ранее планировала и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, однако она заболела COVID-19. Глава МИД КНР Ван И тогда заявлял, что возможный визит Пелоси в Пекине расценят как пересечение «красной линии» в отношениях Китая и США.

Позиция Вашингтона

Соединенные Штаты примут «все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем», заявил накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Еще одна страна отказалась признавать Тайвань Центральноамериканская Республика Никарагуа приняла решение разорвать дипломатические отношения... 10 декабря 06:16

«Наша государственная политика состоит в том, что мы примем все возможные меры, чтобы этого никогда не произошло», — так он ответил на вопрос о том, что сделает Вашингтон в случае попыток «материкового Китая силой воссоединиться с Тайванем».

В свою очередь, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что «Китай — главный геополитический вызов США в XXI веке».

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты в материковом Китае, где Тайвань рассматривают в качестве неотъемлемой части китайской территории и решительно предостерегают против любых сепаратистских устремлений.

В 1949 году на Тайвань переправились приверженцы партии «Гоминьдан» и ее лидер Чан Кайши, потерпевшие поражение от войск Мао Цзэдуна во время гражданской войны в Китае. С этого момента отношения между администрацией острова и Пекином складываются напряженно. Тайбэй добивается независимости — на данный момент государственный суверенитет Китайской Республики признают только 16 стран.