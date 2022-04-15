Москва предупредила Вашингтон о «непредсказуемых последствиях» за поставки оружия Украине

Москва направила в Вашингтон ноту протеста из-за поставок вооружений НАТО Украине, пишет газета Washington Post. В статье сообщается, что российская сторона называет действия США «усугубляющими ситуацию». Официально пока эту информацию не комментировали ни в российском МИДе, ни в Госдепартаменте.

Журналисты The Washington Post утверждают, что получили доступ к копии дипломатического документа, переданного российским посольством в Вашингтоне в Госдепартамент.

Нота была направлена после объявления властей США о передаче Киеву нового пакета военной помощи в размере $800 млн.

«Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — говорится в документе, с которым ознакомился WP.

Президент Джо Байден ранее заявил, что в новый пакет помощи Киеву будут включены 200 американских бронетранспортеров M113, 18 гаубиц калибром 155 мм, 40 тыс. снарядов данного калибра, 11 вертолетов Ми-17, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронеавтомобилей, 500 ПТУР Javelin и «тысячи других противотанковых систем».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «накачивание Украины оружием со стороны Запада» не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

В США не увидели, чтобы Россия пыталась прервать поток американских вооружений, поступающий на Украину. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. За несколько дней до этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Соединенные Штаты работают над планом увеличения поставок вооружений Украине, а также изучают возможность подготовки украинских военных за рубежом.

«Мы работаем с партнерами, чтобы попытаться предоставить Украине системы береговой обороны, которые бы они могли использовать для нейтрализации угроз <…> в Черном море», — сказал Салливан.

А что в Великобритании

Пару дней назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил новую программу военной помощи, согласно которой на Украину будет направлено 120 единиц бронетехники и противокорабельные комплексы — не считая новых поставок зенитных ракет Starstreak, 800 противотанковых управляемых ракет и высокоточных барражирующих снарядов.