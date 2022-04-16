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Политика

Дудь, Шульман, Шаинян, Доброхотов. Новые фигуранты реестра СМИ-иноагентов

Минюст признал иноагентами еще девять человек

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Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом), Роман Доброхотов (признан в РФ иностранным агентом) и Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом)

Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом), Роман Доброхотов (признан в РФ иностранным агентом) и Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом)

ТАСС/РИА «Новости»
В реестр СМИ-иноагентов попали еще девять человек, в том числе политолог и публицист Екатерина Шульман*, создатель YouTube-канала «вДудь» Юрий Дудь**, журналист и ЛГБТ-активист Карен Шаинян, находящийся в розыске шеф-редактор The Insider*** (внесено в список СМИ-иноагентов) Роман Доброхотов**** и карикатурист Сергей Ёлкин*****. Шульман и Ёлкин покинули Россию за пару дней до обновления списка Минюста.

Министерство юстиции России расширило реестр СМИ-иноагентов до 142 пунктов. В черный список внесли еще девять человек, в том числе журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом) и политолога Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом).

Перечень выглядит следующим образом:

▪️ ЛГБТ-активистка, глава общественного движения «Маяк» (признано иноагентом) Регина Дзугкоева (признана в РФ иностранным агентом);

▪️ журналист и ЛГБТ-активист Карен Шаинян;

▪️ политолог Екатерина Шульман;

▪️ руководительница психологической службы Российской ЛГБТ-сети и ЛГБТ-организации «Выход» (обе организации внесены в реестр иноагентов) Мария Сабунаева;

▪️ журналист «Псковской губернии» Алексей Семёнов;

▪️ журналист Юрий Дудь;

▪️ журналист, сотрудничающий с изданиями «Север.Реалии» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (также внесено в реестр иноагентов) и «Такие дела», Кирилл Кругликов;

▪️ основатель и шеф-редактор The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) (издание также внесено в список СМИ-иноагентов) Роман Доброхотов (признан в РФ иностранным агентом);

▪️ карикатурист Сергей Ёлкин (признан в РФ иностранным агентом) (публиковался в изданиях «Известия», «Российская газета», The Moscow Times, «Ведомости», на сайте РИА «Новости»).

Шульман пару дней назад сообщила, что уехала из России в Германию в качестве стипендиата фонда Роберта Боша. Политолог заявляла, что не претендует на статус полноценного эмигранта и не собирается изображать «большую жертву репрессий, чем есть на самом деле».

Ёлкин также выехал за пределы страны 13 апреля — в Болгарию. «Пограничник-таможенник не хотели отпускать меня как Лао Цзы. Но я теперь в Болгарии. Будущее туманно», — написал он в соцсетях.

Доброхотов находится в розыске, против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК (незаконное пересечение государственной границы). По версии следствия, журналист перешел российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска. Он покинул Россию осенью прошлого года.

Шаинян также находится не в России, он перебрался в Ереван.

Минюст ведет реестр СМИ-иноагентов с 2017 года. В декабре 2020-го в него впервые включили физлиц, которых де-юре по статусу приравняли к СМИ. За первые четыре месяца 2022 года в список добавили чуть больше 30 позиций.

Как правило, список иноагентов пополняется по пятницам. В прошлый раз реестр расширяли неделю назад, 8 апреля. Тогда в него внесли рэпера Face, адвоката Романа Фейгина, преподавателя НИУ ВШЭ в Петербурге Дмитрия Дубровского, а также журналистов Ирину Тумакову, Андрея Филимонова и Екатерину Маяковскую.

Фигуранты списка должны отчитываться о своих доходах, расходах, а также ставить плашку «Данное сообщение распространено иноагентом» на все свои публичные материалы, в том числе посты в соцсетях, и обращения в госорганы.

Реестр физлиц

Весной в России был создан единый реестр сведений о физических лицах, которые сами являются иноагентами или связаны с иноагентами.

5 апреля в список включили первых фигурантов — журналистов Евгения Киселева (признан в РФ иностранным агентом) и Матвея Ганапольского (признан в РФ иностранным агентом), которые в прошлом работали в России, а позже переехали на Украину. В графе «Сведения об иностранных источниках» у обоих указана Украина, а в графе об осуществлении политической деятельности или целенаправленном сборе сведений — «осуществление политической деятельности».

*  признана в РФ иностранным агентом
**  признан в РФ иностранным агентом
***   организация включена Минюстом в список иноагентов
****  признан в РФ иностранным агентом
*****  признан в РФ иностранным агентом
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